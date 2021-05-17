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Торговля
Евгения Евсеева

Joom запустил маркетплейс JoomPro для российских продавцов китайских товаров Статьи редакции

Маркетплейс за комиссию возьмёт на себя общение с поставщиками из Китая и доставку на склады продавцов в России.

8 8 комментариев
1659 просмотров

В JoomPro будут представлены более 100 тысяч товаров от продавцов электроники, одежды, товаров для дома и других, пишет «Коммерсантъ».

Российские заказчики могут оставлять заявки с индивидуальными запросами. Число товаров в компании планируют увеличить до нескольких миллионов.

JoomPro возьмёт на себя оформление заказа у поставщика, проверку качества и хранение на складе в Китае, логистику до России, таможенное оформление, сертификацию и декларирование при необходимости, подготовку документов для банка и валютного контроля и доставку до склада продавца.

Маркетплейс планирует получать за свои услуги комиссию, но поначалу будет работать бесплатно. В Joom рассчитывают на интерес продавцов, которые работают с российскими маркетплейсами — например Ozon и Wildberries.

Опрошенные «Ъ» эксперты считают идею Joom интересной. По словам бывшего директора по международному развитию «Яндекс.Маркета» Алекса Васильева, масштабно такую модель ещё никто не реализовал. По его мнению, сейчас существует множество продавцов, которые профессионально зарабатывают на перепродаже товаров из Китая, и возможность получить доступ к китайским товарам может помочь им в бизнесе.

Существующие b2b-площадки оказывают только часть услуг, и таких сервисов, как у Joom, на рынке пока не было, говорит президент АКИТ Артем Соколов. По его мнению, модель может быть успешной среди новых участников рынка.

Директор Ozon Marketplace Анна Калеева считает, что если Joom удастся реализовать идею в понятном и удобном формате, это снизит порог для вхождения в бизнес и увеличит число продавцов.

Joom запустили в 2016 году Илья Широков, Илья Рубин и Юрий Иванов. По собственным данным, у Joom более 16 млн активных покупателей в год, а в России — более 10 млн активных пользователей в месяц.

#новость #joom

8 8 комментариев
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8 комментариев
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Сергей Коро

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А о*ко не joom-joom?

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иван катаев

0

Интересно. Еще бы понять размер будущих комиссий.

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Victor Saveliev

иван
1

тестовый заказ?))

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Вадим Сальников

0

Посмотрел по своей сфере (запчасти для iphone), есть всего 3 позиции и дороже, чем у моего поставщика в Москве. И это еще не добавлял комиссии и доставку.. Но аксессов много интересных и дешевых

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Victor Saveliev

Вадим
1

ну маркетплейс же, подтянутся поставщики, будем надеяться)

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Alex Black

0

Годная тема! 👍

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Captain

0

Если мне это будет выгодно как покупателю, то пусть будет. Конкуренцию можно только приветствовать. 

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Никита

0

Ограничит вообще надо ввоз товаров из Китая. Дегенераты бездумно скупают все подряд, что потом лежит и пылиться, поднимая экономику китая.

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