Торговля
Евгения Евсеева

«Сбер» переименовал goods.ru в «Сбермегамаркет» Статьи редакции

Полный ребрендинг завершат к концу второго квартала 2021 года.

  • Полный ребрендинг маркетплейса, включая актуализацию стратегии развития, будет завершен в конце второго квартала 2021 года, пишет ТАСС.
  • Изменения в названии не коснутся покупателей и продавцов маркетплейса. При переходе на старый адрес сайта он будет автоматически перенаправлять на новый, сохранится информация из личных кабинетов, включая бонусы.
  • Перезаключать действующие договоры между маркетплейсом и продавцами также не потребуется, а коммерческие условия сотрудничества не изменятся, отмечает издание.
  • В «Сбермегамаркете» появится вход по «Сбер ID» и бесплатная доставка для подписчиков «СберПрайм».
  • «Сбер» и «М.Видео-Эльдорадо» подписали обязывающее соглашение о покупке банком 85% в маркетплейсе goods.ru в марте. 10% останется у «М.Видео-Эльдорадо», 5% — у Тынкована.
  • «Сбер» инвестирует в goods.ru 30 млрд рублей, заявляла компания в январе 2021 года. Для сделки goods.ru оценили примерно в 10 млрд рублей. «М.Видео-Эльдорадо» за свою долю получит 4 млрд рублей.

#новость #сбер #goodsru

3403 просмотров
52 52 комментария
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Эдуард Чистяков

35

Кто отвечает за названия? Увольте его на х

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greg chudnoff

Эдуард
6

Грефа хрен уволишь...

Ответить

Ильназ Гафуров

Эдуард
2

Похоже, что Сбер сам запутался, какие названия у него уже есть.

СберМегаМаркет
СберМаркет
СмартМаркет
СберМаркетинг

Ответить

useless uS

Эдуард
1

На сбермегах

Ответить

Art Kha

Эдуард
0

бот салют

Ответить

NIKITA KOROLEV

35

Сбертурбомегазорд

Ответить

Данила PRM

22

Через год... Сбербанк купил город Пермь и переименовал его в г. Сбер

Ответить

Евгений Ларин

Данила
12

сбер купил слово купил и переименовал в сбер

Ответить

Vladislav Stan

Евгений
0

cбер купил все слова и сбериминовал сбих в сбер

Ответить

ебучий_шакал

Данила
7

Сбермь

Ответить

ЯжПрограммист

ебучий_шакал
3

Просто Спермь

Ответить

Artem Filippov

ЯжПрогр…
1

Или просто Сберма

Ответить

Sergey G

7

Господи, остановись уже

Ответить

greg chudnoff

Sergey
6

Сбермегасупертурбоэкстрамаркет )))

Ответить

Константин Полухтин

7

Сбер > Фантазия

Ответить

Александр Кучеряев

6

Отличная стратегия, купить по большей части бренд, и ребрендить его, что бы нивелировать все плюсы за которые ты заплатил...

Ответить

Сидор

5

Прикольно, что Сбермегамаркет не подключен в программе рассрочки Сбербанка, хотя конкуренты, оставшиеся после goods.ru, работают на этом маркетплейсе.

Поменять название, конечно, проще ,чем подключить продукты своей "экосистемы"

Ответить

Alex Ayer

5

Сберкизон

Ответить

xxx xxx

4

Без мега несолидно, конкуренты побежали регать мегаозоны и мегаамазоны.

Ответить

Владимир

4

СБЕРМЕГАГИПЕРСУПЕРИНФИНИТИЭЛИТВИПЭКОНОММАРКЕТ - и тут все поперло после ребрэндинга!

Ответить

xxx xxx

Владимир
0

Как Вы яхту назовёте, так она и поплывёт. Но это в теории, в жизни всё плавает как какашка в проруби.

Ответить

greg chudnoff

xxx
0

в твоей - возможно ))

Ответить

xxx xxx

greg
0

Докажи , что не так. Смени ник на gregMegaChudnoff и поплавай, а мы скажем на что это похоже.

Ответить

Потенциальный каякер

4

А мог бы просто «Сбермагаз»

Ответить

Nick Karpenko

Потенциальный
0

Купил Пятёрочку/Магнит и переименовал в Сбермаг

Ответить

NoNamelilka

4

Смешно будет наблюдать, как Сбер истерично будет избавляться от всех дохлых активов, которые они сейчас накупили в белой горячке. Очень сомневаюсь, что из всего этого хоть что-то взлетит. 

Ответить

Алексей Володин

4

Интересно а почему они не переименовали сити мобил а то как то своим названием выделяется из экосистемы. Можно было в соответствии с концепций найминга назвать СБЕРВОЗКА  

Ответить

Michael Petrov

Алексей
0

потому что они там где то пополам с мэйлом. и по слухам уже разосрались и думают как попилить активы. 

Ответить

Алексей Володин

Michael
0

Вероятней всего Сбер купит mail.ru )

Ответить

Влад Борщ

2

Зачем везде слово Сбер добавлять? ЧСВшно так)

Ответить

Влад Борщ

Влад
3

И тупо

Ответить

greg chudnoff

Влад
–3

отсутствие чувства собственной важности свойственно лишь униженному и оскорбленному пролетариату

Ответить

Павел Гросс-Днепров

0

Я об этом уже намекал 10 дней назад)
https://vc.ru/flood/234271-sber-vykupil-domen-megamarket-ru

Ответить

Егор Перелыгин

2

Сбер не перестаёт удивлять

Ответить

Alexey Shabolkin

2

СберГорбушка
СберМикоян
СберВаз
СберФлот
СберХлеб
СберТеремок

Доколе

Ответить

Давид Еловенко

1

чего ещё нам ждать?

Сама идея создания единой цифровой платформы - хорошая идея, но не такими способами, которыми пользуется Сберобъединениеподглупымназванием

Ответить

greg chudnoff

1

Сберстройархпроект

Ответить

Павел Гросс-Днепров

0

Кто-то уже забрал sberbankmegamarket.ru ) Не я, если что)

Ответить

Евгений Кислов

0

Скоро обнаружат действующий несколько лет подпольный Сбер канабис тайм, где всё это было придумано

Ответить

Ar AbduRashid

0

Мертвому припарка...

Ответить

Nikolay Kenig

0

Спёр было?

Ответить

Родион Бодров

0

Сбермегасупердрупермаркет

Ответить

Trail soul

0

Очень смешно с учетом того, что у Яндекса маркет.ру:) Похоже, в Сбере какая-то особо талантливая группа топ-менеджеров, от которых никак не могут избавиться. Вспомним еще все эти разводы с Яндексом и Мейлом.

А что нам с этого - обязательно будут акции и скидки, ловите. Им же надо показать определенные KPI, от этого зависят бонусы. Потом все закроется нахрен, конечно.

Ответить

Валютный шар

0

Сбербаза жы.

Ответить

ебучий_шакал

0

Мегагодзилла против Сбермегамаркета

Ответить

Канищев Максим

0

Интересно, как у них будет с клиентоориентированностью? 

Ответить

Данила PRM

Канищев
0

Плохо

Ответить

Антон Волков

0

Варятмет 

Ответить

Taras Halturin

0

Мне кажется это дико глупо брендировать все продукты начиная со своего основного бренда - сбер*, Яндекс*, МТС*. 

Ответить

Юрий Белоножкин

Taras
0

Нет. Но тут название и правда кривое.

Ответить

Johnny Smitty

0

Пора делать сберкладбище проектов, куда складывать сбермегасуперпуперхуяркет и подобные, хотя бы понятнее будет, экосистема!

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Кобзон Хиггса

–1
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