Правительство предложило сделать пачки сигарет обезличенными — компании предупредили о возможном росте числа подделок Статьи редакции
Изменение упаковки потребует от производителей около 1,5 млрд рублей, говорил источник.
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план по реализации антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года. В плане предусмотрено более 20 мероприятий:
- Проработка вопроса о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения.
- Информирование россиян о вреде никотина и внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья.
- Проработка запрета на использование в индустрии ароматизаторов и красителей, а также добавок, усиливающих зависимость, в том числе в жидкостях для электронных сигарет.
- Усиление контроля за соблюдением законодательства о запрете рекламы табачных изделий.
- Повышение эффективности борьбы с незаконным производством и оборотом такой продукции и другие.
Что о мерах думают участники рынка
Директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям British American Tobacco («БАТ Россия»; бренды Dunhill, Kent, Pall Mall) Олег Барвин рассказал vc.ru, что примеры таких стран, как Австралия, Великобритания и Франция, показывают, что обезличенные пачки не снижают количество курильщиков.
Помимо этого, обезличенная упаковка может способствовать росту нелегального рынка — так, из-за отсутствия брендированных элементов, торговых наименований и визуальных особенностей, подпольным производителям будет легче распространять подделки.
В «БАТ Россия» также рассказали, что считают предложение о запрете ароматизаторов избыточным и необоснованным, так как они не имеют пагубного воздействия на здоровье потребителей.
Не со всеми мерами согласны и в Philip Morris International (PMI; бренды Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield). В компании отметили в разговоре с vc.ru, что количество курильщиков не стало меньше в странах, где ввели обезличенную упаковку. При этом вырос нелегальный табачный рынок.
По подсчетам источника «Ъ» в табачной отрасли, введение обезличенной упаковки потребует от производителей около 1,5 млрд рублей на изменение пачек. Всего на российском рынке доступно около 600 наименований сигарет — затраты на изменение одной единицы ассортимента могут достигать 2,5 млн рублей, уточнил он.
- В 2019 году бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил антитабачную концепцию, цель которой — к 2035 году сократить число курильщиков с 29% до 21%.
- В 2020 году в России вступил в силу запрет на курение кальянов, вейпов и электронных сигарет в общественных местах, в том числе в кафе и ресторанах.
Я был бы рад такому решению. Пусть палёные сигареты по-дешёвке в закладках покупают, кому надо. А я брошу наконец-то 😆
да фиг там, на окошке посадишь табак, или перейдешь на самодельные вэйпы или кальяны с никотином.
Зависимость в голове и привычке.
А за распространите левых пачек, сажать, как будто распространяют наркоту!
Вполне достаточно наказания за незаконное предпринимательство и неуплату налогов.
Изучите этот вопрос чуть глубже.
https://www.nalog.ru/rn79/news/tax_doc_news/7581932/#:~:text=%D0%97%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%20%D0%B2,%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
Ну будет больше наркоманов, свято место пусто не бывает.
Неужели эквивалент пачки сигарет в наркотиках стоит 800 рублей? (я вообще не в теме)
а вот и я
приложение что бы бросить курить или курить меньше, используйте как хотите
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stopsmoke.metodshamana
я вот все думаю, к кому в правительстве обратится что бы на пачках печатали QR с ссылкой на приложение мое?
а если серьезно это было бы действеннее страшных картинок, пускай не только на мое приложение, а на сайт на котором бы рассказывалось о способах бросить курить (прилы в том числе) и вообще информацией по теме, статистикой
В првительстве думаю не интересно будет без откатов, а так я бы с удовольствием лучше бы qr коды с пачек сканировал с материалами про негатив от курения и рекомендациями о том как бросить, чем тратят краску на картинки не интересные)
А государству то как зарабатывать?) Вы предлагаете прикрыть очень лакомую кормушку, так не бывает)
В правительстве ещё не поняли, что когда ты каждый день видишь страшные картинки на пачках сигарет, они перестают действовать на подсознание, и желание курить не пропадает? Ах да, бюджеты пилить-то надо.
видишь страшные картинки на пачках сигарет, они перестают действовать на подсознание, и желание курить не пропадает
Пропадает, пропадает, нормально всё.
