До конца года крупнейшая площадка электронной торговли планирует увеличить в несколько раз количество точек выдачи заказов: и через партнерство с местными логистическими операторами, и через брендированные пункты выдачи. Так компания хочет сократить время доставки товаров в республику, сейчас это 5-7 дней. Ранее для доставки компания пользовалась услугами локальных служб.