Торговля
Евгения Евсеева

Антимонопольная служба не нашла нарушений из-за различий в составе шоколада Lindt в России и Европе Статьи редакции

Штрафовать производителя не будут.

  • ФАС не нашла доказательств, что шоколад Lindt, продающийся в России, намеренно отличается по составу от европейского, пишут РИА «Новости» со ссылкой на главу ФАС Максима Шаскольского. Дело закрыто.
  • «Нарушений мы не нашли. Санкций в отношении компании не будет», — заявил Шаскольский. По его словам, отличия в шоколаде могут быть, но они связаны не с российским рынком, а с разными поставщиками сырья, которое используют для изготовления шоколада.
  • «Поэтому, что для России, что для Германии или Швейцарии продукт получается разным, но не по качеству, а по определенным характеристикам состава», — пояснил глава ФАС.
  • В декабре 2019 года ФАС вынесла Lindt предупреждение и потребовала указывать на упаковке, что продукты отличаются, или производить шоколад с одинаковым составом.
  • Летом 2020 года ведомство начало дело против производителя шоколада из-за разного состава товаров для России и Европы. ФАС посчитала, что бренд вводит покупателей в заблуждение, ссылаясь на «давние традиции производства» в рекламе шоколада.
  • 26 апреля 2021 года ФАС заявила, что вместе с Роскачеством проверит международных производителей сладостей, шоколада, чая, кофе и косметики на предмет «двойных стандартов» — различий в свойствах и составах продуктов для разных рынков.

#новость

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Павел Иванов

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Это давно известно, что для стран бывшего соц. лагеря одни и те же товары фирмы делают с другим составом, например в колбасе меньше мяса и больше добавок. А именно в Lindtв пасхальных зайцах и машинное масло находили.

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Roman Patsev

Павел
8

Потому что не хотят люди платить за колбасу с мясом

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Red Boy

Roman
10

Или не могут

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Павел Иванов

Roman
2

ну это надо как то помечать, т.к. внешне товар одинаков.

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Invictus Domini

Павел
0

По госту есть категоризация 

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Aleksandr Starikov-Razborov

Павел
10

пруфы про машинное масло?

"это давно известно" — как нам всем известно, это классическое вступление для манипуляции восприятием. кому давно известно? как давно известно? где же пруфы?

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Павел Иванов

Aleksandr
4

Schon wieder Mineralöle in Lindt-Schokolade
https://www.foodwatch.org/de/aktuelle-nachrichten/2016/schon-wieder-mineraloele-in-lindt-schokolade/

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Aleksandr

Павел
4

забавно, кстати, что ничем не закончилось. это же не наш Роспотребнадзор и  Санэпид. Похоже, действительно возбудились из-за очень малой концентрации, как им и ответили, на уровне выхлопных газов по дороге транспортировки. Или кондитерские лобби кого-то закатали в чан, и следующая партия пасхальных зайцев были уже с мясом, которого так не хватает в колбасе.

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Aleksandr

Павел
1

другое дело, кстати. я почитал и охренел.

Ответить

Red Boy

Aleksandr
–4

Ура патриот, успокойтесь

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Murat Oshroev

Павел
0

Вы какую-то дичь несёте. Lindt в России производится из российского сырья, в западной Европе - из местного сырья. Вот и думайте дальше, почему вы вдруг решили, что состав разный и качество сильно отличается. 

Ответить

Oleg Oleg

Murat
1

Линдт в России не производится

Ответить

Александр Привалов

–4

Понимаете, наличие в шоколаде битого стекла и отсутствие какао говорит не о разном качестве, а об отличиях в определенных характеристиках состава...

Ответить

Aleksandr Starikov-Razborov

Александр
2

пруфы то есть? или все на уровне чатов вотцап школьных групп?

Ответить

Юрий Белоножкин

Aleksandr
4

Полноте, мы же на vc, тут так принято.

Ответить

Aleksandr

Юрий
3

забыаюсь сударь-с

Ответить

Влад Петров

1

Пусть в порошке стиральном теперь поищут. 

Ответить

Sophie Durneva

1

Люблю когда компании внедряют специальные линейки товаров для разных стран (я сейчас не про двойные стандарты, а про специфические вкусовые привычки). Например, в России могли бы продавать Lindt с клюквой, а в Америке с маршмэлоу. Оказывается, у Lindt есть специальная подарочная серия коробок в Азии, так как там привычно покупать дорогой шоколад в путешествиях.

Lindt aims to drive market share in Asia with…
A new Lindor Deluxe Heart, Lindt Mini Pralines and a special-edition Chinese New Year gift set…
www.moodiedavittreport.com
Ответить

Bohdan Yakhvak

0

Увы, но такое наблюдается во всех странах восточной Европы, даже в более богатой Чехии или Польше. Да даже после воссоединения Германии на землях бывшего ГДР западные шоколадки были дороже, а по качеству так себе. Спустя десятилетие восточные немцы поняли, что у них есть местные аналоги продуктов известных брендов, по качеству ничем не хуже или даже лучше. Возможно, тот же путь ждёт и другие страны.

Ответить

Павел Иванов

Bohdan
0

да именно так, но возможно уже скоро ВСЕ станут гражданами 2 сорта.

