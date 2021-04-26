Торговля
Евгения Евсеева

«Яндекс.Маркет» предложил пользователям получать баллы «Плюса» в обмен на отзывы к товарам Статьи редакции

Отзыв может быть любым — положительным или отрицательным.

  • Выбрать товары и назначить сумму кэшбека производители смогут в личном кабинете, рассказали vc.ru в сервисе. «Маркет» рекомендует начислять баллы за мнения о товарах у которых менее 10 отзывов.

  • Пока инструмент доступен только производителям, позже «Маркет» планирует дать возможность настраивать кэшбек за отзывы и для продавцов маркетплейса.
  • Баллы начислят только за товары, купленные на «Маркете» — вне зависимости был он отрицательным или положительным. С момента покупки должно пройти не больше полугода, а проверить, за какие товары начислят баллы, можно в личном кабинете. Тратить баллы можно на покупки, например, в «Такси», «Еде», «Лавке», «Кинопоиске HD» или «Музыке».
  • По данным исследования «Маркета», каждый третий покупатель готов оставить отзыв, если за него начислят кэшбек или бонусные баллы, а товары с отзывами покупают на 17% чаще.
  • Подписка «Плюс» доступна в двух тарифах: для одного человека за 199 рублей в месяц и «Мульти» для четырёх человек за 299 рублей в месяц. В неё входят доступ в «Кинопоиск HD», «Музыку» и кэшбек в баллах за пользование сервисами «Яндекса».
  • В сентябре «Яндекс» включил в подписку «Яндекс.Плюс» свои сервисы доставки «Еда» и «Лавка» и разрешил получать и тратить баллы в них. В «Маркете» можно получать баллами «Плюса» до 5% от суммы покупки товаров со специальной отметкой.
«Яндекс»

#новость #яндекс #яндексмаркет

309 просмотров
7 7 комментариев
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442","\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 7, "likes": 0, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 238751, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 26 Apr 2021 11:32:22 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Dennis Gooddeni

0

У меня этих плюсов
А что с ними делать ?
Такси не заказать, за подписку этими же плюсами не расплатится
Фильм не купить на Кинопоиске

Ответить

Alexander Zaitsev

Dennis
2

У вас какие то испорченные плюсы. И такси, и подписку можно

Ответить

Sergey Naumovich

Alexander
0

Этот Яндекс только и умеет в уши ссать, пытался такси оплатить этими бонусами они тупо с карты всю стоимость списали, только на маркете работает!

Ответить

умный человек

Sergey
0

нормально там они списываются. перед каждой поездкой нужно выбирать, что "оплатить поездку плюсами"

Ответить

Dennis Gooddeni

Alexander
0

Неправильные пчёлы, делают неправильный мёд

Ответить

Даниил Поляков

0

Вот это ксати прикольно, ибо писать отзывы дело не благодарное

Ответить

Виталий Журавлев

0

Еще можно в Толоке платить по 0.01$ за отзывы

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Mail.ru Cloud Solutions
Подписан
Отписаться
Что нужно, чтобы развернуть сайт интернет-магазина: решаем технические вопросы
Чтобы открыть интернет-магазин, нужно решить много технических вопросов. Например: на какой инфраструктуре его размести…
0
IPQuorum
Подписан
Отписаться
Знания без пробелов: на IPQuorum расскажут о создании EdTech-контента
Образовательные технологии сегодня ─ это не просто занятия в Zoom, а целый комплекс инновационных инструментов для учеб…
0
vc.ru
Подписан
Отписаться
Главное за неделю: майские «каникулы» от Путина, история «таинственной» сети «Светофор» и анонсы Apple
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Павел Егоров
за день
> На деле же в опенспейсах оказалось слишком шумно, работники лишились личного пространства, чаще сталкивались с плохим отношением и, не выдерживая, увольнялись. ДА ЛАДНО? Да кто вообще мог такое предположить? Это ж…
«Опенспейсы мертвы»: популяризаторы открытых пространств разочаровались в них и предложили альтернативу
Gidevan
за неделю
Ну по фотографиям не понятно был ли пожар. Тут без эксперта не обойтись. 
«Тинькофф.Страхование»: экспертизу назначили после того, как мы по согласованию вынесли сгоревшую мебель из квартиры

Комментарии

Владислав Мальцев

Ставит ли «Спортмастер…

Dennis Gooddeni

«Яндекс.Маркет» предложил…

умный человек

«Яндекс.Маркет» предложил…

евгений аношин

Ровер Perseverance впервые…

Павел Воронов

Ставит ли «Спортмастер…

Sergey Naumovich

«Яндекс.Маркет» предложил…

MIKHAIL SHOLOKHOV

Владелец прав на Angry Birds…

Пётр Сдобин

Минпросвещения объяснило проект…

Илья Прокопенко

Я купил Xbox Series S на Ozon…

Виталий Журавлев

«Яндекс.Маркет» предложил…

Rash Beats

OZON прислал не тот товар и…

Ray Smith

«Опенспейсы мертвы…

Artem Kravchenko

Владелец прав на Angry Birds…

Семен Смирнов

У меня украли баллы «М.Видео…

MIKHAIL SHOLOKHOV

Владелец прав на Angry Birds…

Alexander Zaitsev

«Яндекс.Маркет» предложил…

Владислав Мальцев

Ставит ли «Спортмастер…

Алексей Никитенко

Владелец прав на Angry Birds…

Вся соль

«Опенспейсы мертвы…

Владимир Бугаев

10 книг, по которым я научился…
null