Аптеки ритейлер открывать не планирует.

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«Перекрёсток» получила бессрочную лицензию на занятие фармацевтической деятельностью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на базу данных «СПАРК-Интерфакс».

В X5 Retail Group пояснили изданию, что не будут открывать аптеки, а займутся торговлей лекарствами как агрегатор через свой маркетплейс «Впрок». О планах запустить отдельную категорию с лекарствами группа говорила ещё в октябре.

Сейчас продавать безрецептурные лекарства могут только интернет-магазины, у которых есть специальная лицензия и партнёры среди аптечных сетяей, поясняет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. У маркетплейсов и агрегаторов такой возможности пока нет.

Эксперт объясняет разницу так: интернет-магазины сами закупают товар, реализуют его и обрабатывают платежи покупателей. На маркетплейсе товар может выложить любой продавец, который сам отвечает за трансакции и доставку товаров. Тем не менее, лицензия на фармацевтическую деятельность им всё равно нужна.

В Х5 надеются, что скоро власти разрешат маркетплейсам и агрегаторам продавать лекарства. В Минздраве подтвердили, что уже направили в правительство проект постановления, который разрешает аптекам работать через агрегаторы и маркетплейсы.