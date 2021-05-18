О причинах сделки на 92,4 млрд рублей и её последствиях рассуждает глава Infoline Иван Федяков — например, он считает, что бренд «Дикси» исчезнет.

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В рамках сделки второй по обороту российский ритейлер купит 2612 магазинов «Дикси» формата «у дома» и 39 «суперсторов» под брендом «Мегамарт», сообщили в компании. Договор с Mercury Retail Group Limited о покупке 100% акций DIXY Holding Limited одобрил совет директоров «Магнита».

Стороны должны согласовать сделку с ФАС. Они рассчитывают закрыть её 31 августа 2021 года при возможном продлении срока до 30 сентября «при определённых обстоятельствах».

Mercury Retail Group Limited — структура миллиардеров Игоря Кесаева и Сергея Кациева, им принадлежит 51% акций компании. Ещё 49% владеет основатель «Красного & Белого» Сергей Студенников. Mercury Retail Group Limited образовалась в 2019 году после объединения сетей «Дикси», «Красное & Белое» и «Бристоль».

Основные условия сделки

Финальные параметры будут зависеть от «выполнения ряда условий, согласованных сторонами».



Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд рублей и подлежит «определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки».

Оплатить покупку «Магнит» рассчитывает за счёт собственных денег и доступных неиспользованных кредитов.

«Дикси» продолжит работать как отдельное юрлицо, а магазины — под существующим брендом . Сеть также сохранит команду.

. Сеть также сохранит команду. Помимо магазинов «Магнит» купит пять распределительных центров общей площадью 189 тысяч м², расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области.

Зачем «Магнит» покупает «Дикси»

Большинство магазинов «Дикси» находятся в Москве и области (1329 точек), а также Санкт-Петербурге и Ленобласти (458 точек), сообщили в «Магните». Общая площадь приобретаемых активов составляет 854 тысяч м², из которых 778 тысяч м² — магазины «у дома».

Магазины сопоставимы по размеру с существующими точками «Магнита» соответствующих форматов, отметил ритейлер. У него по итогам 2020 года было 21,56 тысяч магазинов.

Сейчас «Магнит» «относительно слабо» представлен в Москве и Петербурге: РБК уточняет, что после сделки доля ритейлера в Москве и Подмосковье в результате сделки может вырасти с 3,8% до 8,2%, а на Северо-Западе увеличится на 6 процентных пунктов и составит 19,6%.

После завершения сделки мы значительно укрепим наши позиции на рынке в обеих столицах, которые являются стратегически важными для дальнейшей экспансии «Магнита» в стране.

Высококачественные локации, хорошо известный бренд и сильная клиентская база в Москве и Санкт-Петербурге позволят «Магниту» стать одним из ведущих игроков в этих регионах. Более того, учитывая масштаб сделки, это может в целом существенно улучшить наши позиции в секторе. Ян Дюннинг президент и гендиректор «Магнита»

Сделка также сократит разрыв с основным конкурентом — X5 Retail Group (сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»). На конец 2020 года группа занимала 12,8% российского рынка продуктового ритейла с выручкой 1,97 трлн рублей (+14,3% год к году).

Доля «Магнита» составляла 10,9%. Годовая выручка ритейлера составила 1,51 трлн рублей (+13,3%), чистая прибыль — 37,8 млрд рублей (+120,8%). Выручка «Дикси» по итогам 2020 года составила 281,4 млрд рублей, «Мегамарта» — 17,4 млрд рублей, уточнили в «Магните».

На фоне новости акции «Магнита» выросли на Мосбирже: к 14:00 они стоили 5330 рублей за штуку (+3,60%).

Почему продают «Дикси»

По словам источника РБК, знакомого с деталями сделки, причиной продажи актива могло быть желание партнёров Mercury Retail Group сфокусироваться на развитии сетей «Красное & Белое» и «Бристоль». Три сети договорились о слияниии в единый розничный бизнес в январе 2019 года — вместе они стали третьим по выручке ритейлером в России после X5 и «Магнита».

Mercury Retail Group заняла третье место в рейтинге самых быстрорастущих по выручке продуктовых ритейлеров в 2020 году: выручка выросла на 18% до 950 млрд рублей.

«Красное & Белое» не вошло в сделку с «Магнитом». Пресс-служба «Дикси» не ответила на вопросы vc.ru о причинах продажи бизнеса, возможных изменениях для покупателей и поставщиков и судьбе другой своей сети — магазинов «Виктория», которые есть в Москве и Калининграде.

