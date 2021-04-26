Торговля
Таня Боброва

The Honest Company Джессики Альбы собралась на IPO с оценкой $1,5 млрд — она продаёт подгузники и косметику по подписке Статьи редакции

Компания выросла на фоне пандемии.

  • Американская The Honest Company планирует разместить на Nasdaq около 25,8 млн акций под тикером HNST по цене $14-17 за бумагу, пишет Reuters. При размещении по верхней границе диапазона компания привлечет около $110 млн, не считая денег от акций, которые продадут акционеры, уточняет агентство.
  • The Honest Company планирует потратить деньги на маркетинг и запуск новых продуктов. Компания рассчитывает на оценку в $1,5 млрд. В январе знакомый с вопросом источник Bloomberg говорил, что компанию на IPO могут оценить примерно в $2 млрд.
  • Выручка компании в 2020 году выросла на 28% и составила больше $300 млн против $235,6 млн годом ранее. Около 55% продаж пришлось на собственный онлайн-магазин. Год The Honest Company закончила с $14,5 млн убытка — в 2019-м он составлял $31,1 млн.
  • Основанная в 2011 году The Honest Company Джессики Альбы, Брайана Ли, Кристофера Гэвигана и Шона Кейна продаёт товары для детей и косметику для ухода за собой. Forbes признавал The Honest Company одним из пионеров модели продажи товаров по подписке.
Getty Images
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#новость #инвестиции

916 просмотров
21 21 комментарий
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Shlomo Goldenberg

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ох, няша

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Ivan Kolyhalov

Shlomo
–2

на фотках в интернете все няши - няши, в этом смысл фоток в интернете

Ответить

Иван Шеметов

Ivan
4

Почему я не няша

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Илья Шишкунов

Иван
0

Аналогичный вопрос 

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Evgeny Boyko

Илья
0

Вы бы еще назвавшись Шараповым такие вопросы задавали

Ответить

Shlomo Goldenberg

Ivan
0

я ее лет 15 наблюдаю, она всегда и везде няша

Ответить

Evgeny Boyko

Shlomo
1

Дрочера ответ!

Ответить

Shlomo

Evgeny
0

Дрочер во мне по другим няшам спец

Ответить

Evgeny Boyko

Shlomo
1

Шломо склонился над картой России; героя рвало на родину

Ответить

Организованный чайник

0

Так они только продают или еше и производят? 

Ответить

Хозяин

Организованный
1

производят впечатление

Ответить

Илья Шишкунов

Организованный
0

Вайтлейб вроде у них, не совсем говно, но и не сами 

Ответить

Илья Шишкунов

0

Это не та скандальная компания с проблемами по экологии и сотрудникам? 

Ответить

ilia

Илья
1

Вот тоже, кстати, хотел спросить как компания, которая провозглашала главным своим принципом экологичность - что производство, что использование, а потом обосралась на этом публично и громко, не пошла ко дну, а выросла и пошла на биржу...

Так сказать, "тренды - что дышло..."

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Илья Шишкунов

ilia
0

Да и название как-то с их деятельностью не состыковывается, опять рынок раздумывает говно всякое, видимо кризис скоро уже 

Ответить

Илья Шишкунов

Илья
0

Для контекста, если кто забыл уже 
https://www.mensjournal.com/health-fitness/why-the-honest-companys-toxic-scandal-matters-20160318/

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Игорь Протасов

ilia
0

Ну Робин тоже на биржу собрался. 
Мне больше нравится, что на биржу лезут убыточные компании. 

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ilia

Игорь
0

А что Робин? Робин дал легкий и простой доступ на биржу миллионам. Ну зарабатывают они на перепродаже заявок - так без Робина бы не имели миллениалы вообще такого доступа легкого к рынку

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Игорь Протасов

ilia
0

Я сейчас уже точно не вспомню, что там, но после пампа гаместоре он не красиво себя повел. 

Ответить

ilia

Игорь
0

А, что остановил торги и закрыл позиции вроде бы... Так там не только они - там даже Питерская биржа вынуждала вроде.. Или это другой случай... Не суть - больших грехов в плане,тем более "мы говорили одно, а делали противоположное" вроде нет

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Игорь Протасов

ilia
0

Вроде да. Только не питерская. А американская. Но карму они таким поведением себе у пользователей испортили. Сейчас похоже, уже их простили. Посмотрим по результатам размещения

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