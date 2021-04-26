Торговля
Евгения Евсеева

Владелец прав на Angry Birds подал в суд на Wildberries из-за нарушения авторских прав Статьи редакции

В Wildberries утверждают, что судиться нужно с продавцами, а не площадкой.

  • Финская Rovio Entertainment Corporation (владелец прав на игру Angry Birds) подала в Московский городской суд иск к Wildberries о защите исключительных прав. Поводом для претензий стали товары с изображением птиц из игры Angry Birds, которые продаются на платформе, сообщает «Коммерсант».
  • Компания требует от Wildberries компенсацию в 60 тысяч рублей за нарушение, а также заблокировать продажу товаров по ссылкам. Как отмечает «Ъ», ссылки уже заблокировали.
  • В Wildberries отметили, что работают по модели маркетплейса — на площадке внедрен механизм оплаты покупок товаров партнеров, с которых компания берет комиссию. В компании считают, что ответчиком по делам должен быть «продавец товаров при условии, что незаконность его действий будет доказана, но не площадка-агрегатор».
  • Роман Лукьянов, гендиректор Semenov & Pevzner, представляющий истца заявил, что первые просьбы о блокировке в Wildberries направили месяц назад, но их проигнорировали. По его словам, если иск удовлетворят, а Wildberries продолжит совершать нарушения, правообладатель сможет потребовать блокировки сайта.
  • В 2017 году владелец прав на Ждуна потребовал 29 млн рублей от «ВКонтакте», «Мегафона», Ozon и ХК «Спартак». В 2018 году он отсудил у «Мегафона» 8,6 млн рублей, в 2019 — 2 млн рублей у Ozon.

#новость #wildberries

4667 просмотров
62 62 комментария
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Психический рубин

48

Любопытно что условный рутрекер за пиратские книжки блокируют в два щелчка пальцами, а на маркетплейс за торговлю контрафактом закрывают глаза. Хотя суть одна и та же: пользователи (продавцы) выкладывают продукт, иногда он чистый иногда пиратский.

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Ivan Miasnikov

Психический
1

Зачем проверять наличие прав? Если кто-то пожалуется, тогда и будем разбираться 🤣

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Кирилл Половинкин

28

Wildberries постоянно ловят на продажи пали, но они ни в чем не виноваты никогда. Злые продавцы хотят очернить репутацию бабы с базара 

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Maxim Bityukov

Кирилл
1

Ни один агрегатор не виноват. Будь то Яндекс такси, Ситимобил, маркет и прочая поебень

Ответить

Mike Shekera

Maxim
5

Странное заявление
Тот же ютуб не должен контролировать загруженные видео?
Агрегатор обязан фильтровать размещаемые заявления, чтобы не было ситуации, где он является жертвой и кричит: "Мне подкинули"
В данной ситуации маркетплейс является посредником правонарушения

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Александр Блохин

Mike
0

Ютуб как раз контролирует загружаемые видео. Наложите на свою хоум видео какую-нибудь популярную музыку, покажите там акты насилия и проверьте, через сколько ваше видео заблокируют.

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Mike Shekera

Алексан…
1

Так о том и речь
Любая площадка должна фильтровать подобные загрузки, иначе к ней тоже возникают претензии
Тот же ютуб сразу банит видео с авторскими правами, чтобы потом ему же не прилетела претензия от правообладателей
Слишком много времени будет уходить на переадресацию судебных исков

Ответить

Люц Шнайдер

Mike
0

Сравнивать с YouTube, мягко говоря, некорректно. Если вы сняли ролик и загрузили его в YouTube, а я скачал его и также загрузил, то YouTube ничего не предпримет. Чтобы последовали какие-то действия нужно указать площадке, что это ваше.

Ответить

Mike Shekera

Люц
0

С одной стороны соглашусь, формат площадок определенно разный
С другой же, ютуб ничего не продаёт кроме своей подписки и рекламы, которая убирается скачиванием одного расширения
Ютуб не борется с перезаливами, потому что они зачастую носят ознакомительный характер и публикуются небольшими каналами, которые не монетизируют эти самые видео. Правообладателю просто невыгодно тратить время на такие вещи
А маркетплейсы же завязаны на системе транзакций

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Artem Kravchenko

Maxim
5

Слышали о солидарной ответственности?

