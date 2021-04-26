The Honest Company Джессики Альбы собралась на IPO с оценкой $1,5 млрд — она продаёт подгузники и косметику по подписке Статьи редакции
Компания выросла на фоне пандемии.
- Американская The Honest Company планирует разместить на Nasdaq около 25,8 млн акций под тикером HNST по цене $14-17 за бумагу, пишет Reuters. При размещении по верхней границе диапазона компания привлечет около $110 млн, не считая денег от акций, которые продадут акционеры, уточняет агентство.
- The Honest Company планирует потратить деньги на маркетинг и запуск новых продуктов. Компания рассчитывает на оценку в $1,5 млрд. В январе знакомый с вопросом источник Bloomberg говорил, что компанию на IPO могут оценить примерно в $2 млрд.
- Выручка компании в 2020 году выросла на 28% и составила больше $300 млн против $235,6 млн годом ранее. Около 55% продаж пришлось на собственный онлайн-магазин. Год The Honest Company закончила с $14,5 млн убытка — в 2019-м он составлял $31,1 млн.
- Основанная в 2011 году The Honest Company Джессики Альбы, Брайана Ли, Кристофера Гэвигана и Шона Кейна продаёт товары для детей и косметику для ухода за собой. Forbes признавал The Honest Company одним из пионеров модели продажи товаров по подписке.
ох, няша
на фотках в интернете все няши - няши, в этом смысл фоток в интернете
Почему я не няша
Аналогичный вопрос
я ее лет 15 наблюдаю, она всегда и везде няша
Дрочера ответ!
Это не та скандальная компания с проблемами по экологии и сотрудникам?
Да и название как-то с их деятельностью не состыковывается, опять рынок раздумывает говно всякое, видимо кризис скоро уже
Для контекста, если кто забыл уже
https://www.mensjournal.com/health-fitness/why-the-honest-companys-toxic-scandal-matters-20160318/
Ну Робин тоже на биржу собрался.
Мне больше нравится, что на биржу лезут убыточные компании.
Я сейчас уже точно не вспомню, что там, но после пампа гаместоре он не красиво себя повел.
Вроде да. Только не питерская. А американская. Но карму они таким поведением себе у пользователей испортили. Сейчас похоже, уже их простили. Посмотрим по результатам размещения
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