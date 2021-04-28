Торговля
Таня Боброва

«AliExpress Россия» добавил сервис по заказу лекарств Статьи редакции

Доставку маркетплейс пока не планирует.

  • Партнёр проекта — агрегатор «Все аптеки» (оба входят в экосистему Mail.ru Group), рассказали vc.ru в компании. По собственным данным, к онлайн-сервису поиска и заказа лекарств подключены 34 тысячи аптек.
  • Пользователи могут заказать лекарства, БАДы, аптечную косметику, медицинские приборы и так далее. Для заказа доступно свыше 15 тысяч товаров.
  • Наличие и стоимость товаров будут отображаться в разделе «Есть!» («Супермаркет и аптека»). Покупатели смогут забронировать их и выкупить в ближайшей аптеке. Запускать доставку лекарств маркетплейс пока не планирует.
  • Госдума приняла закон об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами, а правительство определило правила их продажи весной 2020 года. В октябре о доставке лекарств без рецепта вместе с «Все аптеки» рассказал сервис Delivery Club.

#новость #aliexpress

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3 3 комментария
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Иван Гуляев

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Герман Воронов

1

И нахера это бронирование мне нужно без доставки? 

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Вячеслав Григорьев

0

Госдума приняла закон об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами, а правительство определило правила их продажи весной 2020 года.

Интересно ради кого же они так старались. Это уже даже не монополия а картель. Все законы только под свой бизнес написаны.

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