X5 Retail Group начнёт в декабре продавать лекарства через свой маркетплейс «Перекрёсток Впрок» Статьи редакции
Аптеки ритейлер открывать не планирует.
«Перекрёсток» получила бессрочную лицензию на занятие фармацевтической деятельностью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на базу данных «СПАРК-Интерфакс».
В X5 Retail Group пояснили изданию, что не будут открывать аптеки, а займутся торговлей лекарствами как агрегатор через свой маркетплейс «Впрок». О планах запустить отдельную категорию с лекарствами группа говорила ещё в октябре.
Сейчас продавать безрецептурные лекарства могут только интернет-магазины, у которых есть специальная лицензия и партнёры среди аптечных сетяей, поясняет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. У маркетплейсов и агрегаторов такой возможности пока нет.
Эксперт объясняет разницу так: интернет-магазины сами закупают товар, реализуют его и обрабатывают платежи покупателей. На маркетплейсе товар может выложить любой продавец, который сам отвечает за трансакции и доставку товаров. Тем не менее, лицензия на фармацевтическую деятельность им всё равно нужна.
В Х5 надеются, что скоро власти разрешат маркетплейсам и агрегаторам продавать лекарства. В Минздраве подтвердили, что уже направили в правительство проект постановления, который разрешает аптекам работать через агрегаторы и маркетплейсы.
X5 Retail Group и раньше пыталась выйти на рынок продажи лекарств. В 2019 группа заявила о создании онлайн-площадки для продажи лекарственных препаратов. Посетители смогли бы получить товары в аптечных пунктах на территории магазинов группы — «Перекрестков» и «Пятерочек». Спустя год после анонса проекта компания заявила, что отказалась от идеи.
Представляю, скока контрафакта польётся
Потому что статистически разные объемы продаж, например.
Потому что разные возможности договориться (закрыть аптеку или закрыть лицензию Х5 - есть разница)
Потому что разные возможности втюхать (по акциям, за баллы, для вас, 3+2, 5+6)
Потому что разные запросы этих лекарств у поставщиков (на 200 аптек или 20000 точек - есть разница), в кризис, представляете, приходят и говорят вам нужно 10k пачек, платим кэшем, а у вас только 5k.
Потому что разная подготовка "фармацевтов", которым похер где, с чем и как их хранить и перевозить
И тд
Про самолечение вплоть до летального я вообще боюсь думать "ой, бабушка, да эти врачи ничего не знают, вот попейте натуральный амбробене, он полностью на травах, у нас акция...".
Перекрёсток Вгроб
Конец мелким аптекам, которые не выдержат конкуренции. Это начало экспансии сетевок на рынок фармы. Помним, скорбим
Каким мелким аптекам,их уже давно аптечные сети вытеснили))
Заготовка устарела,пора плакать по милым и уютным аптечным сетям
Впроком не пользуюсь, но Перекресток.быстро - любимая доставка продуктов в Москве. И приложение у них офигенно удобное.
Интересно, что именно можно будет купить на Впроке? Многие позиции, которые можно было ранее купить без рецепта, выведены с обязательным условием наличия рецепта.
Если речь о бинтах, витаминах и бадах, то это будет довольно интересный эксперимент )
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