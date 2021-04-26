«Яндекс.Маркет» предложил пользователям получать баллы «Плюса» в обмен на отзывы к товарам Статьи редакции
Отзыв может быть любым — положительным или отрицательным.
Выбрать товары и назначить сумму кэшбека производители смогут в личном кабинете, рассказали vc.ru в сервисе. «Маркет» рекомендует начислять баллы за мнения о товарах у которых менее 10 отзывов.
- Пока инструмент доступен только производителям, позже «Маркет» планирует дать возможность настраивать кэшбек за отзывы и для продавцов маркетплейса.
- Баллы начислят только за товары, купленные на «Маркете» — вне зависимости был он отрицательным или положительным. С момента покупки должно пройти не больше полугода, а проверить, за какие товары начислят баллы, можно в личном кабинете. Тратить баллы можно на покупки, например, в «Такси», «Еде», «Лавке», «Кинопоиске HD» или «Музыке».
- По данным исследования «Маркета», каждый третий покупатель готов оставить отзыв, если за него начислят кэшбек или бонусные баллы, а товары с отзывами покупают на 17% чаще.
- Подписка «Плюс» доступна в двух тарифах: для одного человека за 199 рублей в месяц и «Мульти» для четырёх человек за 299 рублей в месяц. В неё входят доступ в «Кинопоиск HD», «Музыку» и кэшбек в баллах за пользование сервисами «Яндекса».
- В сентябре «Яндекс» включил в подписку «Яндекс.Плюс» свои сервисы доставки «Еда» и «Лавка» и разрешил получать и тратить баллы в них. В «Маркете» можно получать баллами «Плюса» до 5% от суммы покупки товаров со специальной отметкой.
У меня этих плюсов
А что с ними делать ?
Такси не заказать, за подписку этими же плюсами не расплатится
Фильм не купить на Кинопоиске
У вас какие то испорченные плюсы. И такси, и подписку можно
Этот Яндекс только и умеет в уши ссать, пытался такси оплатить этими бонусами они тупо с карты всю стоимость списали, только на маркете работает!
нормально там они списываются. перед каждой поездкой нужно выбирать, что "оплатить поездку плюсами"
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