Ответить

Asya Khalishkhova-Bgazhnokova

–3

Милку говорите.. Плохой шоколад плохое дешевле сырье!🙈Весь рынок сладостей утопает в пальмовом масле!!!В России оно чаще «техническое»!!!

Ответить

Oleg Voskoboev

Asya
2

И надо же было ради такого комментария регистрироваться 

Ответить

Asya Khalishkhova-Bgazhnokova

Oleg
–2

👍

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Лев Щенин

0

Я где-то слышал (врут, наверное), что многие жители Петербурга или сами ездили до карантина в Финляндию за товарами и продуктами, либо были частыми клиентами петербургских магазинов "Товары из Финляндии".
А финны, по слухам, у самой российской границы открыли громадные магазины, которые каждый день продавали "туристам" из России огромные горы финских товаров и продуктов питания.
Говорит ли это о разнице в качестве финских и российских товаров одинаковых торговых марок? 

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Julian Russinhoff

Лев
1

Был в подобных магазинах, ничего особенного в плане качества. Однако, ассортимент различается и есть всякие непривычные для рф штуки типа чипсов со вкусом уксуса.

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Sht_Anton

Julian
0

Из тех марок, что есть в РФ, разница в качестве была заметная, особенно в бытовой химии и молочке. Объясняли финны это просто: мы делаем в финке по своим стандартам и из своего сырья, а в РФ так, как позволяют местные законы и стандарты.

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Дмитрий Малахов

Лев
1

Там из марок совпадало не так много - кофе и бытовая химия, немного шоколад.
Разница  по данным продуктам была, но и по цене "финские" дороже.
"Огромные тц" - все таки большая часть товаров там была Китай, а-ля улучшенный фикспрайс.

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Иван Шеметов

Лев
1

А фины ездят заправляться в Россию

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Анастасия Коряк

Лев
0

Не врут ) Все так и было. Канонические товары для таких поездок и закупок - Фейри и молочные продукты. Якобы тот же Фейри гуще и хватает на более долгое время, нежели аналог российского производства. 

Ответить

Рулона Обоева

Анастасия
1

вот у людей много свободного времени было

Ответить

Julian Russinhoff

Анастасия
0
Ответить

Юрий Белоножкин

Лев
0

 разнице в качестве финских и российских товаров

Если бы я был владельцем огромного магазина у границы с РФ, то я бы тоже говорил о небывалой разнице.

Ответить

Андрей Породзинский

Лев
0

Это не слухи. Я сам покупаю

Ответить

Савелий Палицин

0

Поэтому, что для России, что для Германии или Швейцарии продукт получается разным, но не по качеству, а по определенным характеристикам состава

Этот глава ФАС сам то понял что сказал? Если в России продукт такой же, как в Швейцарии он имеет равнозначные качественные признаки, если он разный по отдельным характеристикам состава, то и качественные признаки разные. Поляк Шаскольский может и не понимать таких нюансов русского языка, почему бы не приставить к нему переводчика? Ведомство богатое, денег хватит

Хотя это похоже вундеркинд, стал работать начальником отдела ценных бумаг в банке раньше, чем закончил университет

В 1997 году окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности "экономист, преподаватель экономических дисциплин".

С 1996 года работал начальником отдела ценных бумаг в Юганскнефтебанке.

https://fas.gov.ru/people/1183

Ответить

Aleksandr Starikov-Razborov

Савелий
0

вся цитата в источнике

"Дело в том, что натуральное сырье, которое используется при изготовлении этой продукции, отличается по качеству от сезона к сезону, от поставщика. Что для России, что для Германии или Швейцарии этот продукт получается разным, но не по качеству, а по определенным характеристикам, составу"

Ответить

Савелий Палицин

Aleksandr
1

Сырье отличается по качеству, а конечный продукт, состоящий из этого сырья по качеству не отличается? Отличается, но не отличается? Тогда этого гражданина лучше освидетельствовать у психиатра на пригодность к государственной службе. Человек без отклонений сказал бы, что шоколад производимый в Швейцарии и России отличается по качественным показателям, но эти показатели полностью соответствуют нормам, установленным в Российской Федерации

Ответить

Aleksandr

Савелий
0

вопрос в том, что он отличается для всех стран в этот момент. значит, нет повода беспокоиться, что кто-то притесняет нашу родину-матушку.

Ответить

Савелий Палицин

Aleksan…
0

Шаскольский руководитель ФАС не всех стран, а только России

Ответить

Aleksandr

Савелий
0

я смотрю это что-то личное. дальше без меня.

Ответить

Hambala Fully

0

Неплохо было бы милку проверить. А то покупаешь, не смотря на изготовителя, а потом жуешь безвкусный пластилин.

Ответить

Ничего личного, но

0

отчего-то сразу вспоминается на упаковках пометка «может содержать следы орехов изюма курицы одеяла побелки»

Ответить

IO

0

Пиздец у людей башка промыта, какой нахуй упрощенный рецепт) Посмотрели бы вы на японцев, которые прилетают на Камчатку и сгребают в местных магазинах продукты, потому что по их мнению они качественней. И в свою очередь дальневосточники сгребают всё азиатское, хотя в 90% это говно массмаркета, проданное по цене +100% чтобы было «элитней».

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