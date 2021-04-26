Владелец прав на Angry Birds подал в суд на Wildberries из-за нарушения авторских прав Статьи редакции
В Wildberries утверждают, что судиться нужно с продавцами, а не площадкой.
- Финская Rovio Entertainment Corporation (владелец прав на игру Angry Birds) подала в Московский городской суд иск к Wildberries о защите исключительных прав. Поводом для претензий стали товары с изображением птиц из игры Angry Birds, которые продаются на платформе, сообщает «Коммерсант».
- Компания требует от Wildberries компенсацию в 60 тысяч рублей за нарушение, а также заблокировать продажу товаров по ссылкам. Как отмечает «Ъ», ссылки уже заблокировали.
- В Wildberries отметили, что работают по модели маркетплейса — на площадке внедрен механизм оплаты покупок товаров партнеров, с которых компания берет комиссию. В компании считают, что ответчиком по делам должен быть «продавец товаров при условии, что незаконность его действий будет доказана, но не площадка-агрегатор».
- Роман Лукьянов, гендиректор Semenov & Pevzner, представляющий истца заявил, что первые просьбы о блокировке в Wildberries направили месяц назад, но их проигнорировали. По его словам, если иск удовлетворят, а Wildberries продолжит совершать нарушения, правообладатель сможет потребовать блокировки сайта.
- В 2017 году владелец прав на Ждуна потребовал 29 млн рублей от «ВКонтакте», «Мегафона», Ozon и ХК «Спартак». В 2018 году он отсудил у «Мегафона» 8,6 млн рублей, в 2019 — 2 млн рублей у Ozon.
Зачем проверять наличие прав? Если кто-то пожалуется, тогда и будем разбираться 🤣
Wildberries постоянно ловят на продажи пали, но они ни в чем не виноваты никогда. Злые продавцы хотят очернить репутацию бабы с базара
Ни один агрегатор не виноват. Будь то Яндекс такси, Ситимобил, маркет и прочая поебень
Странное заявление
Тот же ютуб не должен контролировать загруженные видео?
Агрегатор обязан фильтровать размещаемые заявления, чтобы не было ситуации, где он является жертвой и кричит: "Мне подкинули"
В данной ситуации маркетплейс является посредником правонарушения
Ютуб как раз контролирует загружаемые видео. Наложите на свою хоум видео какую-нибудь популярную музыку, покажите там акты насилия и проверьте, через сколько ваше видео заблокируют.
Так о том и речь
Любая площадка должна фильтровать подобные загрузки, иначе к ней тоже возникают претензии
Тот же ютуб сразу банит видео с авторскими правами, чтобы потом ему же не прилетела претензия от правообладателей
Слишком много времени будет уходить на переадресацию судебных исков
Сравнивать с YouTube, мягко говоря, некорректно. Если вы сняли ролик и загрузили его в YouTube, а я скачал его и также загрузил, то YouTube ничего не предпримет. Чтобы последовали какие-то действия нужно указать площадке, что это ваше.
С одной стороны соглашусь, формат площадок определенно разный
С другой же, ютуб ничего не продаёт кроме своей подписки и рекламы, которая убирается скачиванием одного расширения
Ютуб не борется с перезаливами, потому что они зачастую носят ознакомительный характер и публикуются небольшими каналами, которые не монетизируют эти самые видео. Правообладателю просто невыгодно тратить время на такие вещи
А маркетплейсы же завязаны на системе транзакций
Эта дичь постигает любые крупные маркетплейсы которые торгуют хламом с низким порогом входа.
Это классика для российского бизнеса "Мопед не мой, я просто разместил объяву". Как деньги принимать на свои счета и устанавливать свои правила, так все императоры, а как отвечать за что-то, так это вообще не мы. Сразу на китайский подвал подавайте в суд, а не на наших честнейших торгашей.
Как эксклюзивный продавец некоторых брендов на Маркетплейсах, скажу, что ситуация аховая. Пока досудебное не отправишь или иск не подашь - месяцами не шевелятся. Пару лет назад на площадки было не войти, столько сертификатов сначала просили, а теперь - пускают любых проходимцев. А уж с техподдержкой или юристами площадки общаться - удовольствие ниже среднего, как и их компетенция...
