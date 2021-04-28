В основе проекта— технологии сервиса прогнозирования продаж для ресторанов Foodcast.ai.

{"id":239943,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/239943-amerikanskiy-servis-ekspress-dostavki-produktov-food-rocket-vitaliya-aleksandrova-i-dzherrina-dzheymsa-privlek-2-mln","title":"\u0410\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u044d\u043a\u0441\u043f\u0440\u0435\u0441\u0441-\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432 Food Rocket \u0412\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u044f \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u043e\u0432\u0430 \u0438 \u0414\u0436\u0435\u0440\u0440\u0438\u043d\u0430 \u0414\u0436\u0435\u0439\u043c\u0441\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $2 \u043c\u043b\u043d","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/trade\/239943-amerikanskiy-servis-ekspress-dostavki-produktov-food-rocket-vitaliya-aleksandrova-i-dzherrina-dzheymsa-privlek-2-mln","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/239943-amerikanskiy-servis-ekspress-dostavki-produktov-food-rocket-vitaliya-aleksandrova-i-dzherrina-dzheymsa-privlek-2-mln&title=\u0410\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u044d\u043a\u0441\u043f\u0440\u0435\u0441\u0441-\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432 Food Rocket \u0412\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u044f \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u043e\u0432\u0430 \u0438 \u0414\u0436\u0435\u0440\u0440\u0438\u043d\u0430 \u0414\u0436\u0435\u0439\u043c\u0441\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $2 \u043c\u043b\u043d","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/239943-amerikanskiy-servis-ekspress-dostavki-produktov-food-rocket-vitaliya-aleksandrova-i-dzherrina-dzheymsa-privlek-2-mln&text=\u0410\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u044d\u043a\u0441\u043f\u0440\u0435\u0441\u0441-\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432 Food Rocket \u0412\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u044f \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u043e\u0432\u0430 \u0438 \u0414\u0436\u0435\u0440\u0440\u0438\u043d\u0430 \u0414\u0436\u0435\u0439\u043c\u0441\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $2 \u043c\u043b\u043d","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/239943-amerikanskiy-servis-ekspress-dostavki-produktov-food-rocket-vitaliya-aleksandrova-i-dzherrina-dzheymsa-privlek-2-mln&text=\u0410\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u044d\u043a\u0441\u043f\u0440\u0435\u0441\u0441-\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432 Food Rocket \u0412\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u044f \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u043e\u0432\u0430 \u0438 \u0414\u0436\u0435\u0440\u0440\u0438\u043d\u0430 \u0414\u0436\u0435\u0439\u043c\u0441\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $2 \u043c\u043b\u043d","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/trade\/239943-amerikanskiy-servis-ekspress-dostavki-produktov-food-rocket-vitaliya-aleksandrova-i-dzherrina-dzheymsa-privlek-2-mln","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0410\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u044d\u043a\u0441\u043f\u0440\u0435\u0441\u0441-\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432 Food Rocket \u0412\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u044f \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u043e\u0432\u0430 \u0438 \u0414\u0436\u0435\u0440\u0440\u0438\u043d\u0430 \u0414\u0436\u0435\u0439\u043c\u0441\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $2 \u043c\u043b\u043d&body=https:\/\/vc.ru\/trade\/239943-amerikanskiy-servis-ekspress-dostavki-produktov-food-rocket-vitaliya-aleksandrova-i-dzherrina-dzheymsa-privlek-2-mln","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 575 просмотров

Food Rocket привлек $2 млн от фондов AltaIR Capital и Baring Vostok, клуба бизнес-ангелов AngelsDeck, Фонда развития интернет-инициатив, основателя британского сервиса доставки продуктов Jiffy Артура Шамалова. Это первые инвестиции Food Rocket, сообщили vc.ru в компании.

В качества консультанта и инвестора к проекту присоединился глава направления готовой еды «Яндекс.Лавки» и сооснователь «Яндекс.Шеф» Филипп Башьян. Условия сделки не раскрываются.

Food Rocket запустили в 2021 году основатель агентства CRM-маркетинга Out of Cloud Виталий Александров и бывший исполнительный директор компании Driven Deliveries Джеррин Джеймс, отвечавший за логистику и поставки в Facebook и Amazon.

Вице-президентом по электронной коммерции стал Александр Буренков, возглавлявший это же направление «Сбер Еаптеке».

Через приложение пользователи смогут выбрать продукты, готовую еду или бытовые товары. Заказ обещают привезти за 10-15 минут. Минимальной суммы заказа нет, доставка бесплатная. Алгоритмы будут анализировать покупки и формировать персональные рекомендации.

В основе Food Rocket лежит технология прогнозирования продаж для ресторанов Foodcast.ai, который основали Александров и Антон Самутин. Создатели решили отказаться от развития Foodcast.ai и сосредоточиться на развитии сервиса доставки.

Из-за пандемии ресторанная отрасль сильно просела, особенно в США, где развивался Foodcast.ai. Стартап сильно отклонился от намеченного пути, поэтому мы решили изменить планы. Бизнес-модель, которую мы выбрали для Food Rocket, набирает обороты по всему миру. В США уровень конкуренции на этом рынке пока не очень высок, это дает возможность стать лидерами в сфере быстрой доставки продуктов и товаров для дома. Мы хотим заменить физические супермаркеты и поменять привычки потребителей относительно покупки продуктов. Виталий Александров сооснователь и гендиректор Food Rocket

Пока Food Rocket работает только в Сан-Франциско, количество пользователей приложения не раскрывают. До конца 2021 года на западном побережье США планируют открыть 150 магазинов-складов для охвата 25 тысяч семей.