Мнение эксперта: что сделка значит для «Дикси», «Магнита» и рынка

vc.ru поговорил о возможных последствиях сделки с Иваном Федяковым, гендиректором исследовательской компании Infoline, которая анализирует ритейл и потребительский рынок в России.

Кто выигрывает от этой сделки больше: «Дикси» или «Магнит»?

Мне кажется, это по-настоящему win-win. В моём понимании 92,4 млрд — достаточно высокая оценка, «Дикси» получила неплохие деньги за подуставший бизнес и вышла из него вполне достойно.

С другой стороны, мне кажется, что «Магнит» не переплатил. Традиционно для «Дикси» регионами активного роста и развития были Северо-Западный регион, их «домашний», и Центральный регион. У «Магнита» обратная история: он шёл с юга, постепенно занимая Южный регион, Приволжье, потом подтянулся к Центру, а в Северо-Западный регион пришёл очень поздно.

Настолько поздно, что в Петербурге было уже невозможно развиваться — здесь была жёсткая конкуренция между другими федеральными сетями. На топ-10 и без «Магнита» уже приходилось 80% розничного товарооборота, а это нехарактерно никакому региону России.

Несколько последних лет «Магнит» пытался здесь органически развиваться, недавно подтянул активы ушедшего с рынка «Интерторга», открывая на его площадях свои магазины. Но всё-таки органический рост в Петербурге был практически невозможен — все хорошие и успешные локации были заняты конкурентами.

Благодаря покупке «Дикси» «Магнит» получает те регионы, в которых он был относительно слабо представлен. При этом он получает гораздо больший синергетический эффект, чем кто-либо другой, кто мог бы претендовать на эти активы.

Допустим, для X5 эта сделка была бы не интересна, потому что в этих регионах у неё и так хорошо представлена сеть, очевидно, была бы каннибализация собственного трафика и продаж.

«Магнит» заплатит очень крупную сумму, но всё-таки выигрывает. Потому что покупка позволит ему побороться за лидерство на российском рынке ритейла. У него формируются все шансы вернуть ту самую почётную позицию лидера, которую потерял пару лет назад. Но это не значит, что «Магнит» в одночасье обгонит X5 по выручке, но по количеству магазинов и торговым площадям он уже обходит.

Сейчас борьба продолжится с двойной силой, потому что X5 не захочет так легко отдавать лидерство, а у «Магнита» скорее всего проявится аппетит к покупке других активов. Далеко не только «Дикси» хочет покинуть рынок и готова продаться.

Происходит процесс, о которым мы говорили в предыдущие годы, и сейчас получаем подтверждение — парадигмой развития FMCG-розницы сегодня и в ближайшей перспективе будет консолидация отрасли. На текущий момент на десять крупнейших игроков в FMCG-рознице приходилось чуть больше 30% от оборота продуктов питания. За последние годы это значение стало стремительно расти. В 2020 году на фоне пандемии этот тренд усилился, за один год эта десятка смогла нарастить свою долю с чуть больше 30% до почти 37%.

Мы прогнозируем, что процесс консолидации продолжится, может быть, даже ускорится на фоне подобных сделок. Сейчас мы теряем сеть из топ-10: с выручкой в 200 с лишним млрд рублей «Дикси» была на границе пятого-шестого места, а с «Красным & Белым» вообще занимала третье место, но эта сеть не попала в периметр сделки.

По поводу «Красного & Белого». Они два года назад объединились и стали третьими. А теперь вдруг «Дикси» выходит. Что изменилось?

Мы называли это объединение «неравный брак». Помните, была такая классическая картина? Это странная сделка. В тот момент «Дикси» уже испытывала определённые проблемы в своём развитии: очень сильно замедлилась, магазины дряхлели, не обновлялись.

А «Красное & Белое», напротив, развивалось феноменальными темпами. Рост в год доходил до 40%, это была одна из самых быстрорастущих сетей. Было абсолютно непонятно, зачем такому сверхскоростному поезду под названием «Красное & Белое», который шёл на всех парах, цеплять медленно плетущийся вагон под названием «Дикси».

Этот неравный брак вызывал вопросы вплоть до сегодняшнего дня. Потому что как такового объединения не произошло. Было разделение акционеров «50 на 50» и совместное управление активами. Но «Дикси» не отказался от бренда «Бристоль», хотя очевидно, что «Бристоль» был сделан под копирку с «Красного & Белого». В свою очередь, «Красное & Белое» не отказалось от торговли продуктами питания.

