Антимонопольная служба не нашла нарушений из-за различий в составе шоколада Lindt в России и Европе Статьи редакции
Штрафовать производителя не будут.
- ФАС не нашла доказательств, что шоколад Lindt, продающийся в России, намеренно отличается по составу от европейского, пишут РИА «Новости» со ссылкой на главу ФАС Максима Шаскольского. Дело закрыто.
- «Нарушений мы не нашли. Санкций в отношении компании не будет», — заявил Шаскольский. По его словам, отличия в шоколаде могут быть, но они связаны не с российским рынком, а с разными поставщиками сырья, которое используют для изготовления шоколада.
- «Поэтому, что для России, что для Германии или Швейцарии продукт получается разным, но не по качеству, а по определенным характеристикам состава», — пояснил глава ФАС.
- В декабре 2019 года ФАС вынесла Lindt предупреждение и потребовала указывать на упаковке, что продукты отличаются, или производить шоколад с одинаковым составом.
- Летом 2020 года ведомство начало дело против производителя шоколада из-за разного состава товаров для России и Европы. ФАС посчитала, что бренд вводит покупателей в заблуждение, ссылаясь на «давние традиции производства» в рекламе шоколада.
- 26 апреля 2021 года ФАС заявила, что вместе с Роскачеством проверит международных производителей сладостей, шоколада, чая, кофе и косметики на предмет «двойных стандартов» — различий в свойствах и составах продуктов для разных рынков.
Это давно известно, что для стран бывшего соц. лагеря одни и те же товары фирмы делают с другим составом, например в колбасе меньше мяса и больше добавок. А именно в Lindtв пасхальных зайцах и машинное масло находили.
Потому что не хотят люди платить за колбасу с мясом
ну это надо как то помечать, т.к. внешне товар одинаков.
пруфы про машинное масло?
"это давно известно" — как нам всем известно, это классическое вступление для манипуляции восприятием. кому давно известно? как давно известно? где же пруфы?
Schon wieder Mineralöle in Lindt-Schokolade
https://www.foodwatch.org/de/aktuelle-nachrichten/2016/schon-wieder-mineraloele-in-lindt-schokolade/
забавно, кстати, что ничем не закончилось. это же не наш Роспотребнадзор и Санэпид. Похоже, действительно возбудились из-за очень малой концентрации, как им и ответили, на уровне выхлопных газов по дороге транспортировки. Или кондитерские лобби кого-то закатали в чан, и следующая партия пасхальных зайцев были уже с мясом, которого так не хватает в колбасе.
Вы какую-то дичь несёте. Lindt в России производится из российского сырья, в западной Европе - из местного сырья. Вот и думайте дальше, почему вы вдруг решили, что состав разный и качество сильно отличается.
Понимаете, наличие в шоколаде битого стекла и отсутствие какао говорит не о разном качестве, а об отличиях в определенных характеристиках состава...
пруфы то есть? или все на уровне чатов вотцап школьных групп?
Полноте, мы же на vc, тут так принято.
Люблю когда компании внедряют специальные линейки товаров для разных стран (я сейчас не про двойные стандарты, а про специфические вкусовые привычки). Например, в России могли бы продавать Lindt с клюквой, а в Америке с маршмэлоу. Оказывается, у Lindt есть специальная подарочная серия коробок в Азии, так как там привычно покупать дорогой шоколад в путешествиях.
Увы, но такое наблюдается во всех странах восточной Европы, даже в более богатой Чехии или Польше. Да даже после воссоединения Германии на землях бывшего ГДР западные шоколадки были дороже, а по качеству так себе. Спустя десятилетие восточные немцы поняли, что у них есть местные аналоги продуктов известных брендов, по качеству ничем не хуже или даже лучше. Возможно, тот же путь ждёт и другие страны.
Милку говорите.. Плохой шоколад плохое дешевле сырье!🙈Весь рынок сладостей утопает в пальмовом масле!!!В России оно чаще «техническое»!!!
И надо же было ради такого комментария регистрироваться
Я где-то слышал (врут, наверное), что многие жители Петербурга или сами ездили до карантина в Финляндию за товарами и продуктами, либо были частыми клиентами петербургских магазинов "Товары из Финляндии".
А финны, по слухам, у самой российской границы открыли громадные магазины, которые каждый день продавали "туристам" из России огромные горы финских товаров и продуктов питания.
Говорит ли это о разнице в качестве финских и российских товаров одинаковых торговых марок?
Был в подобных магазинах, ничего особенного в плане качества. Однако, ассортимент различается и есть всякие непривычные для рф штуки типа чипсов со вкусом уксуса.
Там из марок совпадало не так много - кофе и бытовая химия, немного шоколад.
Разница по данным продуктам была, но и по цене "финские" дороже.
"Огромные тц" - все таки большая часть товаров там была Китай, а-ля улучшенный фикспрайс.
Не врут ) Все так и было. Канонические товары для таких поездок и закупок - Фейри и молочные продукты. Якобы тот же Фейри гуще и хватает на более долгое время, нежели аналог российского производства.
разнице в качестве финских и российских товаров
Если бы я был владельцем огромного магазина у границы с РФ, то я бы тоже говорил о небывалой разнице.
Поэтому, что для России, что для Германии или Швейцарии продукт получается разным, но не по качеству, а по определенным характеристикам состава
Этот глава ФАС сам то понял что сказал? Если в России продукт такой же, как в Швейцарии он имеет равнозначные качественные признаки, если он разный по отдельным характеристикам состава, то и качественные признаки разные. Поляк Шаскольский может и не понимать таких нюансов русского языка, почему бы не приставить к нему переводчика? Ведомство богатое, денег хватит
Хотя это похоже вундеркинд, стал работать начальником отдела ценных бумаг в банке раньше, чем закончил университет
В 1997 году окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности "экономист, преподаватель экономических дисциплин".
С 1996 года работал начальником отдела ценных бумаг в Юганскнефтебанке.
вся цитата в источнике
"Дело в том, что натуральное сырье, которое используется при изготовлении этой продукции, отличается по качеству от сезона к сезону, от поставщика. Что для России, что для Германии или Швейцарии этот продукт получается разным, но не по качеству, а по определенным характеристикам, составу"
Сырье отличается по качеству, а конечный продукт, состоящий из этого сырья по качеству не отличается? Отличается, но не отличается? Тогда этого гражданина лучше освидетельствовать у психиатра на пригодность к государственной службе. Человек без отклонений сказал бы, что шоколад производимый в Швейцарии и России отличается по качественным показателям, но эти показатели полностью соответствуют нормам, установленным в Российской Федерации
Шаскольский руководитель ФАС не всех стран, а только России
Неплохо было бы милку проверить. А то покупаешь, не смотря на изготовителя, а потом жуешь безвкусный пластилин.
отчего-то сразу вспоминается на упаковках пометка «может содержать следы орехов изюма курицы одеяла побелки»
Пиздец у людей башка промыта, какой нахуй упрощенный рецепт) Посмотрели бы вы на японцев, которые прилетают на Камчатку и сгребают в местных магазинах продукты, потому что по их мнению они качественней. И в свою очередь дальневосточники сгребают всё азиатское, хотя в 90% это говно массмаркета, проданное по цене +100% чтобы было «элитней».
Блоги компаний
Показать еще