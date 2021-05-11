Торговля
Евгения Евсеева

Владелец бренда Victoria's Secret вместо продажи выделит его в отдельную компанию Статьи редакции

L Brands получал предложения на сумму более $3 млрд, но отказался от сделок, так как после разделения рассчитывает на оценку в $5-7 млрд, говорят источники The New York Times.

  • Американский холдинг L Brands будет состоять из двух отдельных публичных компаний: Bath & Body Works (парфюмерия и косметика) и Victoria's Secret (нижнее бельё и купальники), говорится в сообщении компании.
  • Выделение произойдёт путём пропорционального распределения среди акционеров L Brands обыкновенных акций вновь образованной компании Victoria’s Secret. Руководить компанией продолжит её нынешний гендиректор Мартин Уотерс.
  • В 2020 году холдинг планировал продать контроль над Victoria's Secret инвестиционной компании Sycamore Partners — но сделка не состоялась. Компанию оценивали в $1,1 млрд.
  • По данным The New York Times, L Brands получил несколько предложений на сумму более $3 млрд, но отказался от сделок, так как после разделения бизнеса рассчитывает на оценку в $5-7 млрд.
  • В апреле 2021 года аналитики Citigroup оценили Victoria’s Secret как отдельную компанию в $5 млрд, Wells Fargo и Credit Suisse — более чем в $4 млрд.

#новость #victoriassecret

1864 просмотров
12 12 комментариев
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12 комментариев
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Дмитрий Алтунин

2

Показами ангелов ВС можно восхищаться бесконечно!

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Тот самый партизан

Дмитрий
5

Вообще-то уже нельзя: SJW скам добрался до показов и с 2019 показов нет и не будет.

Ответить

Andreas Lapueros

Дмитрий
0

Ну как бесконечно, минут 5-10 обычно хватает «повосхищаться» ))
Ну а потом - до следующего раза 

Ответить

Василий Ульянов

3

Остаётся только пожелать удачи этому целеустремленному человеку 💪🏻

Ответить

Марк Климов

3

Вспоминается история создателя Victoria's Secret, рассказанная в фильме Социальная Сеть

Ответить

Николай Глущенко

1

Я понимаю как цена может повыситься от слияния двух компаний, за счёт синергии. Но каким образом разделение может повысить стоимость актива? Кроме случаев когда материнская компания дискредитирована или преследуется, это явно не наш случай.

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Родион Галанев

Николай
0

Как у арбуза, серединка менее 25% всего объема — самая вкусная.

Ответить

Николай Глущенко

Родион
1

Так себе аргумент. Вкусная серединка или нет, её стоимость при разделении меняться не должна, потому что она рассчитывается из финансовых показателей и репутации бренда. Ни то ни другое от разделения не меняется, потому откуда взяться более высокой стоимости - я не понимаю.

Ответить

Родион Галанев

Николай
0

Остальная часть компании может быть проблемная, обременения и пр.

Ответить

Николай Глущенко

Родион
1

Так они же не всю материнскую компанию продают, а только один бренд. И чёткого механизма за счёт чего именно этот отдельный бренд может изменить стоимость я не увидел.

Ответить

Петр Фарафонов

0

Думаю смысл в простом, за счёт оценщиков увеличить стоимость актива в 5 раз от первоначального. Если хочешь получить барана, проси верблюда. Кому нибудь за 3-4 продадут в итоге.

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nifafe

–4

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