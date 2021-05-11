Торговля
Маша Цепелева

Бывший гендиректор «Магнита» Ольга Наумова возглавит новый холдинг крупнейших ритейлеров Сибири и Дальнего Востока Статьи редакции

Продовольственные сети «Красный Яр», «Самбери» и «Слата» объединились в «Восточный союз».

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Экс-глава «Магнита» и сети магазинов «Пятёрочка» (X5 Retail Group) Ольга Наумова возглавит холдинг «Восточный союз», который объединил одни из крупнейших продовольственных сетей в Сибири и на Дальнем Востоке «Красный Яр», «Самбери», «Слата». О деталях сделки сообщает РБК.

Управляющей компанией стало ООО «Восточные розничные сети», общество зарегистрировали в начале мая в Иркутске. Акционерами в равных долях по 33,3% стали хабаровская «ДВ Невада» (магазины «Самбери»), иркутское ООО «Маяк» (магазины «Слата»), красноярское ООО «Смарт» (магазины «Красный Яр»).

У магазинов холдинга будет централизованная стратегия развития. Также они будут объединены закупками, маркетингом, ИТ-решениями, логистикой, развитием собственных торговых марок и онлайн-торговлей.

Холдинг планирует создать сеть хабов и распределительных центров, чтобы перестроить цепочку поставок в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. В 2021 году холдинг собирается подписать прямые контракты с федеральными поставщиками, наладить собственный импорт товаров, проработать запуски новых собственных торговых марок и консолидировать значительную часть оборота.

Магазины холдинга продолжат работать под теми же брендами.

По собственным данным «Восточного союза», общая выручка участников холдинга в 2020 году составила 120 млрд рублей. Такая же у сети магазинов «Монетка», которая находится на девятом месте в топ-10 крупнейших сетей российского ритейла. Лидеры — X5 Retail Group (1,9 трлн рублей) и «Магнит» (1,5 трлн рублей).

  • Ольга Наумова возглавляла «Пятёрочку» в 2013-2018 годах. За пять лет X5 Retail Group обогнала ближайшего конкурента «Магнит» по количеству магазинов и выручке.
  • В 2018 году Ольга Наумова возглавила сеть «Магнит», но через год ушла из-за разногласий с советом директоров по поводу стратегии развития компании.
  • В 2019 году Наумова возглавила логистическую компанию Lorus SCM. Ее основной акционер — основатель автомобилестроительной компании «Соллерс» Вадим Швецов. Несмотря на руководство «Восточным союзом», Наумова оставила за собой позицию замгендиректора и члена совета директоров «Соллерса».

#новость #ритейл

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NIKITA KOROLEV

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Говоря за Дальний Восток, в отдельности Владивосток - тут по факту кроме как Самбери то и нет ничего.

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