Владелец брендов Skittles и Starburst подал в суд на магазины конфет с каннабисом за схожие названия Статьи редакции
Компания требует уничтожить все контрафактные продукты и возместить убытки в $2 млн за марку.
- Компания Mars, которой принадлежат бренды Skittles, Starburst и Life Savers подала иски в США и Канаде на владельцев интернет-магазинов с конфетами «Medicated Skittles», «Starburst Gummies» и «Life Savers Medicated Gummies», сообщил Bloomberg.
Представители Mars в иске указали, что конфеты «представляют большую опасность для общества, потому что дети и взрослые могут спутать похожие сладости и съесть конфеты с тетрагидроканнабинолом (основное действующее вещество в марихуане)».
- Владельцы товарных знаков требуют возместить убыток в $2 млн за каждую марку, получить всю прибыль от продаж конфет с каннабисом и уничтожить контрафактные продукты.
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7 комментариев
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"получить всю прибыль от продаж конфет с каннабисом"
Почему-то смешно )))
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Непонятно, почему плагиатчики пошли на такой риск, понятное дело, что к ответственности привлекут
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не, ну это глупо делать в асашай такие бренды
зачастую же чревато вот такими исками, не?
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