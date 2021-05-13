Ozon зарегистрировал логистическую компанию в Белоруссии Статьи редакции
В 2021 году Ozon планирует открыть в стране сортировочный центр.
Ozon зарегистрировал ООО «Озон Рокет Бел» в Республике Беларусь для упрощения логистики и масштабирования бизнеса, сообщили vc.ru в компании.
До конца года крупнейшая площадка электронной торговли планирует увеличить в несколько раз количество точек выдачи заказов: и через партнерство с местными логистическими операторами, и через брендированные пункты выдачи. Так компания хочет сократить время доставки товаров в республику, сейчас это 5-7 дней. Ранее для доставки компания пользовалась услугами локальных служб.
В команду белорусского подразделения Ozon вошли Максим Гануш и Сергей Чилеко, ранее работавшие в Lamoda и «Европочте».
До конца года на Ozon хотят создать специальную витрину с товарами белорусских производителей.
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Белорусский мангал
Предлагаю компромисс: Белоруссь.
Их буква о напрягает, поэтому можно Беларуссия
Аргумент-нам барин четко прописал как правильно писать и говорить,вот ссылочка
Дорогой автор, страна называется Беларусь. Советский Союз закончился 30 лет назад вместе с советской белоруссией
Блдь зашёл за этим комментарием.
Для справки:
Лукашенко сначала скажите об этом.
Лукашенко - таракан, кококо. Тциханоуская май президент, кокококо 🐔
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