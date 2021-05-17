Маркетплейс за комиссию возьмёт на себя общение с поставщиками из Китая и доставку на склады продавцов в России.

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В JoomPro будут представлены более 100 тысяч товаров от продавцов электроники, одежды, товаров для дома и других, пишет «Коммерсантъ».

Российские заказчики могут оставлять заявки с индивидуальными запросами. Число товаров в компании планируют увеличить до нескольких миллионов.

JoomPro возьмёт на себя оформление заказа у поставщика, проверку качества и хранение на складе в Китае, логистику до России, таможенное оформление, сертификацию и декларирование при необходимости, подготовку документов для банка и валютного контроля и доставку до склада продавца.

Маркетплейс планирует получать за свои услуги комиссию, но поначалу будет работать бесплатно. В Joom рассчитывают на интерес продавцов, которые работают с российскими маркетплейсами — например Ozon и Wildberries.

Опрошенные «Ъ» эксперты считают идею Joom интересной. По словам бывшего директора по международному развитию «Яндекс.Маркета» Алекса Васильева, масштабно такую модель ещё никто не реализовал. По его мнению, сейчас существует множество продавцов, которые профессионально зарабатывают на перепродаже товаров из Китая, и возможность получить доступ к китайским товарам может помочь им в бизнесе.

Существующие b2b-площадки оказывают только часть услуг, и таких сервисов, как у Joom, на рынке пока не было, говорит президент АКИТ Артем Соколов. По его мнению, модель может быть успешной среди новых участников рынка.

Директор Ozon Marketplace Анна Калеева считает, что если Joom удастся реализовать идею в понятном и удобном формате, это снизит порог для вхождения в бизнес и увеличит число продавцов.