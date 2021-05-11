Продовольственные сети «Красный Яр», «Самбери» и «Слата» объединились в «Восточный союз».

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Экс-глава «Магнита» и сети магазинов «Пятёрочка» (X5 Retail Group) Ольга Наумова возглавит холдинг «Восточный союз», который объединил одни из крупнейших продовольственных сетей в Сибири и на Дальнем Востоке «Красный Яр», «Самбери», «Слата». О деталях сделки сообщает РБК.

Управляющей компанией стало ООО «Восточные розничные сети», общество зарегистрировали в начале мая в Иркутске. Акционерами в равных долях по 33,3% стали хабаровская «ДВ Невада» (магазины «Самбери»), иркутское ООО «Маяк» (магазины «Слата»), красноярское ООО «Смарт» (магазины «Красный Яр»).

У магазинов холдинга будет централизованная стратегия развития. Также они будут объединены закупками, маркетингом, ИТ-решениями, логистикой, развитием собственных торговых марок и онлайн-торговлей.

Холдинг планирует создать сеть хабов и распределительных центров, чтобы перестроить цепочку поставок в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. В 2021 году холдинг собирается подписать прямые контракты с федеральными поставщиками, наладить собственный импорт товаров, проработать запуски новых собственных торговых марок и консолидировать значительную часть оборота.

Магазины холдинга продолжат работать под теми же брендами.

По собственным данным «Восточного союза», общая выручка участников холдинга в 2020 году составила 120 млрд рублей. Такая же у сети магазинов «Монетка», которая находится на девятом месте в топ-10 крупнейших сетей российского ритейла. Лидеры — X5 Retail Group (1,9 трлн рублей) и «Магнит» (1,5 трлн рублей).