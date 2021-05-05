Платформа для продажи хендмейд-товаров Etsy приостановила регистрации магазинов из России и некоторых других стран Статьи редакции
С конца апреля маркетплейс не регистрирует магазины в странах, где не работает Etsy Payments.
В конце апреля русскоязычные пользователи Etsy сообщили в Twitter, что платформа запретила открывать магазины, если в стране нет собственной платёжной системы сервиса Etsy Payments. Сейчас к ней подключено более 40 стран, но среди них, например, нет России и Белоруссии.
На странице с вопросами сервис подтвердил, что продавцы не смогут открыть магазины с 26 апреля, не подключившись к Etsy Payments, — это также касается черновиков магазинов и повторного открытия закрытых точек. Если пользователи открыли магазины до этой даты, изменения их не затронут.
Компания объяснила решение тем, что без своей платёжной системы не сможет облегчить процесс оплаты или оказать поддержку в решении проблем с заказами. Как долго продлятся ограничения, неизвестно. Etsy обещает публично объявлять о добавлении новых стран к Etsy Payments.
Русскоязычные пользователи запустили петицию на Change.org с требованием подключить Etsy Payments для России, Украины, Белоруссии и Казахстана. На 5 мая её подписали чуть более тысячи человек.
В профильной группе во «ВКонтакте» пользователи пытаются выйти из положения: например, они предлагают находить «заброшенные» магазины и скупать их для продолжения работы или использовать совместно.
Беларуси*
по русски - Белоруссии ... на Украине ... Киргизия ... Молдавия ...
Не лезьте в НАШ язык, а как там пишется на ваших диалектах и наречиях никого не интересует ...
В прошлом году они закрыли ещё один способ оплаты – ранее можно было договориться с покупателем и провести оплату на стороне.
С одной стороны правильно, поскольку второй и единственный для большинства стран метод платежа – PayPal. С которым связаны проблемы с поддержкой, который по новым условиям не возвращает комиссию при возврате денег покупателю, который не позволяет покупать с корпоративного счёта у магазина с корпоративным счётом и у которого нет Apple Pay и Google Pay для повышения конверсии.
С другой – конечно, логичнее сперва подключить Etsy Payments для большего количества стран, а уж потом ограничивать регистрацию.
Какой дешёвый кликбейт заголовок, фу
Ну а собственно решение компании абсолютно верное и направленное на защиту интересов покупателей
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