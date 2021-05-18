«Магнит» договорился о покупке «Дикси»м Статьи редакции
О причинах сделки на 92,4 млрд рублей и её последствиях рассуждает глава Infoline Иван Федяков — например, он считает, что бренд «Дикси» исчезнет.
В рамках сделки второй по обороту российский ритейлер купит 2612 магазинов «Дикси» формата «у дома» и 39 «суперсторов» под брендом «Мегамарт», сообщили в компании. Договор с Mercury Retail Group Limited о покупке 100% акций DIXY Holding Limited одобрил совет директоров «Магнита».
Стороны должны согласовать сделку с ФАС. Они рассчитывают закрыть её 31 августа 2021 года при возможном продлении срока до 30 сентября «при определённых обстоятельствах».
Mercury Retail Group Limited — структура миллиардеров Игоря Кесаева и Сергея Кациева, им принадлежит 51% акций компании. Ещё 49% владеет основатель «Красного & Белого» Сергей Студенников. Mercury Retail Group Limited образовалась в 2019 году после объединения сетей «Дикси», «Красное & Белое» и «Бристоль».
Основные условия сделки
- Финальные параметры будут зависеть от «выполнения ряда условий, согласованных сторонами».
- Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд рублей и подлежит «определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки».
- Оплатить покупку «Магнит» рассчитывает за счёт собственных денег и доступных неиспользованных кредитов.
- «Дикси» продолжит работать как отдельное юрлицо, а магазины — под существующим брендом. Сеть также сохранит команду.
- Помимо магазинов «Магнит» купит пять распределительных центров общей площадью 189 тысяч м², расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области.
Зачем «Магнит» покупает «Дикси»
Большинство магазинов «Дикси» находятся в Москве и области (1329 точек), а также Санкт-Петербурге и Ленобласти (458 точек), сообщили в «Магните». Общая площадь приобретаемых активов составляет 854 тысяч м², из которых 778 тысяч м² — магазины «у дома».
Магазины сопоставимы по размеру с существующими точками «Магнита» соответствующих форматов, отметил ритейлер. У него по итогам 2020 года было 21,56 тысяч магазинов.
Сейчас «Магнит» «относительно слабо» представлен в Москве и Петербурге: РБК уточняет, что после сделки доля ритейлера в Москве и Подмосковье в результате сделки может вырасти с 3,8% до 8,2%, а на Северо-Западе увеличится на 6 процентных пунктов и составит 19,6%.
Сделка также сократит разрыв с основным конкурентом — X5 Retail Group (сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»). На конец 2020 года группа занимала 12,8% российского рынка продуктового ритейла с выручкой 1,97 трлн рублей (+14,3% год к году).
Доля «Магнита» составляла 10,9%. Годовая выручка ритейлера составила 1,51 трлн рублей (+13,3%), чистая прибыль — 37,8 млрд рублей (+120,8%). Выручка «Дикси» по итогам 2020 года составила 281,4 млрд рублей, «Мегамарта» — 17,4 млрд рублей, уточнили в «Магните».
На фоне новости акции «Магнита» выросли на Мосбирже: к 14:00 они стоили 5330 рублей за штуку (+3,60%).
Почему продают «Дикси»
По словам источника РБК, знакомого с деталями сделки, причиной продажи актива могло быть желание партнёров Mercury Retail Group сфокусироваться на развитии сетей «Красное & Белое» и «Бристоль». Три сети договорились о слияниии в единый розничный бизнес в январе 2019 года — вместе они стали третьим по выручке ритейлером в России после X5 и «Магнита».
Mercury Retail Group заняла третье место в рейтинге самых быстрорастущих по выручке продуктовых ритейлеров в 2020 году: выручка выросла на 18% до 950 млрд рублей.
«Красное & Белое» не вошло в сделку с «Магнитом». Пресс-служба «Дикси» не ответила на вопросы vc.ru о причинах продажи бизнеса, возможных изменениях для покупателей и поставщиков и судьбе другой своей сети — магазинов «Виктория», которые есть в Москве и Калининграде.
Мнение эксперта: что сделка значит для «Дикси», «Магнита» и рынка
vc.ru поговорил о возможных последствиях сделки с Иваном Федяковым, гендиректором исследовательской компании Infoline, которая анализирует ритейл и потребительский рынок в России.