Более того, это становится еще и приколом для курильщиков, в духе «Так, что у меня сегодня, мертворождение или бесплодие?»
Приколы наркоманов есть более смешные.
А темы здесь другая: о здоровье новых поколений.
В России без наркоза жить не получится, если не водка и табак, значит трава и герыч.
Бороться с одурманиванием опасно, если русский человек начнет на трезвую задумываться как и где он живет, так и до революции недалеко.
Я несколько отделяю политику от ЗОЖ.
Вы ещё начните пользу морской воды отрицать)))
Повторюсь: да, мы между китайцами и европейцами по менталитету, но нужно всё же равняться на более высокий IQ обоих этносов.
Ну так что перед 1917, что перед 1991 активно боролись с дурманом, и наборолись.
Это да, правда.
Но не всякую правду следует принимать за истину и отправную точку движняка.
В каком правительстве?
Люди везде одинаковы, и всё давно проверено на живых из них: картинки по крайней мере уменьшают число новых курильщиков из детей.
Ну не знаю. Мне когда дают "мертворождение" - меня аж коробит и я всегда прошу заменить
Агаага, а когда дают импотенцию не коробит, ибо по фиг?
Неа, не коробит 🤷♂️
Я к тому и веду, что каждого от разного коробит - и поэтому - система действует имхо
Импотенция - это ерунда, это с тобой потом когда-то будет, оно и так придет, с курением просто на 10-20 лет раньше.
А мертворождение - это убийство собственного ребенка, практически. Гораздо тяжелее.
От замены пачки, правда, ничего не изменится, болезни не придуманы же
Добрый день, а можно мне, пожалуйста, пачку сигарет. Только не ту, которая с импатенцией.
Да, давайте с раком.
Спасибо! 🙃
живу в британии. все пачки сигарет тут одного противного цвета. с названием в один шрифт, ещё и с огромным акцизом. в сравнении, до этого жил в италии, там обычные пачки сигарет и мальборо золотые стоят €5.50.
в итоге разница огромная. 80% одноклассников в италии курили, в британии курящих студентов скорее меньшинство.
Больше будет результат от:
- пропаганды ЗОЖ (жизнь без табака);
- выработка в обществе непримиримости к дыму от курильщиков.
Тезисы курильщиков в свою защиту ограничены количественно и не имеют логических аргументов, как и у любых наркоманов.
Например:
- мы имеем право вредить себе;
- сначала боритесь с дымом от труб котельных и выхлопов автомобилей;
- я не обязан подбирать свои окурки, так как другие бросают более крупный мусор.
Непримиримости, можете поверить, уже сейчас чуть больше чем до фига. Это не решение проблемы.
Это не решение проблемы.
Это мотив и способ решения проблемы.
Кроме срачей и чаще всего на ровном месте такая нитерпимость ни к чему и никого не мотивирует.
Просто оглянитесь и включите хотя бы телевизор:
- сколько курят в старых фильмах и в новых
- сколько курят в наших фильмах и в фильмах из цивилизованных чуть более стран.
Сейчас, знаете ли, очень много фильмов про супер-героев. И знаете что? Я что-то ни одного человека-паука на улице не вижу. :-) Нет, я не исключаю, что сцена курения в кино кого-то может снисподвигнуть на подражание, но обезьяничание удел не очень умных людей.
Вы или не хотите понять, или иронизируете.
Создатели хороших фильмов вынуждены для правдоподобия присматриваться к фактам.
Герою-солдату на войне - не курящему - не поверят.
В современных офисах хоть и курят, но Герои в офисах показаны практически без этого процесса.
Тем более для моего поколения. Трудно очень, но надо бросить курить.
Если бы непримиримости было достаточно, мудаков, курящих у подъезда / в подъезде, в парках, на остановках не было бы
мудаков, курящих у подъезда / в подъезде, в парках, на остановках не было бы
Как хорошо, что я как курящий человек живу в частном доме, и мне не приходиться пересекаться с такими замечательными людьми как вы, оскорбляющих всех по принципу курящий или не курящий)
Скажу рецепт, не нравиться живите в частном доме, посадите сад, и ездите на личном транспорте и мудаков в вашей жизни стает меньше, может тогда и не будете всех мудаками называть и поймете всем срать что конкретно вам не нравится.