Поправьте меня, у них же вроде во всех договорах прописано, что в случае контрафакта или претензий со стороны третьих лиц, продавец все им компенсирует: взысканные суммы, ущерб репутации, все убытки и т.д. Что это? Первая линия защиты в надежде, что заявители не пойдёт в суд или они специально их драконят?
Досудебное - отдельная тема вообще, они мало того, что шевелиться начинают, так ещё и договор в одностороннем порядке разрывают. Ситуация восторг: либо жди у моря погоды, либо проваливай с площадки.
WB давно бы пора нахлобучить. Там даже с лого Apple дофига контрафакта🤦🏻♂️
Когда один бренд представлен в пяти вариациях. Введение клиента в заблуждение налицо.
То же самое и с кроссами. В названиях брендов и пробелы и точки и under-cursors
60 тыс рублей?🤨
Спасибо западу за борьбу с контрафактом на наших Мп.
Я вот не понимаю за что блочат площадки. Если я как покупатель знаю что это контрафакт и хочу купить, то почему нельзя? Я думаю выбор должен оставаться.
Представь ты создал продукт , получаешь деньги а какой то умный китаец решил подрезать прибыль, причём сокращая твою прибыль на 50 %.Представил ? Неприятно же , обычно говорят так , это наша корова и мы ее доим ))
Предположим, вы — успешный писатель детских книжек, живёте в северо-западноевропейской стране победившего социализма.
Родное правительство берёт с вас 80%, 83%, а иногда и 102% налогов: https://www.forbes.ru/forbes-woman/352731-v-gostyah-u-skazki-kak-istorii-astrid-lindgren-menyali-shvedskie-zakony
И тут оказывается, что какие-то проходимцы торгуют футболками с вашими Малышами и Карлсонами, ничего не отчисляя вам, а, значит, и на социальные взносы в вашей стране.
Конечно, любой возмутится.
Я не думаю что качество этих контрафактных изделий нормальное. В основном контрафакт очень низкого качества из-за не обходимости срубить бабла по быстрому и свалить в закат.
“В Wildberries утверждают, что судиться нужно с продавцами, а не площадкой”
Красавцы. По идее Гидра и Силк Роад также могли отвечать - это не мы, продавцов ловите.
маркетплейс на то и существует, чтобы проверять лицензионную чистоту товаров от продавцов, выступать гарантом сделки с покупателей и обеспечивать оплату, поддержку - за все это он берет свою комиссию. если хочет не нести ответственность то пусть превращается в доску объявлений и просто снимает объявления с продажи по претензиям, но никакой комиссии со сделок не берет.
Верно, даже на овощном рынке нужна справка о происхождении товара. Т.е. те же бабульки которые торгуют картошкой с участка должны брать справку из районной администрации или из садоводческого товарищества что это действительно легальная картошка.
Но почему-то барыг в интернете это не должно касаться.
В Wildberries утверждают, что судиться нужно с таксистами... ой, тьфу! с курьерами... ой, тьфу! с продавцами, а не с площадкой.
компенсацию в 60 тысяч рублей
Щас финны с удивлением узнают, что наши готовы свою репутацию и лояльность многих пользователей на помойку отнести и удавиться, но ни копейки не заплатить.
Не согласна c WB, что нужно судиться с продавцом , а не с площадкой. Как раз таки площадка и косячнула, раз пропустила такое.
Согласна, ведь товары на WB проходят модерацию, а значит, на площадке одобрили, а значит, это ошибка и маркетплейса в том числе. Нельзя снимать ответственность ни с производителя/поставщика, ни с продавца.
Впрочем, ничего удивительного.
и чё ? Как обшакалить Газпром и его акционеров в Стокгольмском арбитраже на 10-15 млрд $ так всё нормально, а как продать кружку с птичкой нарисованной богом забытой компаний -так преступление века.
У таких магазинов номенклатура в десятки миллионов товаров которая постоянно меняется. Ваши права нарушили - подавайте в суд на продавца.
Адвокаты этой гнилой конторы конечно про это знают - а иск против валдбериз - обычный гримейл и вымогательство, и/или попытка заблокировать выход компании на рынок ЕС и сделать её неконкурентоспособной. Как ЕС/США/КНР и расправляются и иностранными компаниями которые пытаются делать бизнес на их территории.
