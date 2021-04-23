«Магнит» открыл свой первый магазин товаров для дома и ремонта Статьи редакции
Пока только в Краснодаре.
Первый магазин открылся в Краснодаре, в ближайшее время в городе откроют ещё один «Магнит Мастер», рассказали vc.ru в компании.
«Магнит Мастер» — это формат небольших магазинов с товарами для дома и ремонта. Площадь — 50-150 м². В ассортименте — промышленные товары для ремонта и работ по дому, посуда, другие товары для дома, а также бытовая химия, косметика и сезонные товары
Компания планирует изучить итоги работы магазинов, а затем примёт решение — расширяться или нет. Сколько времени это займёт, в «Магните» не уточняют.
В планах «Магнит Мастера» – предложить дополнительные сервисы для покупателей. В магазинах могут появиться терминалы для заказа товаров, которых нет в магазине — например, крупногабаритных.
На российском DIY-рынке достаточно крупных игроков, которые работают в городах-миллионниках и в магазинах площадью больше 1 тысячи м². При этом нет современных игроков в малом формате, и «Магнит» может занять эту нишу, считает заместитель гендиректора «Магнита» Руслан Исмаилов.
Стратегия «Магнита» до 2025 года предполагает поиск и тестирование новых перспективных ниш, отметил гендиректор сети Ян Дюннинг.
Например, в 2019 году сеть открыла точки с алкогольной продукцией «Магнит вечерний», в 2020 году запустила дискаунтеры «Моя цена», а в начале 2021 года начала открывать киоски в офисах и парках в Краснодарском крае.
Комментарий удален
Интересно с ценниками такая же чехарда как в продуктовом будет? 🤔
Вообще, им бы давно уже перейти с бумажных на электронные, как Ашан, и проблема бы решилась
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