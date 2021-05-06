Бойкот начался в конце марта после того, как H&M, Adidas и другие международные бренды заявили об отказе от хлопка из Синьцзяна.

{"id":242764,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/242764-prodazhi-adidas-i-nike-upali-na-59-78-na-tmall-v-aprele-posle-boykota-brendov-v-kitae","title":"\u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 Adidas \u0438 Nike \u0443\u043f\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 59-78% \u043d\u0430 Tmall \u0432 \u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0431\u043e\u0439\u043a\u043e\u0442\u0430 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432 \u0432 \u041a\u0438\u0442\u0430\u0435","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/trade\/242764-prodazhi-adidas-i-nike-upali-na-59-78-na-tmall-v-aprele-posle-boykota-brendov-v-kitae","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/242764-prodazhi-adidas-i-nike-upali-na-59-78-na-tmall-v-aprele-posle-boykota-brendov-v-kitae&title=\u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 Adidas \u0438 Nike \u0443\u043f\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 59-78% \u043d\u0430 Tmall \u0432 \u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0431\u043e\u0439\u043a\u043e\u0442\u0430 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432 \u0432 \u041a\u0438\u0442\u0430\u0435","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/242764-prodazhi-adidas-i-nike-upali-na-59-78-na-tmall-v-aprele-posle-boykota-brendov-v-kitae&text=\u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 Adidas \u0438 Nike \u0443\u043f\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 59-78% \u043d\u0430 Tmall \u0432 \u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0431\u043e\u0439\u043a\u043e\u0442\u0430 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432 \u0432 \u041a\u0438\u0442\u0430\u0435","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/242764-prodazhi-adidas-i-nike-upali-na-59-78-na-tmall-v-aprele-posle-boykota-brendov-v-kitae&text=\u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 Adidas \u0438 Nike \u0443\u043f\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 59-78% \u043d\u0430 Tmall \u0432 \u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0431\u043e\u0439\u043a\u043e\u0442\u0430 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432 \u0432 \u041a\u0438\u0442\u0430\u0435","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/trade\/242764-prodazhi-adidas-i-nike-upali-na-59-78-na-tmall-v-aprele-posle-boykota-brendov-v-kitae","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 Adidas \u0438 Nike \u0443\u043f\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 59-78% \u043d\u0430 Tmall \u0432 \u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0431\u043e\u0439\u043a\u043e\u0442\u0430 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432 \u0432 \u041a\u0438\u0442\u0430\u0435&body=https:\/\/vc.ru\/trade\/242764-prodazhi-adidas-i-nike-upali-na-59-78-na-tmall-v-aprele-posle-boykota-brendov-v-kitae","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 270 просмотров

Продажи Adidas в одном из крупнейших онлайн-магазинов Китая Tmall (входит в Alibaba Group) упали в апреле на 78% год к году, продажи Nike сократились на 59%, а Uniqlo — более чем на 20%. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Morningstar.

Одновременно взлетели продажи местных спортивных брендов, отмечает издание: например, Anta Sports на 59%, а Li Ning на 92%. Агентство указывает, что продажи на Tmall выступают индикатором того, что хорошо продаётся.

Однако пока местные бренды не смогли полностью заменить международные, отмечает издание. По данным Morningstar, в целом продажи спортивной одежды и обуви на Tmall в апреле снизились на 11% год к году. Для сравнения, в четвёртом квартале 2020 года продажи выросли на 30%.

Это может свидетельствовать о том, что часть покупателей ждёт окончания бойкота. Аналитик Morningstar Иван Су считает, что поведение покупателей в Китае было временным, и бойкоты против Nike и Adidas, скорее всего, прекратятся в ближайшие месяцы.