После объединения ничего не произошло, они продолжили развиваться своим чередом. Я думаю, что та сделка была скорее неким манёвром. Возможно, акционерам «Красного & и Белого» нужна была какая-то защита и покровительство, потому что мы помним, что всё совпало со следственными мероприятиями, вдруг начавшимися в компании.

Но из сегодняшней сделки «Красное & Белое» полностью исключена, она даже не упоминается. Это подтверждает мои догадки, что как такового объединения в 2019 году не произошло. Произошло некое объединение на уровне управленческих команд, кооперация, но не более того.

Если у «Дикси» были проблемы, зачем «Магниту» покупать его. Эта покупка действительно поможет ему догнать X5 по выручке?

Я бы сказал так: что не нужно в этой сделке «Магниту»? Абсолютно точно не нужен бренд «Дикси» и за него «Магнит» точно не платил, он скорее всего будет уничтожен. Я думаю, что в течение пары лет всё будет ребрендировано в «Магниты».

«Магнит» пообещал, что «Дикси» продолжит работать под своим брендом.

Конечно, продолжит. 2600 магазинов в одночасье не закрыть. Точнее их можно закрыть, но это будет огромный ущерб для компании. «Магнит» сейчас обновляет собственные магазины темпами до тысячи магазинов в год. К этой программе сейчас добавится потребность обновить 2600 магазинов. Это феноменальный объём, никто не сможет столько переварить. Конечно, в лучшие годы «Магнит» столько магазинов открывал, но открытие проще, чем реконструкция действующего магазина.

Поэтому ещё несколько лет потребуется, чтобы переварить полученные объекты, но я более чем уверен, что бренд «Дикси» в будущем перестанет существовать. Он не представляет никакой добавленной ценности ни для потребителя, ни для самого «Магнита».

«Магнит» говорит абсолютно правильные вещи, чтобы не создавать паники ни для потребителей, ни для поставщиков. Деятельность действующих магазинов продолжится без каких-либо существенных изменений на текущий момент.

«Магнит» сам не заинтересован в том, чтобы эти магазины остановились и начали приносить убыток. Но у меня нет никаких сомнений, что постепенно магазины будут переименованы в «Магнит», в них обновят торговое оборудование, ассортимент, концепцию. На этой уйдёт два-три года, не меньше.

Чего ждать поставщикам?

Для поставщиков это скорее негативное событие. Ещё одним игроком станет меньше, причём достаточно большим игроком. Для некоторых регионов это один из ключевых ритейлеров, входящий топ-5 или топ-3 по обороту. Теперь «бутылочное горлышко» ещё больше сужается для поставщиков. Количество сетей становится меньше, значит, зайти на полку будет ещё сложнее.

В заявлении «Магнита» есть слова Яна Дюннинга: «Усиление физического присутствия в Москве и Санкт-Петербурге даст значительную поддержку развитию онлайн инициатив». Но не совсем понятно, о чём речь. Ни у «Магнита», ни у «Дикси» сейчас почти не заметны онлайн-инициативы.

Они немножечко отстают от более активных игроков, которые сейчас развивают онлайн. Очевидно, что «Магнит» упустил момент с развитием этого канала продаж. X5 как ближайший конкурент был гораздо более проворен и на пару лет раньше запустил «Перекрёсток Впрок».

Но у «Магнита» ещё есть шанс побороться за это направление. Москва и Санкт-Петербург — основная часть рынка e-grocery, в регионах гораздо меньше объём продаж.

Я не исключаю, что в момент обновления часть магазинов «Дикси» может быть переведена в формат darkstore. Тем самым будет обеспечена инфраструктура для развития этих самых инициатив в области онлайн-торговли.

ФАС может заблокировать сделку?

Как раз в Москве и Санкт-Петербурге, которые представляют основной интерес для «Магнита» в этой сделке, и «Магниту» и «Дикси» было далеко до доли в 25%, которые попадают под ограничение по регулированию потребительского рынка.

Поэтому в моём понимании у ФАС не будет оснований для блокировки этой сделки. Возможно, несколько муниципальных округов попадут под ограничение в силу того, что «Магнит» либо близок к 25%, либо превышает эту долю. Но таких, я думаю, будет не более 10% от общего количества объектов, даже скорее всего меньше.