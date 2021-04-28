Поставщики предупредили ритейлеров о росте закупочных цен на гречку и другие крупы Статьи редакции
В Минсельхозе заявили, что разрабатывают меры, чтобы не допустить этого.
О повышение цен на крупы пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей нескольких торговых сетей и поставщиков.
По данным издания, Минпромторг попросил торговые сети предоставить информацию о динамике цен на крупу. При этом представитель ведомства сообщил газете, что «отдельно по ценам на крупы» запроса не было — министерство проводит еженедельный мониторинг стоимости социально значимых продуктов.
О том, что их предупредили о повышении роста закупочных цен, «Ведомостям» сообщили сети «Верный» и «Командор». Коммерческий директор гастрономов «Красный Яр» Вадим Журов также заявил, что закупочные цены на крупы имеют «устойчивую тенденцию к росту».
Представитель «Верного» рассказал, что поставщики предлагают магазинам крупы с ростом стоимости на 7,5-15%. В «Командор» поступают предложения о повышении цены на гречку — на 10-15%, на пшено и овсяные хлопья — на 3-5%.
По словам Журова, рост цен на гречку можно объяснить дефицитом на рынке, также на ситуацию влияет и увеличение стоимости упаковки — плёнки и картона. Исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков подтвердил рост цены на гречку на 10%, по другим крупам он назвал ситуацию стабильной. По его словам, заводам не хватает гречихи и пока никто точно не знает, действительно ли её мало на рынке или аграрии просто не продают её переработчикам.
По словам представителя Минсельхоза, ведомство рассчитывает сбалансировать предложение на гречку за счёт увеличения посевных площадей под основными крупяными культурами в 2021 году. Оно также разрабатывает меры для недопущения роста цен на гречку. Какие именно, собеседник издания не уточнил.
14 декабря 2020 года правительство объявило, что будет регулировать цены на социально значимые продукты, если они изменятся более чем на 10% за месяц. Это произошло после критики Владимира Путина из-за того, что цены на подсолнечное масло и сахар в условиях кризиса и снижения доходов населения продолжают расти.
Когда читаешь новости о том, что какая-то структура собирается что-то не допустить, сразу понятно — цены вырастут ещё больше, только немного позже.
Когда уже продовольственные карточки введут?
Давно пора ввести индекс гречи
Он бы вообще бы всем показал, с 20 рублей до 60 за неделю, потом отскок до 50, сейчас опять рост намечается, гречкойн какой-то, и причём заметьте, без всякого Маска справляется.
Всегда слышим что они что-то разрабатывают, но где результат🙈
Я сюда не за ценами на гречку хожу. Зачем вы это постите?
UPD: ааа, новости TJ. Ясно.
В итоге аграрии откажутся от посева гречки и будут сеять культуры, которые легко идут на экспорт. Дефицит гречки уже указывает на то, что площади посева были меньше.
Я в 20 году гречку покупал за 45 рублей за кг, теперь она в такая же и в том же магазине по 71, а брендовая гречка уже больше ста рублей. Интересно куда выше цены то гнать? Или просто уже рубль полностью обесценился и сейчас просто идёт ценовая коррекция относительно денежной массы на руках.
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