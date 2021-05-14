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Торговля
Евгений Делюкин

В пандемию упали продажи жвачки: люди не беспокоятся о свежести дыхания из-за масок и не совершают импульсивных покупок Статьи редакции

В США в 2020 году штучные продажи жевательной резинки снизились на 15%. Производители ищут способы компенсировать падение.

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Пандемия сильно сказалась на рынке жевательной резинки — пропали основные причины покупать её, пишет The Marker.

Mars, Wrigley Hershey и остальные игроки рынка пострадали одновременно от двух факторов.

Необходимость в жевательной резинке сильно связана с социальной активностью, но она резко снизилась по всему миру из-за пандемии

Люди вынуждены носить маски, закрывающие нос и рот, а также соблюдать дистанцию — им не нужно беспокоиться о свежести дыхания, объясняют Hershey и Simply Gum.

Жвачка связана с социальной жизнью человека— например, c вечеринками или деловыми встречами. Частично снижение продаж объясняется снижением спроса — ведь сократились случаи социальных контактов.

Кэрон Прошан
генеральный директор Simply Gum

Покупка жевательной резинки во многом импульсная, а производители лишились основных точек продаж из-за перехода покупателей в онлайн

Импульсивные покупки более эффективны в подготовленных и контролируемых точках продаж, поэтому прилавки с жевательной резинкой и мелкими сладостями располагаются на кассах. Человек может на ходу захватить жвачку просто по инерции, пока оплачивает остальные покупки.

Но из-за пандемии аудитория перешла в онлайн. Исчезли очереди, а покупатели приходили реже и закупались продуктами в таких объёмах, что на кассе им хотелось быстрее расплатиться, а не разглядывать прилавок, пишет Candy USA.

По данным отчета маркетинговой компании PowerReviews, в 2020 году 73% опрошенных американцев покупали продукты в интернете. В 2017 году этот показатель составлял 17%.

В интернете совершают импульсивные покупки благодаря простым способам оплаты и быстрой доставке, но это не относится к продаже продуктов. А треть покупателей и вовсе перешла в онлайн, чтобы избежать ненужных покупок, говорится в опросе PowerReview.

В результате в 2020 финансовом году продажи жевательной резинки в США снизились на 14,6% по сравнению с 2019 годом — до 1,52 млрд упаковок. В пиковые периоды карантина в мае 2020 года снижение продаж доходило до 30%.

У производителя Hershey в среднем продажи жвачки и мятных конфет весной 2020 года снизились на 40-50%.

Меньше пострадали жвачки с фруктовым вкусом — покупатели жуют их для удовольствия или от скуки, а не для свежего дыхания.

Что делают бренды

Производители стараются компенсировать снижение продаж. Они предлагают разные комплекты жвачек, например, три коробки в одной упаковке. Одновременно повышают наценку на отдельную коробку с жвачкой.

Для повышения онлайн-продаж компании тратят больше на рекламу в Instamart и других сервисах доставки, мотивируя пользователей докинуть жвачку в корзину для бесплатной доставки.

Hershey запустила рекламу мятных конфет, призывая пожевать их перед тем, как надеть маску. Так можно избежать неприятного запаха изо рта после длительного ношения маски, считает производитель.

Компании также могут продавать жвачку в пунктах вакцинации при аптеках или продуктовых магазинах. После укола пациентам нужно подождать 15-30 минут на случай побочных эффектов, и это удачное время и место для продажи жевательной резинки или конфет, отмечает The Marker.

Особенно если учесть, что для полной вакцинации нужно два укола.

#продуктыпитания

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Михаил Анюков

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А продажи зубных паст упали?

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