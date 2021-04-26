Ozon предложил продавцам ежедневные выплаты за продажу товаров Статьи редакции
Продавцы смогут быстро пополнить запасы товаров, расширить ассортимент и попробовать его на небольших объёмах.
- Маркетплейс запустил услугу «Гибкий график выплат», рассказали vc.ru в компании. Воспользоваться ей смогут продавцы, у которых расчётный счёт в российском банке, договор комиссии заключён три и более месяцев назад и которые соответствуют другим критерям — например, ритейлер оценивает стабильность продаж и количество возвратов.
- Выплата формируется как общая стоимость реализованных товаров за вычетом комиссии Ozon и стоимости оказанных услуг — например, логистики или рекламы. Также компания учитывает счета, ожидающие оплату.
- От каждой выплаты Ozon формирует резерв в 10% (страховой депозит), который может быть использован, если у продавца возникнет дебиторская задолженность перед площадкой. Если такой задолженности нет, резерв выплачивается первого числа следующего месяца в полном объеме.
- Стоимость услуги — 0,75% от оставшейся суммы, если до этого продавец получал выплаты дважды в месяц. Если платежи поступали один раз в месяц, стоимость услуги составит 1,49% от суммы к выплате. Подключить и отключить услугу продавцы могут в личном кабинете.
- Ритейлер тестировал «Гибкий график выплат» с осени 2020 года, услугой воспользовались почти тысяча продавцов, говорят в компании. В апреле Ozon договорился с «Совкомбанком» о покупке банка «Оней» (бывший банк «Ашана») для развития финансовых услуг.
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5 комментариев
5
Я так понял, главное условие - продаваемые товары не должны быть игровыми приставками. Иначе бан )
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Это хорошо! Но пусть сначала Ozon научиться выплачивать средства другим продавцам. А то как-то не очень получается.
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Интересно, что именно это дает продавцам, кроме того что деньги быстрее поступают обратно. Историю бы от продавца тут.
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