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Jevgeni Vakker

Кирилл
1

Эта дичь постигает любые крупные маркетплейсы которые торгуют хламом с низким порогом входа.

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Kirill Sidorov

25

Это классика для российского бизнеса "Мопед не мой, я просто разместил объяву". Как деньги принимать на свои счета и устанавливать свои правила, так все императоры, а как отвечать за что-то, так это вообще не мы. Сразу на китайский подвал подавайте в суд, а не на наших честнейших торгашей.

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Алексей Трухин

13

Как эксклюзивный продавец некоторых брендов на Маркетплейсах, скажу, что ситуация аховая. Пока досудебное не отправишь или иск не подашь - месяцами не шевелятся. Пару лет назад на площадки было не войти, столько сертификатов сначала просили, а теперь - пускают любых проходимцев. А уж с техподдержкой или юристами площадки общаться - удовольствие ниже среднего, как и их компетенция...

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Александр Привалов

Алексей
3

Поправьте меня, у них же вроде во всех договорах прописано, что в случае контрафакта или претензий со стороны третьих лиц, продавец все им компенсирует: взысканные суммы, ущерб репутации, все убытки и т.д. Что это? Первая линия защиты в надежде, что заявители не пойдёт в суд или они специально их драконят? 

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Veta Kartsova

Алексей
2

Досудебное - отдельная тема вообще, они мало того, что шевелиться начинают, так ещё и договор в одностороннем порядке разрывают. Ситуация восторг: либо жди у моря погоды, либо проваливай с площадки.

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Dmitry Obelov

10

WB давно бы пора нахлобучить. Там даже с лого Apple дофига контрафакта🤦🏻‍♂️
Когда один бренд представлен в пяти вариациях. Введение клиента в заблуждение налицо.

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Dmitry Obelov

Dmitry
2

То же самое и с кроссами. В названиях брендов и пробелы и точки и under-cursors

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Антон Волков

Dmitry
0

 Кому-то нравится на лицо 

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Вадим Самигулин

7

60 тыс рублей?🤨

Ответить

Dmitriy Stratonov

Вадим
6

Не серьезно

Ответить

Дмитрий Киселев

Вадим
2

60 тысяч за каждое нарушение

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Канищев Максим

5

Спасибо западу за борьбу с контрафактом на наших Мп.

Ответить

Damnin Danitov

Канищев
2

Я вот не понимаю за что блочат площадки. Если я как покупатель знаю что это контрафакт и хочу купить, то почему нельзя? Я думаю выбор должен оставаться.

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Расул Сафин

Damnin
10

Представь ты создал продукт , получаешь деньги а какой то умный китаец решил подрезать прибыль, причём сокращая твою прибыль на 50 %.Представил ? Неприятно же , обычно говорят так , это наша корова и мы ее доим ))

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Denis Bystruev

Damnin
1

Предположим, вы — успешный писатель детских книжек, живёте в северо-западноевропейской стране победившего социализма.

Родное правительство берёт с вас 80%, 83%, а иногда и 102% налогов: https://www.forbes.ru/forbes-woman/352731-v-gostyah-u-skazki-kak-istorii-astrid-lindgren-menyali-shvedskie-zakony

И тут оказывается, что какие-то проходимцы торгуют футболками с вашими Малышами и Карлсонами, ничего не отчисляя вам, а, значит, и на социальные взносы в вашей стране.

Конечно, любой возмутится.

В гостях у сказки: как истории Астрид Линдгрен…
14 ноября 2017 года автору «Пеппи Длинныйчулок» и «Карлсона, который живет на крыше» исполнилось…
www.forbes.ru
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Канищев Максим

Damnin
1

Я не думаю что качество этих контрафактных изделий нормальное. В основном контрафакт очень низкого качества из-за не обходимости срубить бабла по быстрому и свалить в закат.

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Andrew Muralov

Damnin
1

А если покупатель не знает? Создавать раздел "фэйк-товары"?

