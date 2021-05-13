Торговля
Таня Боброва

Владелец «Аптека.ру» собрался купить контроль в компании, управляющей аптеками «Доктор Столетов» и «Озерки» — источники Статьи редакции

Контроль над «Эркафармом» получит дистрибьютор «Катрен», говорят источники.

Один из крупнейших российских фармдистрибьюторов «Катрен» может получить контроль над группой «Эркафарм» (управляет сетями аптек «Доктор Столетов», «Озерки», «Самсон-фарма»). Об этом сообщил знакомый с деталями источник «Ведомостей» и источник отраслевого издания Vademecum в ФАС.

По словам последнего, в службу поступило ходатайство о покупке 50,01% в АО «Управляющая компания «Эркафарм» от гендиректора «Катрена» Владимира Спиридонова. Близкий к «Катрену» источник Vademecum подтвердил подлинность обращения.

В «Эркафарме» не ответили на запрос «Ведомостей», в «Катрене» не дали комментариев. Директор по развитию компании Анатолий Тенцер не стал ни подтверждать, ни опровергать факт сделки.

По словам источника «Ведомостей», в рамках сделки «Эркафарм» привлечет 5 млрд рублей: на погашение долгов перед «Сбером» в течение семи лет и основными поставщиками. Один из собеседников газеты отмечает, что аптечная розница негативно воспринимает сделку, так как благодаря ей основной поставщик («Катрен») будет восприниматься больше как конкурент.

  • По данным исследовательской компании DSM Group, которые приводит издание, по итогам 2020 года «Эркафарм» включала более 1 тысячи аптек, доля рынка составляла 4,8%, а продажи — 67,6 млрд рублей.
  • «Катрен», по данным DSM Group за первый квартал, занимал 12,5% рынка фармдистрибьюторов в России. Компании принадлежит также аптечная сеть «Мелодия здоровья» и сервис онлайн-заказа лекарств «Аптека.ру». В «36,6» считают, что сделка нужна «Катрену», чтобы увеличить количество точек выдачи заказов сервиса.
  • Сделка может произойти на фоне покупки «Сбером»и «Р-Фарм» сервиса «Сбер Еаптека», отмечает издание. Компания активно начала наращивать точки выдачи заказов.

#новость #аптеки

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6 комментариев
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Nikitinz

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Анекдот вспомнился:

- Девушка, дайте мне таблетку.
- Вам какую?
- Белую.
- Послушайте, это аптека. У нас много белых таблеток.
- Одну дайте.

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Ilya Vlasov

Nikitinz
0

Ну как анекдот
https://youtu.be/qjiufIXTI7Q 

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Ivan Zenkov

0

Когда уже доставку лекарств на дом сделают и цифровые  рецепты по телемедицине.

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Сергей Бобков

Ivan
0

Иван, проснитесь

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Сергей Бобков

0

Жало паяльника Катрена всё глубже в аптечные сети. Сначала принудительно подсадили на Аптека.ру, теперь вот это вот всё

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Канищев Максим

Сергей
0

Чем вам не нравиться аптека.ру? Мне вот очень нравится покупать лекарства с 30 процентрой разницой в сетях и причём те которые можно купить а не то что есть в наличии.

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