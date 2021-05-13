Торговля
Маша Цепелева

Ozon зарегистрировал логистическую компанию в Белоруссии Статьи редакции

В 2021 году Ozon планирует открыть в стране сортировочный центр.

Ozon зарегистрировал ООО «Озон Рокет Бел» в Республике Беларусь для упрощения логистики и масштабирования бизнеса, сообщили vc.ru в компании.

До конца года крупнейшая площадка электронной торговли планирует увеличить в несколько раз количество точек выдачи заказов: и через партнерство с местными логистическими операторами, и через брендированные пункты выдачи. Так компания хочет сократить время доставки товаров в республику, сейчас это 5-7 дней. Ранее для доставки компания пользовалась услугами локальных служб.

В команду белорусского подразделения Ozon вошли Максим Гануш и Сергей Чилеко, ранее работавшие в Lamoda и «Европочте».

До конца года на Ozon хотят создать специальную витрину с товарами белорусских производителей.

#новость #ozon

637 просмотров
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15 комментариев
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Георгий Михнов

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Начало еще одной ветки про Белоруссию/Беларусь 

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Белорусский мангал

Георгий
0

Предлагаю компромисс: Белоруссь.

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Георгий Михнов

Белорусский
1

Их буква о напрягает, поэтому можно Беларуссия

Ответить

Vl Al

Георгий
0

BY

Хотя для BY в целом более подходит "bye-bye". Даунгрейдляндия.

Ответить

Жалкий щит

Белорусский
0

Ссука, ты вссё ссамаал

Ответить

роман долгополов

Георгий
0

Аргумент-нам барин четко прописал как правильно писать и говорить,вот ссылочка

Ответить

Denis Kargin

–3

Дорогой автор, страна называется Беларусь. Советский Союз закончился 30 лет назад вместе с советской белоруссией

Ответить

Юрий Белоножкин

Denis
4

Блдь зашёл за этим комментарием.

Для справки:

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Белоруссия

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Андрей Иванов

Denis
1

Лукашенко сначала скажите об этом.

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Георгий Михнов

Андрей
0

Лукашенко - таракан, кококо. Тциханоуская май президент, кокококо 🐔

Ответить

Маша Цепелева

Denis
0

Спасибо, Денис. Поторопилась, поправила.

Ответить

Андрей Иванов

Маша
0

Прогнулись.

Ответить

Георгий Михнов

Маша
0

Уже вернула как было

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Raimond Vladimirov

Denis
0

Предлагаю новое название: Беларусьсия

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Дмитрий Шаппо

0

Я тоже именно это хотел написать)

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