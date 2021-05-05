Торговля
Таня Боброва

Платформа для продажи хендмейд-товаров Etsy приостановила регистрации магазинов из России и некоторых других стран Статьи редакции

С конца апреля маркетплейс не регистрирует магазины в странах, где не работает Etsy Payments.

15 15 комментариев
1330 просмотров

В конце апреля русскоязычные пользователи Etsy сообщили в Twitter, что платформа запретила открывать магазины, если в стране нет собственной платёжной системы сервиса Etsy Payments. Сейчас к ней подключено более 40 стран, но среди них, например, нет России и Белоруссии.

Mono Abel @MonoAbel
С 26.04.2021 на этси нельзя открыть магазин, если ты из России и страны, где нет Etsy Payments. 🌚🌚🌚

https://help.etsy.com/hc/en-us/articles/1500006519562-Why-Can-t-I-Open-a-Shop-in-My-Country-?segment=selling
Мaкcим @difues
Etsy прекращает работу с продавцами из стран без Etsy Payments (Беларусь и ещё там), пока это касается новых витрин. То есть, похоже, даже через посредника теперь магазин будет открыть невозможно.

На странице с вопросами сервис подтвердил, что продавцы не смогут открыть магазины с 26 апреля, не подключившись к Etsy Payments, — это также касается черновиков магазинов и повторного открытия закрытых точек. Если пользователи открыли магазины до этой даты, изменения их не затронут.

Компания объяснила решение тем, что без своей платёжной системы не сможет облегчить процесс оплаты или оказать поддержку в решении проблем с заказами. Как долго продлятся ограничения, неизвестно. Etsy обещает публично объявлять о добавлении новых стран к Etsy Payments.

Русскоязычные пользователи запустили петицию на Change.org с требованием подключить Etsy Payments для России, Украины, Белоруссии и Казахстана. На 5 мая её подписали чуть более тысячи человек.

В профильной группе во «ВКонтакте» пользователи пытаются выйти из положения: например, они предлагают находить «заброшенные» магазины и скупать их для продолжения работы или использовать совместно.

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#etsy #новость

15 15 комментариев
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15 комментариев
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Петербургский франт

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Ярмарка Мастеров - потирает ручки в ожидании дополнительного трафика.

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Andrew Freez

Петербургский
8

кто на етси торговал-в ЯМу не вернется

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Николай Гончаров

Петербургский
0
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Flowwow

Петербургский
0

👀

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Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

–3

Беларуси*

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Максим Морозов

0

по русски - Белоруссии ... на Украине ... Киргизия ... Молдавия ...
Не лезьте в НАШ язык, а как там пишется на ваших диалектах и наречиях никого не интересует ...

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Николай Гончаров

0

Вы тоже с Беларуси? 

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Michael Tantsura

1

В прошлом году они закрыли ещё один способ оплаты – ранее можно было договориться с покупателем и провести оплату на стороне.

С одной стороны правильно, поскольку второй и единственный для большинства стран метод платежа – PayPal. С которым связаны проблемы с поддержкой, который по новым условиям не возвращает комиссию при возврате денег покупателю, который не позволяет покупать с корпоративного счёта у магазина с корпоративным счётом и у которого нет Apple Pay и Google Pay для повышения конверсии.

С другой – конечно, логичнее сперва подключить Etsy Payments для большего количества стран, а уж потом ограничивать регистрацию.

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Илья Шишкунов

–1

Какой дешёвый кликбейт заголовок, фу

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Илья Шишкунов

Илья
1

Ну а собственно решение компании абсолютно верное и направленное на защиту интересов покупателей 

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Лев Щенин

Илья
0

Правильно, Илья !
А вот противное Авито не хочет делать свой сервис АвитоПейментс и этим провоцирует мошенников продолжать обманывать читателей сайта VC !

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Николай Гончаров

Илья
0

А вам подороже хотелось?) 

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Павел Иванов

0

Что за проблема, пусть свою такую заводят или на ебай.

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Alex Black

0
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Сельский кавалер

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Ой ну и ладно, а то не все покупатели Этси хотят понимать ценник доставки ЕМС за рубеж. 

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