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Торговля
Евгения Евсеева

Сервис X5 Retail Group запустит доставку непродовольственных товаров от сторонних продавцов Статьи редакции

Сейчас «Около» возит заказы из «Пятёрочки», «Перекрёстка» и некоторых ресторанов в Москве.

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Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на годовой отчёт компании. Сейчас сервис «Около» от X5 Retail Group доставляет продукты из «Пятерочки» и «Перекрёстка», а в апреле начал доставлять заказы из ресторанов Москвы.

В отчёте говорится, что сервис планирует добавить клиентов-поставщиков из сегмента Horeca (гостиничный и ресторанный бизнес), фармацевтики, а также представителей непродуктового ритейла.

Управляющий директор X5FoodTech Владимир Холязников пояснил изданию, что «Около» развивается по модели гиперлокального сервиса, а стратегия предполагает доставку непродуктовых товаров.

«Мы работаем над запуском этих комплементарных доставке продуктов направлений», — рассказал он. При этом, по словам Холязникова, «Около» не планирует становится маркетплейсом.

Согласно отчёту, к концу 2021 года «Около» планирует привлечь к сотрудничеству «несколько сотен» сторонних продавцов, и что на них будет приходиться половина всего оборота сервиса.

По итогам первого квартала 2021 года совокупный оборот онлайн-бизнесов X5 составил 10,5 млрд рублей — на 363,5% больше год к году. Основную долю принесла выручка сервисов экспресс-доставки — 5,5 млрд рублей, выручка онлайн-гипермаркета «Перекресток впрок» составила 4,5 млрд рублей, пишут «Ведомости».

#новость #x5retailgroup

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Заголовок не правильный: «Сервис X5 Retail group хочет как Ozon, Wildberries, Yandex, AliExpress, и т.д. Запустить доставку непродовольственных товаров от разных продавцов»

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