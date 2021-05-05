С конца апреля маркетплейс не регистрирует магазины в странах, где не работает Etsy Payments.

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В конце апреля русскоязычные пользователи Etsy сообщили в Twitter, что платформа запретила открывать магазины, если в стране нет собственной платёжной системы сервиса Etsy Payments. Сейчас к ней подключено более 40 стран, но среди них, например, нет России и Белоруссии.

Mono Abel @MonoAbel



https://help.etsy.com/hc/en-us/articles/1500006519562-Why-Can-t-I-Open-a-Shop-in-My-Country-?segment=selling С 26.04.2021 на этси нельзя открыть магазин, если ты из России и страны, где нет Etsy Payments. 🌚🌚🌚

Мaкcим @difues Etsy прекращает работу с продавцами из стран без Etsy Payments (Беларусь и ещё там), пока это касается новых витрин. То есть, похоже, даже через посредника теперь магазин будет открыть невозможно.

На странице с вопросами сервис подтвердил, что продавцы не смогут открыть магазины с 26 апреля, не подключившись к Etsy Payments, — это также касается черновиков магазинов и повторного открытия закрытых точек. Если пользователи открыли магазины до этой даты, изменения их не затронут.

Компания объяснила решение тем, что без своей платёжной системы не сможет облегчить процесс оплаты или оказать поддержку в решении проблем с заказами. Как долго продлятся ограничения, неизвестно. Etsy обещает публично объявлять о добавлении новых стран к Etsy Payments.

Русскоязычные пользователи запустили петицию на Change.org с требованием подключить Etsy Payments для России, Украины, Белоруссии и Казахстана. На 5 мая её подписали чуть более тысячи человек.