Ответить

Yaroslav Shulga

7

“В Wildberries утверждают, что судиться нужно с продавцами, а не площадкой”

Красавцы. По идее Гидра и Силк Роад также могли отвечать - это не мы, продавцов ловите.

Ответить

Andrew Muralov

Yaroslav
0

Там нет брендовых товаров. 

Ответить

ave ego

4

маркетплейс на то и существует, чтобы проверять лицензионную чистоту товаров от продавцов, выступать гарантом сделки с покупателей и обеспечивать оплату, поддержку - за все это он берет свою комиссию. если хочет не нести ответственность то пусть превращается в доску объявлений и просто снимает объявления с продажи по претензиям, но никакой комиссии со сделок не берет.

Ответить

денькя

ave
3

Верно, даже на овощном рынке нужна справка о происхождении товара. Т.е. те же бабульки которые торгуют картошкой с участка должны брать справку из районной администрации или из садоводческого товарищества что это действительно легальная  картошка.

Но почему-то барыг в интернете это не должно касаться.

Ответить

Александр Привалов

6

В Wildberries утверждают, что судиться нужно с таксистами... ой, тьфу! с курьерами... ой, тьфу! с продавцами, а не с площадкой.

компенсацию в 60 тысяч рублей

Щас финны с удивлением узнают, что наши готовы свою репутацию и лояльность многих пользователей на помойку отнести и удавиться, но ни копейки не заплатить.

Ответить

Нина Топоркова

0

Не согласна c WB, что нужно судиться с продавцом , а не с площадкой. Как раз таки площадка и косячнула, раз пропустила такое.

Ответить

Veta Kartsova

Нина
4

Согласна, ведь товары на WB проходят модерацию, а значит, на площадке одобрили, а значит, это ошибка и маркетплейса в том числе. Нельзя снимать ответственность ни с производителя/поставщика, ни с продавца.

Ответить

Никита Грачёв

2

Впрочем, ничего удивительного.

Ответить

Максим Морозов

Никита
–12

и чё ? Как обшакалить Газпром и его акционеров в Стокгольмском арбитраже на 10-15 млрд $ так всё нормально, а как продать кружку с птичкой нарисованной богом забытой компаний -так преступление века.

У таких магазинов номенклатура в десятки миллионов товаров которая постоянно меняется. Ваши права нарушили - подавайте в суд на продавца.

Адвокаты этой гнилой конторы конечно про это знают - а иск против валдбериз - обычный гримейл и вымогательство, и/или попытка заблокировать выход компании на рынок ЕС и сделать её неконкурентоспособной. Как ЕС/США/КНР и расправляются и иностранными компаниями которые пытаются делать бизнес на их территории.

Непонятно почему российские лохи так радуются каждой неудачи своих компаний? Очевидно у нас полно завистливых неудачников и лузеров, все таки укрославяне нам не чужие люди, родная кровь можно сказать.

Валдбериз конечно может мониторить товарные знаки, требовать с продавцов какие то бумажки. но это будет стоить денег которые в конечном случае заплатит потребитель .
C какой стати потребители России должны из своего кормана оплачивать защиту авторских прав иностранных компаний ?

Ответить

Иван Шеметов

Максим
4

Лол, если бы вайлбериз удалили с площадки товар сразу никто бы их не доил на целых 60 тысяч рублей 

Ответить

Artem Kravchenko

Максим
2

Ответственность несут все, кто извлекает прибыль с нарушения прав. Это стандартная практика по миру, а не ноу-хау из РФ.

Естественно проще и быстрее нагибать агрегатора. Но если агрегатор гнилой, то ничего не изменится. А если адекватный, то займется регрессами и отвадит пиратов.

Половина проблем в экономике с неуважения прав.

Ответить

Канищев Максим

Максим
0

Вы не думали что таким образом просто деньги вывели с газпрома?

Ответить

Стас Будда

2

Хаха. А чего они закладки не продают? К продавцам же вопросы.
Если берёте 19%, то несите хоть какую-то ответственность..

Ответить

Макс Петров

1

А кто-то еще помнит, что такое Angry Birds? 😅 

Ответить

Red Boy

Макс
1

Те кто-это на Вайлдбериз продает и покупает.

