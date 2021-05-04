Торговля
Маша Цепелева

Владелец брендов Skittles и Starburst подал в суд на магазины конфет с каннабисом за схожие названия Статьи редакции

Компания требует уничтожить все контрафактные продукты и возместить убытки в $2 млн за марку.

  • Компания Mars, которой принадлежат бренды Skittles, Starburst и Life Savers подала иски в США и Канаде на владельцев интернет-магазинов с конфетами «Medicated Skittles», «Starburst Gummies» и «Life Savers Medicated Gummies», сообщил Bloomberg.

  • Представители Mars в иске указали, что конфеты «представляют большую опасность для общества, потому что дети и взрослые могут спутать похожие сладости и съесть конфеты с тетрагидроканнабинолом (основное действующее вещество в марихуане)».

  • Владельцы товарных знаков требуют возместить убыток в $2 млн за каждую марку, получить всю прибыль от продаж конфет с каннабисом и уничтожить контрафактные продукты.

#новость

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Небольшой жёлтый робот

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Я б затестил медикейтед скитлз

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Хороший Человек

1

"получить всю прибыль от продаж конфет с каннабисом"
Почему-то смешно )))

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Валерий Кудрявцев

0

Тру

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Катерина Решетова

0

Непонятно, почему плагиатчики пошли на такой риск, понятное дело, что к ответственности привлекут

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Raimond Vladimirov

0

"Весёлые мишки в лесу"

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Georgiy Tibua

0

не, ну это глупо делать в асашай такие бренды
зачастую же чревато вот такими исками, не?

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Pavel Rusanov

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