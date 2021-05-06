Продажи Adidas и Nike упали на 59-78% на Tmall в апреле после бойкота брендов в Китае Статьи редакции
Бойкот начался в конце марта после того, как H&M, Adidas и другие международные бренды заявили об отказе от хлопка из Синьцзяна.
Продажи Adidas в одном из крупнейших онлайн-магазинов Китая Tmall (входит в Alibaba Group) упали в апреле на 78% год к году, продажи Nike сократились на 59%, а Uniqlo — более чем на 20%. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Morningstar.
Одновременно взлетели продажи местных спортивных брендов, отмечает издание: например, Anta Sports на 59%, а Li Ning на 92%. Агентство указывает, что продажи на Tmall выступают индикатором того, что хорошо продаётся.
Однако пока местные бренды не смогли полностью заменить международные, отмечает издание. По данным Morningstar, в целом продажи спортивной одежды и обуви на Tmall в апреле снизились на 11% год к году. Для сравнения, в четвёртом квартале 2020 года продажи выросли на 30%.
Это может свидетельствовать о том, что часть покупателей ждёт окончания бойкота. Аналитик Morningstar Иван Су считает, что поведение покупателей в Китае было временным, и бойкоты против Nike и Adidas, скорее всего, прекратятся в ближайшие месяцы.
- Китайские пользователи Weibo призвали к бойкоту H&M, а затем Nike, Adidas и других популярных брендов в конце марта. Причина — отказ компаний использовать хлопок, произведённый уйгурами в Синьцзяне.
- После этого магазины H&M исчезли с карт приложений в Китае, а актёры, которые снимались в рекламе или были представителями брендов, начали публично заявлять о разрыве контрактов.
- В конце 2020 года США ввели запрет на импорт хлопковых изделий из Синьцзяна из-за информации о применении принудительного труда, в том числе труда заключенных.
- Выручка с материкового Китая составила почти пятую часть всей выручки Nike в 2020 финансовом году и почти четверть продаж Adidas, отмечает Bloomberg.
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