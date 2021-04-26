Новый финансовый инструмент Ozon даёт оперативный доступ к деньгам, которые можно направить на развитие бизнеса. При этом размер комиссии в рамках услуги привлекательнее, чем банковский кредит. На полученные деньги продавцы могут быстро пополнить запасы товаров до повышения себестоимости, а также расширить ассортимент и попробовать его на небольших объёмах.