«AliExpress Россия» добавил сервис по заказу лекарств Статьи редакции
Доставку маркетплейс пока не планирует.
- Партнёр проекта — агрегатор «Все аптеки» (оба входят в экосистему Mail.ru Group), рассказали vc.ru в компании. По собственным данным, к онлайн-сервису поиска и заказа лекарств подключены 34 тысячи аптек.
- Пользователи могут заказать лекарства, БАДы, аптечную косметику, медицинские приборы и так далее. Для заказа доступно свыше 15 тысяч товаров.
- Наличие и стоимость товаров будут отображаться в разделе «Есть!» («Супермаркет и аптека»). Покупатели смогут забронировать их и выкупить в ближайшей аптеке. Запускать доставку лекарств маркетплейс пока не планирует.
- Госдума приняла закон об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами, а правительство определило правила их продажи весной 2020 года. В октябре о доставке лекарств без рецепта вместе с «Все аптеки» рассказал сервис Delivery Club.
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3 комментария
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Госдума приняла закон об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами, а правительство определило правила их продажи весной 2020 года.
Интересно ради кого же они так старались. Это уже даже не монополия а картель. Все законы только под свой бизнес написаны.
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