Хороши у вас методы: пропаганда и раздор.
Раздор неправых с правыми - единственный метод движения вперед.
Это нормально.
Особенно, в вопросах здоровья поколений.
Один простой способ есть навсегда решить проблему. При покупке сигарет, запрашивать данные полиса и лишать человека бесплатной медицины по сопутствующим заболеваниям.
Вполне достаточно контроля на другом конце цепочки.
Врач должен спросить:
- Курите?
- Да.
- У вас по вашему заболеванию платное лечение.
Обмануть в этом сложно (тотальный контроль трат по карте сделает это ещё сложнее).
При доказанности лжи в этом вопросе - статья за мошенничество/как минимум, незаконное обогащение (распишитесь здесь, и здесь, и вот здесь ещё).
А следующим этапом что? Людей с ожирением, например, тоже платно лечить? Или вы про то, что курящие могут свои отчисления в ФСС не платить?
- так, у вас инфаркт, вижу в истории транзакций вы были в макдональдсе 4 раза за последний год, с вас 100 тыщ мильенов
Не следует:
- ожидать в комментах многоэтапных рекомендаций (Законов, Рецептов, и пр.);
- смешивать явления по внешнему подобию и последствиям.
Наверное вы тоже курящий.🤣
Дык ниже написал, что да, курю. И целиком и полностью соблюдаю антитабачное законодательство. А меня вот, болевшего (тьфу-тьфу-тьфу), 4 раза за немаленькую трудовую деятельность хотят платно лечить:-)
Это тоже не решение проблем. Надо контролировать детей чтоб они не привыкали курению.
Вы про рычаги семейные, и вы правы.
Я смотрю шире, включая и те случаи, когда дети мало могут быть контролируемы.
Совершенно верно. Обсуждаете как профессиональный психолог.🙂👍
Ну тут на честность тест, а при предъявлении и внесении в единую базу все легко можно контролировать. Человек должен осознавать причину и следствие
«Человек должен осознавать причину и следствие»
Ага, можно начать с налогов и услуг государства. С конституции и ее соблюдением. С виолончелей и панамы. 😂
Какая прекрасная рекомендация, а может тогда и обязательный сбор отменить на обязательную бесплатную медицину? За одно и акцизы с сигарет убрать которые казну пополняют? Почему бы и нет или бизнес по русски только забирать можно? Все аргументы от некурящих вида ограничить, лишить, поднять цены, это хоть раз в какой то сфере помогало? Попутно и поборы в пенсионный фонд тогда отменить курильщики же реже доживают до пенсии и налог понизить через акцизы же пополняем бюджет. Я бы с радостью на такое бы посмотрел.
А лишать и ограничивать ну так себе метод, это как курящий человек скажу, повышение цен для кого то да аргумент, пропаганда ЗОЖ слабый эффект, какие то картинки на пачке вообще побоку.
Как по мне более действенное было бы, для тех кто хочет бросить стимуляцию давать нужно, про сухой закон все думаю в курсе когда гнали из всего ,что только можно и народ еще больше спивался.
Мой скромный идеальный план по уменьшению курящих включая и те меру которые сейчас
- продажа с 18 лет
- стимулирующие программы из разряда мелочь а приятно, курил бросил курить на тебе месяц проездов бесплатно, это элементарно как пример во всем должен быть шкурный интерес пусть даже мелочный и только для тех кто курил, обычным дышателям чистым воздухом мимо
- программы помощи на подобие избавления от алкогольной зависимости, так же под наблюдением врача с рекомендациями, в первых рядах бы там был
А весь этот бред про страшные пачки, удорожания, ограничения, это все не интересно и не поможет, это как с бензином цена растет, везде ратуют за экологию, но что то ни кто не бросает ездить на машинах, ровно все тоже самое, что и с курением, тут скорее видимость борьбы чем борьба как таковая
Проблема в том, что тогда придется отменить акциз - именно огромный акциз и взимают под эгидой дополнительных расходов на медицинское обслуживание курильщиков. С 2021 акциз 2359 руб за 1000 штук + 16% от максимальной розничной цены, но не менее 3205 руб за 1000 штук. Таким образом минимальный акциз от пачки в 20 сигарет условно 64.1 руб. Если переведут на обычный налог, цена пачки упадет раза в 2 - как и поступления в бюджет, на сотни миллиардов рублей.
