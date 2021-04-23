X5 Retail Group начнёт продавать лекарства через свой маркетплейс «Перекрёсток Впрок» в декабре Статьи редакции
Пока продавать лекарства можно через интернет-магазины, но власти планируют разрешить продажу через маркетплейсы и агрегаторы.
«Перекрёсток» получила бессрочную лицензию на занятие фармацевтической деятельностью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на базу данных «СПАРК-Интерфакс».
В X5 Retail Group пояснили изданию, что не будут открывать аптеки, а займутся торговлей лекарствами как агрегатор через свой маркетплейс «Впрок». О планах запустить отдельную категорию с лекарствами группа говорила ещё в октябре.
Сейчас продавать безрецептурные лекарства могут только интернет-магазины, у которых есть специальная лицензия и партнёры среди аптечных сетяей, поясняет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. У маркетплейсов и агрегаторов такой возможности пока нет.
Эксперт объясняет разницу так: интернет-магазины сами закупают товар, реализуют его и обрабатывают платежи покупателей. На маркетплейсе товар может выложить любой продавец, который сам отвечает за трансакции и доставку товаров. Тем не менее, лицензия на фармацевтическую деятельность им всё равно нужна.
В Х5 надеются, что скоро власти разрешат маркетплейсам и агрегаторам продавать лекарства. В Минздраве подтвердили, что уже направили в правительство проект постановления, который разрешает аптекам работать через агрегаторы и маркетплейсы.
X5 Retail Group и раньше пыталась выйти на рынок продажи лекарств. В 2019 группа заявила о создании онлайн-площадки для продажи лекарственных препаратов. Посетители смогли бы получить товары в аптечных пунктах на территории магазинов группы — «Перекрестков» и «Пятерочек». Спустя год после анонса проекта компания заявила, что отказалась от идеи.
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