«Сбер» переименовал goods.ru в «Сбермегамаркет» Статьи редакции
Полный ребрендинг завершат к концу второго квартала 2021 года.
- Полный ребрендинг маркетплейса, включая актуализацию стратегии развития, будет завершен в конце второго квартала 2021 года, пишет ТАСС.
- Изменения в названии не коснутся покупателей и продавцов маркетплейса. При переходе на старый адрес сайта он будет автоматически перенаправлять на новый, сохранится информация из личных кабинетов, включая бонусы.
- Перезаключать действующие договоры между маркетплейсом и продавцами также не потребуется, а коммерческие условия сотрудничества не изменятся, отмечает издание.
- В «Сбермегамаркете» появится вход по «Сбер ID» и бесплатная доставка для подписчиков «СберПрайм».
- «Сбер» и «М.Видео-Эльдорадо» подписали обязывающее соглашение о покупке банком 85% в маркетплейсе goods.ru в марте. 10% останется у «М.Видео-Эльдорадо», 5% — у Тынкована.
- «Сбер» инвестирует в goods.ru 30 млрд рублей, заявляла компания в январе 2021 года. Для сделки goods.ru оценили примерно в 10 млрд рублей. «М.Видео-Эльдорадо» за свою долю получит 4 млрд рублей.
Кто отвечает за названия? Увольте его на х#й
Похоже, что Сбер сам запутался, какие названия у него уже есть.
СберМегаМаркет
СберМаркет
СмартМаркет
СберМаркетинг
Через год... Сбербанк купил город Пермь и переименовал его в г. Сбер
сбер купил слово купил и переименовал в сбер
Сбермь
Просто Спермь
Господи, остановись уже
Отличная стратегия, купить по большей части бренд, и ребрендить его, что бы нивелировать все плюсы за которые ты заплатил...
Прикольно, что Сбермегамаркет не подключен в программе рассрочки Сбербанка, хотя конкуренты, оставшиеся после goods.ru, работают на этом маркетплейсе.
Поменять название, конечно, проще ,чем подключить продукты своей "экосистемы"
СБЕРМЕГАГИПЕРСУПЕРИНФИНИТИЭЛИТВИПЭКОНОММАРКЕТ - и тут все поперло после ребрэндинга!
Смешно будет наблюдать, как Сбер истерично будет избавляться от всех дохлых активов, которые они сейчас накупили в белой горячке. Очень сомневаюсь, что из всего этого хоть что-то взлетит.
Интересно а почему они не переименовали сити мобил а то как то своим названием выделяется из экосистемы. Можно было в соответствии с концепций найминга назвать СБЕРВОЗКА
потому что они там где то пополам с мэйлом. и по слухам уже разосрались и думают как попилить активы.
Зачем везде слово Сбер добавлять? ЧСВшно так)
отсутствие чувства собственной важности свойственно лишь униженному и оскорбленному пролетариату
Я об этом уже намекал 10 дней назад)
https://vc.ru/flood/234271-sber-vykupil-domen-megamarket-ru
чего ещё нам ждать?
Сама идея создания единой цифровой платформы - хорошая идея, но не такими способами, которыми пользуется Сберобъединениеподглупымназванием
Скоро обнаружат действующий несколько лет подпольный Сбер канабис тайм, где всё это было придумано
Очень смешно с учетом того, что у Яндекса маркет.ру:) Похоже, в Сбере какая-то особо талантливая группа топ-менеджеров, от которых никак не могут избавиться. Вспомним еще все эти разводы с Яндексом и Мейлом.
А что нам с этого - обязательно будут акции и скидки, ловите. Им же надо показать определенные KPI, от этого зависят бонусы. Потом все закроется нахрен, конечно.
Интересно, как у них будет с клиентоориентированностью?
Мне кажется это дико глупо брендировать все продукты начиная со своего основного бренда - сбер*, Яндекс*, МТС*.
Пора делать сберкладбище проектов, куда складывать сбермегасуперпуперхуяркет и подобные, хотя бы понятнее будет, экосистема!
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