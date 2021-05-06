Изменение упаковки потребует от производителей около 1,5 млрд рублей, говорил источник.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план по реализации антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года. В плане предусмотрено более 20 мероприятий:

Проработка вопроса о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения.

Информирование россиян о вреде никотина и внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья.



Проработка запрета на использование в индустрии ароматизаторов и красителей, а также добавок, усиливающих зависимость, в том числе в жидкостях для электронных сигарет.

Усиление контроля за соблюдением законодательства о запрете рекламы табачных изделий.

Повышение эффективности борьбы с незаконным производством и оборотом такой продукции и другие.

Что о мерах думают участники рынка

Директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям British American Tobacco («БАТ Россия»; бренды Dunhill, Kent, Pall Mall) Олег Барвин рассказал vc.ru, что примеры таких стран, как Австралия, Великобритания и Франция, показывают, что обезличенные пачки не снижают количество курильщиков.

Помимо этого, обезличенная упаковка может способствовать росту нелегального рынка — так, из-за отсутствия брендированных элементов, торговых наименований и визуальных особенностей, подпольным производителям будет легче распространять подделки.

В «БАТ Россия» также рассказали, что считают предложение о запрете ароматизаторов избыточным и необоснованным, так как они не имеют пагубного воздействия на здоровье потребителей.

Не со всеми мерами согласны и в Philip Morris International (PMI; бренды Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield). В компании отметили в разговоре с vc.ru, что количество курильщиков не стало меньше в странах, где ввели обезличенную упаковку. При этом вырос нелегальный табачный рынок.

По подсчетам источника «Ъ» в табачной отрасли, введение обезличенной упаковки потребует от производителей около 1,5 млрд рублей на изменение пачек. Всего на российском рынке доступно около 600 наименований сигарет — затраты на изменение одной единицы ассортимента могут достигать 2,5 млн рублей, уточнил он.