Ответить

Денис Боенсков

1

А почему продавец крайний? Почему не производитель?

Ответить

Александр Блохин

Денис
1

Претензия может быть как в продавцу, так и к производителю. А продавец может уже другой иск к поставщику своему предъявить.

Ответить

Angel Vivaldi

Денис
1

Идём дальше, виноватыми сделаем тех кто оригинал придумал, не будь оригинала и подделывать было бы нечего ((((;

Ответить

Алексей Пашутин

1

Судиться нужно с ВБ. Все правильно они делают.

Ответить

Destroer0

1

Пора бы их уже давно на место поставить.
Штраф бы им в катать в 6 лямов хотя бы.
А то как капусту рубить, так они первые и шантажировать, а как отвечать, так нет, это не мы.

Ответить

Николай Синицын

0

Компенсация 60 тысяч рублей
Капитализация $14,52 млрд

Ответить

Sergei Timofeyev

Николай
1

А будешь выплачивать - не будет такой капитализации.

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Кто в суд то подал? Птицы или свиньи?

Ответить

hakhagmon

0

Это не наш водитель, передали информация в таксопарк (с) яндекс

Ответить

Игрок

0

Кому деньги поступали, тот и виноват

Ответить

Anna Petrova

0

Убер тоже говорил "я тут не причём", а нагнули и обязали. Правда, в другой стране, но вдруг и у нас будут действовать по закону. А то все эти вб, яндексы, тиньковы, мтсы и прочие "агреготоры" совсем офигели от своей крутости.
И сайт с приложением их надо блокернуть на месяц по беспределу без решения суда, а просто по заявлению в Роспотребнадзор.

Ответить

Владимир Кузьмин

0

Ну так сейчас на обычные рынки хотят навестить контроль кассовых аппаратов у продавцов. А чем собственно цифровые рынки лучше- пускай контролируют соблюдение законодательтсва тоже, но не просто контролируют, а и штрафы получают в случае отсутсвия контроля. Как на рынках до 10 млн.

Ответить

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Sergei Timofeyev

0

При всём сомнении к WB, здесь соглашусь. Сама площадка может не знать того, что на ней продают. Для них это товар продавца, который не вызывает сомнений в легальном происхождении. Пишет какая-то компания и заявляет претензии, которые обоснованы только устно без подтверждения (патентом, регистрацией исключительных прав). Правильно делают, что направляют дальше к продавцу. Они - лишь площадка для размещения. 

Должны ли блокировать, применяя это как меру обеспечения? Пока нет решения суда - каковы основания?

Ответить

Владимир Кузьмин

Sergei
0

Тут ситуация двоякая. Пока решения суда нет-обязанности удалять тоже нет. А когда решение суда есть, то уже нужно будет платить.

Ответить

Sergei Timofeyev

Владимир
0

Платить за что? Извлекали ли они прибыль из продажи или у них агентский договор и они извлекали не прибыль, а роялти? Агент не несёт ответственности за принципала. Это в ГК РФ так написано.

Ответить

Владимир Кузьмин

Sergei
0

За нарушение авторских прав. По общей практике чей домен тот и нарушил.
Правда это для обычных смертных...

Ответить

Sergei Timofeyev

Владимир
0

Почитайте ГК РФ. Если агентский договор, то претензий нет.

Ответить

Владимир Кузьмин

Sergei
0

Ну видимо злые питицы тоже не читали ГК

Ответить

Otto Blotto

0

Кстати, сам Вб угрожает поставщикам заранее, что если типа контрафакт будет, то оштрафуем Вас на 800 тыс руб, а тут финны подают на них всего то на 60 тыс.

Подали бы на 100 миллионов рублей, и делов то.

Как в прошлом году карантин начался и закрыли рынки садовод, люблино и южные ворота, сразу же ушлые продавцы устремились туда, потому у вб и произошёл взрывной рост и продажи, щас они типа начали чистить площадку, но как видно, им главное, чтобы все было шито крыто- несите им бабло и продавайте втихаря, но если вас вычислят, то мы вас оштрафуем.

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AlexSandro

Epi
0

@Инспектор

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