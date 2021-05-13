Контроль над «Эркафармом» получит дистрибьютор «Катрен», говорят источники.

Один из крупнейших российских фармдистрибьюторов «Катрен» может получить контроль над группой «Эркафарм» (управляет сетями аптек «Доктор Столетов», «Озерки», «Самсон-фарма»). Об этом сообщил знакомый с деталями источник «Ведомостей» и источник отраслевого издания Vademecum в ФАС.

По словам последнего, в службу поступило ходатайство о покупке 50,01% в АО «Управляющая компания «Эркафарм» от гендиректора «Катрена» Владимира Спиридонова. Близкий к «Катрену» источник Vademecum подтвердил подлинность обращения.

В «Эркафарме» не ответили на запрос «Ведомостей», в «Катрене» не дали комментариев. Директор по развитию компании Анатолий Тенцер не стал ни подтверждать, ни опровергать факт сделки.

По словам источника «Ведомостей», в рамках сделки «Эркафарм» привлечет 5 млрд рублей: на погашение долгов перед «Сбером» в течение семи лет и основными поставщиками. Один из собеседников газеты отмечает, что аптечная розница негативно воспринимает сделку, так как благодаря ей основной поставщик («Катрен») будет восприниматься больше как конкурент.

По данным исследовательской компании DSM Group, которые приводит издание, по итогам 2020 года «Эркафарм» включала более 1 тысячи аптек, доля рынка составляла 4,8%, а продажи — 67,6 млрд рублей.

«Катрен», по данным DSM Group за первый квартал, занимал 12,5% рынка фармдистрибьюторов в России. Компании принадлежит также аптечная сеть «Мелодия здоровья» и сервис онлайн-заказа лекарств «Аптека.ру». В «36,6» считают, что сделка нужна «Катрену», чтобы увеличить количество точек выдачи заказов сервиса.



Сделка может произойти на фоне покупки «Сбером»и «Р-Фарм» сервиса «Сбер Еаптека», отмечает издание. Компания активно начала наращивать точки выдачи заказов.