Торговля
Таня Боброва

Ozon предложил продавцам ежедневные выплаты за продажу товаров Статьи редакции

Продавцы смогут быстро пополнить запасы товаров, расширить ассортимент и попробовать его на небольших объёмах.

  • Маркетплейс запустил услугу «Гибкий график выплат», рассказали vc.ru в компании. Воспользоваться ей смогут продавцы, у которых расчётный счёт в российском банке, договор комиссии заключён три и более месяцев назад и которые соответствуют другим критерям — например, ритейлер оценивает стабильность продаж и количество возвратов.
  • Выплата формируется как общая стоимость реализованных товаров за вычетом комиссии Ozon и стоимости оказанных услуг — например, логистики или рекламы. Также компания учитывает счета, ожидающие оплату.
  • От каждой выплаты Ozon формирует резерв в 10% (страховой депозит), который может быть использован, если у продавца возникнет дебиторская задолженность перед площадкой. Если такой задолженности нет, резерв выплачивается первого числа следующего месяца в полном объеме.
  • Стоимость услуги — 0,75% от оставшейся суммы, если до этого продавец получал выплаты дважды в месяц. Если платежи поступали один раз в месяц, стоимость услуги составит 1,49% от суммы к выплате. Подключить и отключить услугу продавцы могут в личном кабинете.
  • Ритейлер тестировал «Гибкий график выплат» с осени 2020 года, услугой воспользовались почти тысяча продавцов, говорят в компании. В апреле Ozon договорился с «Совкомбанком» о покупке банка «Оней» (бывший банк «Ашана») для развития финансовых услуг.

Новый финансовый инструмент Ozon даёт оперативный доступ к деньгам, которые можно направить на развитие бизнеса. При этом размер комиссии в рамках услуги привлекательнее, чем банковский кредит. На полученные деньги продавцы могут быстро пополнить запасы товаров до повышения себестоимости, а также расширить ассортимент и попробовать его на небольших объёмах.

Ваэ Овасапян
вице-президент Ozon по цифровым финансовым сервисам

#новость #ozon

1127 просмотров
5 5 комментариев
6
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ozon"], "comments": 5, "likes": 6, "favorites": 9, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 238747, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 26 Apr 2021 11:00:29 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Andrew Simon

5

Я так понял, главное условие - продаваемые товары не должны быть игровыми приставками. Иначе бан )

Ответить

Dmitriy Gubskiy

1

Это хорошо! Но пусть сначала Ozon научиться выплачивать средства другим продавцам. А то как-то не очень получается. 

Ответить

Константин Арбузов

0

Не плохо! И давно пора

Ответить

Тот самый партизан

0

 Ваэ Овасапян

банк «Оней»

Ответить

Алексей из LOADING.express

0

Интересно, что именно это дает продавцам, кроме того что деньги быстрее поступают обратно. Историю бы от продавца тут.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Mail.ru Cloud Solutions
Подписан
Отписаться
Что нужно, чтобы развернуть сайт интернет-магазина: решаем технические вопросы
Чтобы открыть интернет-магазин, нужно решить много технических вопросов. Например: на какой инфраструктуре его размести…
0
IPQuorum
Подписан
Отписаться
Знания без пробелов: на IPQuorum расскажут о создании EdTech-контента
Образовательные технологии сегодня ─ это не просто занятия в Zoom, а целый комплекс инновационных инструментов для учеб…
0
vc.ru
Подписан
Отписаться
Главное за неделю: майские «каникулы» от Путина, история «таинственной» сети «Светофор» и анонсы Apple
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Павел Егоров
за день
> На деле же в опенспейсах оказалось слишком шумно, работники лишились личного пространства, чаще сталкивались с плохим отношением и, не выдерживая, увольнялись. ДА ЛАДНО? Да кто вообще мог такое предположить? Это ж…
«Опенспейсы мертвы»: популяризаторы открытых пространств разочаровались в них и предложили альтернативу
Gidevan
за неделю
Ну по фотографиям не понятно был ли пожар. Тут без эксперта не обойтись. 
«Тинькофф.Страхование»: экспертизу назначили после того, как мы по согласованию вынесли сгоревшую мебель из квартиры

Комментарии

Владислав Мальцев

Ставит ли «Спортмастер…

Dennis Gooddeni

«Яндекс.Маркет» предложил…

умный человек

«Яндекс.Маркет» предложил…

евгений аношин

Ровер Perseverance впервые…

Павел Воронов

Ставит ли «Спортмастер…

Sergey Naumovich

«Яндекс.Маркет» предложил…

MIKHAIL SHOLOKHOV

Владелец прав на Angry Birds…

Пётр Сдобин

Минпросвещения объяснило проект…

Илья Прокопенко

Я купил Xbox Series S на Ozon…

Виталий Журавлев

«Яндекс.Маркет» предложил…

Rash Beats

OZON прислал не тот товар и…

Ray Smith

«Опенспейсы мертвы…

Artem Kravchenko

Владелец прав на Angry Birds…

Семен Смирнов

У меня украли баллы «М.Видео…

MIKHAIL SHOLOKHOV

Владелец прав на Angry Birds…

Alexander Zaitsev

«Яндекс.Маркет» предложил…

Владислав Мальцев

Ставит ли «Спортмастер…

Алексей Никитенко

Владелец прав на Angry Birds…

Вся соль

«Опенспейсы мертвы…

Владимир Бугаев

10 книг, по которым я научился…
null