Я не курил никогда, но иногда просто вдох сигаретного дыма так приятно пахнет. Курить от этого не стану, но хотел бы возможность после лет 40-50 выкуривать 1 сигаретку в год. И не хуй ей стоить как биткоину.
Изучите взаимосвязь курения и заболеваемости раком легких — ее почти нет. Почему почти? Потому что если у вас больные легкие или есть расположенность, то здоровье ваших легких может усугубиться не только от курения, НО и от множества других факторов, например гриппа, ковида, других простуд, питания и т. д. Все медицинские статьи и исследования есть, если интересно, углубитесь, почитайте.
Все меры такого плана могут как-то работать в развитой стране, где полиция не является бенефициаром наркоторговли.
В нашем же случае, мы просто сделаем рынок травки многократно больше, научившись покупать травку, многие могут попробовать что-то покрепче.
Все как обычно, карго-культ как он есть.
Да при чём тут травка то
Травка с алкоголем конкурирует, а не с сигаретами
Обычные спорные полумеры. Запреты и ограничения без поощрений не работают. Решили с чем-то решительно, до победного, бороться, тщательно контролируйте исполнение и обязательно поощряйте лояльных. Мизерная, например, надбавка к ЗП некурящим и как минимум на работе курить многие перестанут. Конские и неотвратимые штрафы за курение в неположенных местах (правда нынешний их перечень явно избыточен и нерационален на данном этапе). Но у нас кнут и пряник всегда одинаково используются. Первым по жопе, вторым по морде. И самое приятное, что и от первого и второго чаще всего можно увернуться.
З.Ы. Сам - курящий:-)
Каким образом контролировать статус некурящего?
А зачем контролировать, когда вонь из курящих прет?
Читаем
Как встречаться с нетерпящим курильщиц?
https://proza.ru/2014/06/13/1177
Ну не, это неправда, я знаю как-то слишком много исключений из этого правила
А зачем нам с вами в теоретической, статистически достоверной дискуссии, вникать в исключения из Правил?
Как известно, если правильно натереть пятки чесноком, то помимо "бабушкиной пользы", через пару часов изо рта пойдет его запах.
Ахаха, проза зачёт 😂.
Исключительно заявительно. До "попался" со всеми вытекающими. Впрочем и контролировать сейчас не сложно. Курят где? Либо в офисной курилке (не знаю остались ли ещё оборудованные где?) Либо недалеко от входа.
Мизерная, например, надбавка к ЗП некурящим и как минимум на работе курить многие перестанут.
Во многих фирмах это уже есть и работает.
Директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям British American Tobacco
Это типо как в фильме "Thank you for smoking"
Извините. А почему у нас Гло и Айкос без акцизы? Почему снюс до сих пор продают. Почему сигареты поштучно до сих пор продают, пусть и с заводской фасофкой.Что с вейпами в итоге? Особенно катриджами для них палеными, что в каждой табачке.
Почему людям с сдв запрещают принятие препаратов обратного захвата дофамина? И им намного сложнее бросать курить.
Все такие строгие, аж страшно...
Все кто тут умничает..
Я курю, но в аптеке ни рубля не потратил за последние много лет (кроме товаров личной гигиены)
А большая половина этих зожников едят таблетки от головной боли пачками, жрут сахар килограммами и тд..
Главное чтобы курильщик не мешал остальным своим дымом и не приносил дискомфорт окружающим. А остальное никого волновать не должно.
Поднять цену... Запретить... Нарисовать картинку не красивую... - сам себе запрещай у себя дома.
В Швейцарии не рисуют картинки на сигаретах. И курить можно на летниках в кафе.
«В 2019 году бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил антитабачную концепцию, цель которой — к 2035 году сократить число курильщиков с 29% до 21%.»
Ахаха, а до 29% когда будут снижать? 😂
Табачные компании здесь и спрашивать не надо. Баснословно богатые концерны, которые на российском рынке(читай здоровье граждан) ежегодно зарабатывают миллиарды долларов, не заметят такой мелкой трансформации. Ну и акциз поднять :)
С алкоголем то же самое надо делать. Заходишь в алкомаркет и даже непьющему хочется похвататься за все эти красиво раскрашенные бутылочки. Беспощадный маркетинг. Всем бутылкам надо сделать одинаковые безликие этикетки, защиту от подделок надо подумать.