Непонятно почему российские лохи так радуются каждой неудачи своих компаний? Очевидно у нас полно завистливых неудачников и лузеров, все таки укрославяне нам не чужие люди, родная кровь можно сказать.
Валдбериз конечно может мониторить товарные знаки, требовать с продавцов какие то бумажки. но это будет стоить денег которые в конечном случае заплатит потребитель .
C какой стати потребители России должны из своего кормана оплачивать защиту авторских прав иностранных компаний ?
Лол, если бы вайлбериз удалили с площадки товар сразу никто бы их не доил на целых 60 тысяч рублей
Ответственность несут все, кто извлекает прибыль с нарушения прав. Это стандартная практика по миру, а не ноу-хау из РФ.
Естественно проще и быстрее нагибать агрегатора. Но если агрегатор гнилой, то ничего не изменится. А если адекватный, то займется регрессами и отвадит пиратов.
Половина проблем в экономике с неуважения прав.
Хаха. А чего они закладки не продают? К продавцам же вопросы.
Если берёте 19%, то несите хоть какую-то ответственность..
А кто-то еще помнит, что такое Angry Birds? 😅
А почему продавец крайний? Почему не производитель?
Претензия может быть как в продавцу, так и к производителю. А продавец может уже другой иск к поставщику своему предъявить.
Идём дальше, виноватыми сделаем тех кто оригинал придумал, не будь оригинала и подделывать было бы нечего ((((;
Пора бы их уже давно на место поставить.
Штраф бы им в катать в 6 лямов хотя бы.
А то как капусту рубить, так они первые и шантажировать, а как отвечать, так нет, это не мы.
Компенсация 60 тысяч рублей
Капитализация $14,52 млрд
Убер тоже говорил "я тут не причём", а нагнули и обязали. Правда, в другой стране, но вдруг и у нас будут действовать по закону. А то все эти вб, яндексы, тиньковы, мтсы и прочие "агреготоры" совсем офигели от своей крутости.
И сайт с приложением их надо блокернуть на месяц по беспределу без решения суда, а просто по заявлению в Роспотребнадзор.
Ну так сейчас на обычные рынки хотят навестить контроль кассовых аппаратов у продавцов. А чем собственно цифровые рынки лучше- пускай контролируют соблюдение законодательтсва тоже, но не просто контролируют, а и штрафы получают в случае отсутсвия контроля. Как на рынках до 10 млн.
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При всём сомнении к WB, здесь соглашусь. Сама площадка может не знать того, что на ней продают. Для них это товар продавца, который не вызывает сомнений в легальном происхождении. Пишет какая-то компания и заявляет претензии, которые обоснованы только устно без подтверждения (патентом, регистрацией исключительных прав). Правильно делают, что направляют дальше к продавцу. Они - лишь площадка для размещения.
Должны ли блокировать, применяя это как меру обеспечения? Пока нет решения суда - каковы основания?
Тут ситуация двоякая. Пока решения суда нет-обязанности удалять тоже нет. А когда решение суда есть, то уже нужно будет платить.
Платить за что? Извлекали ли они прибыль из продажи или у них агентский договор и они извлекали не прибыль, а роялти? Агент не несёт ответственности за принципала. Это в ГК РФ так написано.
За нарушение авторских прав. По общей практике чей домен тот и нарушил.
Правда это для обычных смертных...
Почитайте ГК РФ. Если агентский договор, то претензий нет.
Кстати, сам Вб угрожает поставщикам заранее, что если типа контрафакт будет, то оштрафуем Вас на 800 тыс руб, а тут финны подают на них всего то на 60 тыс.
Подали бы на 100 миллионов рублей, и делов то.
Как в прошлом году карантин начался и закрыли рынки садовод, люблино и южные ворота, сразу же ушлые продавцы устремились туда, потому у вб и произошёл взрывной рост и продажи, щас они типа начали чистить площадку, но как видно, им главное, чтобы все было шито крыто- несите им бабло и продавайте втихаря, но если вас вычислят, то мы вас оштрафуем.
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