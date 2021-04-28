Американский сервис экспресс-доставки продуктов Food Rocket Виталия Александрова и Джеррина Джеймса привлёк $2 млн Статьи редакции
В основе проекта— технологии сервиса прогнозирования продаж для ресторанов Foodcast.ai.
Food Rocket привлек $2 млн от фондов AltaIR Capital и Baring Vostok, клуба бизнес-ангелов AngelsDeck, Фонда развития интернет-инициатив, основателя британского сервиса доставки продуктов Jiffy Артура Шамалова. Это первые инвестиции Food Rocket, сообщили vc.ru в компании.
В качества консультанта и инвестора к проекту присоединился глава направления готовой еды «Яндекс.Лавки» и сооснователь «Яндекс.Шеф» Филипп Башьян. Условия сделки не раскрываются.
Food Rocket запустили в 2021 году основатель агентства CRM-маркетинга Out of Cloud Виталий Александров и бывший исполнительный директор компании Driven Deliveries Джеррин Джеймс, отвечавший за логистику и поставки в Facebook и Amazon.
Вице-президентом по электронной коммерции стал Александр Буренков, возглавлявший это же направление «Сбер Еаптеке».
Через приложение пользователи смогут выбрать продукты, готовую еду или бытовые товары. Заказ обещают привезти за 10-15 минут. Минимальной суммы заказа нет, доставка бесплатная. Алгоритмы будут анализировать покупки и формировать персональные рекомендации.
В основе Food Rocket лежит технология прогнозирования продаж для ресторанов Foodcast.ai, который основали Александров и Антон Самутин. Создатели решили отказаться от развития Foodcast.ai и сосредоточиться на развитии сервиса доставки.
Пока Food Rocket работает только в Сан-Франциско, количество пользователей приложения не раскрывают. До конца 2021 года на западном побережье США планируют открыть 150 магазинов-складов для охвата 25 тысяч семей.
- В США уже работает сервис доставки продуктов за 15 минут Fridge No More Антона Гладкобородова и Павла Данилова. В марте стартап привлёк $15,4 млн.
Еее! Ещё один сервис доставки за ахулиард денег. Только почему в Сан-Франциско? Модель надо было тестировать в Акапулько
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