Не хотят - пусть не курят. Идиоты сцук, очередной попил бабла и тупость самого закона. У нас видимо в стране это основная проблема, у всех все збс и процент бедных равен нулю.
в стране это основная проблема
Как и большинство курильщиков, как я и писал выше - вы переводите тему.
Страна, Обама, Байден и Макрон не причём, когда несколько человек на небольшой остановке курят и не дают свежего воздуха десятку не виноватых людей.
Погасите, тетя, сигарету!
Совести у взрослых, видно, нету,
Вы, какой пример нам подаете? —
Чертово кадило в рот суете!
Это видят маленькие дети, —
Что творите вы, при белом свете!
Истина известна с давних пор —
«Женщина курящая — позор!»
О Колумбе книгу мы читали,
И такое мы о нем узнали!
Он в Америке индейцев встретил,
И курение у них приметил.
Так, они общались с темным миром,
Сатана, там был, у них кумиром,
Черный ритуал тот у индейцев —
Быстро переняли европейцы!
С давних пор, по нынешнее время,
На себе несут все это бремя,
Все убийцы, те, кто дышат адом,
Отвратительным ужасным смрадом
Вспомнил отличное стихотворение Людмилы Архиповой.
А большая половина этих зожников задроченых, едят таблетки от головной боли пачками, жрут сахар килограммами и тд..
Нет. Или пруфы.
Главное чтобы курильщик не мешал остальным своим дымом и не приносил дискомфорт окружающим.
Да.
А остальное никого волновать не должно.
К сожалению, пункт выше не соблюдается большинством курильщиков.
Так что волнует.
В Швейцарии не рисуют картинки на сигаретах. И курить можно на летниках в кафе.
Жил в Швейцарии несколько лет.
В разных кантонах - разные правила.
И не видел в Берне, в Лозанне, в Женеве курящих открыто на улице. Не говоря в помещениях.
Реально работать будут только следующие пункты:
1 - ежегодное повышение акцизов многократно, чтобы пачка стоила от 800 руб, это же касается стиков и всяких жиж и заменителей.
2 - запрет на продажу любого вида табачных изделий лицам моложе 2003 года рождения (т.е. полный запрет продажи в течении 30-40 лет), это когда им в 2023 будет 20 - то также облом. Уже работает в Австралии сие.
3 - общественное порицание и неприветствие самого факта - уже работает.
1 - ежегодное повышение акцизов многократно, чтобы пачка стоила от 800 руб, это же касается стиков и всяких жиж и заменителей.
Спорно, как курящий сейчас скажу даже при цене в 800 так же бы курил, просто для клиентов бы повысилась цена услуг не более того, для многих возможно да был бы аргумент, но скорее всего искали бы альтернативу из разряда кантробанда, выращивание табака, электронные сигареты
2 - запрет на продажу любого вида табачных изделий лицам моложе 2003 года рождения (т.е. полный запрет продажи в течении 30-40 лет), это когда им в 2023 будет 20 - то также облом. Уже работает в Австралии сие.
Сама идея здравая, но тоже есть свои подводные камни вида правовых не равноправий, и лет так через 20-30 молодые горячие головы на фоне этого будут воду мутить и курение будет стимулироваться через отрицание ограничений
3 - общественное порицание и неприветствие самого факта - уже работает.
Вообще параллельная вещь, у каждого человека есть свои моральные ориентиры, для меня допустим в общественном месте или на ходу курить не доставляет удовольствия, курить рядом с детьми или при детях так же. Но если ко мне подойдет тело которое я не спрашивал и начнет в отношении меня восклицать свое мнение в лучшем случае будет послан далеко. Наверное есть люди для которых мнение или порицание играет какую то роль в их жизни, конкретно в моем случае нет, когда меня интересует чье то мнение я его спрошу, в остальных случаях не колышет вообще. С другой стороны когда отрицание и не принятие идет на уровне школьников, подростков, студентов это скорее позитивный момент. Но когда речь идет о взрослых людях которые до своих 35-60 лет как то дожили без общественного мнения тут скорее всего это порицание сойдет на нет.
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