Кто выигрывает от этой сделки больше: «Дикси» или «Магнит»?
Мне кажется, это по-настоящему win-win. В моём понимании 92,4 млрд — достаточно высокая оценка, «Дикси» получила неплохие деньги за подуставший бизнес и вышла из него вполне достойно.
С другой стороны, мне кажется, что «Магнит» не переплатил. Традиционно для «Дикси» регионами активного роста и развития были Северо-Западный регион, их «домашний», и Центральный регион. У «Магнита» обратная история: он шёл с юга, постепенно занимая Южный регион, Приволжье, потом подтянулся к Центру, а в Северо-Западный регион пришёл очень поздно.
Настолько поздно, что в Петербурге было уже невозможно развиваться — здесь была жёсткая конкуренция между другими федеральными сетями. На топ-10 и без «Магнита» уже приходилось 80% розничного товарооборота, а это нехарактерно никакому региону России.
Несколько последних лет «Магнит» пытался здесь органически развиваться, недавно подтянул активы ушедшего с рынка «Интерторга», открывая на его площадях свои магазины. Но всё-таки органический рост в Петербурге был практически невозможен — все хорошие и успешные локации были заняты конкурентами.
«Магнит» заплатит очень крупную сумму, но всё-таки выигрывает. Потому что покупка позволит ему побороться за лидерство на российском рынке ритейла. У него формируются все шансы вернуть ту самую почётную позицию лидера, которую потерял пару лет назад. Но это не значит, что «Магнит» в одночасье обгонит X5 по выручке, но по количеству магазинов и торговым площадям он уже обходит.
Сейчас борьба продолжится с двойной силой, потому что X5 не захочет так легко отдавать лидерство, а у «Магнита» скорее всего проявится аппетит к покупке других активов. Далеко не только «Дикси» хочет покинуть рынок и готова продаться.
Происходит процесс, о которым мы говорили в предыдущие годы, и сейчас получаем подтверждение — парадигмой развития FMCG-розницы сегодня и в ближайшей перспективе будет консолидация отрасли. На текущий момент на десять крупнейших игроков в FMCG-рознице приходилось чуть больше 30% от оборота продуктов питания. За последние годы это значение стало стремительно расти. В 2020 году на фоне пандемии этот тренд усилился, за один год эта десятка смогла нарастить свою долю с чуть больше 30% до почти 37%.
Мы прогнозируем, что процесс консолидации продолжится, может быть, даже ускорится на фоне подобных сделок. Сейчас мы теряем сеть из топ-10: с выручкой в 200 с лишним млрд рублей «Дикси» была на границе пятого-шестого места, а с «Красным & Белым» вообще занимала третье место, но эта сеть не попала в периметр сделки.
По поводу «Красного & Белого». Они два года назад объединились и стали третьими. А теперь вдруг «Дикси» выходит. Что изменилось?
Мы называли это объединение «неравный брак». Помните, была такая классическая картина? Это странная сделка. В тот момент «Дикси» уже испытывала определённые проблемы в своём развитии: очень сильно замедлилась, магазины дряхлели, не обновлялись.
А «Красное & Белое», напротив, развивалось феноменальными темпами. Рост в год доходил до 40%, это была одна из самых быстрорастущих сетей. Было абсолютно непонятно, зачем такому сверхскоростному поезду под названием «Красное & Белое», который шёл на всех парах, цеплять медленно плетущийся вагон под названием «Дикси».
Этот неравный брак вызывал вопросы вплоть до сегодняшнего дня. Потому что как такового объединения не произошло. Было разделение акционеров «50 на 50» и совместное управление активами. Но «Дикси» не отказался от бренда «Бристоль», хотя очевидно, что «Бристоль» был сделан под копирку с «Красного & Белого». В свою очередь, «Красное & Белое» не отказалось от торговли продуктами питания.
После объединения ничего не произошло, они продолжили развиваться своим чередом. Я думаю, что та сделка была скорее неким манёвром. Возможно, акционерам «Красного & и Белого» нужна была какая-то защита и покровительство, потому что мы помним, что всё совпало со следственными мероприятиями, вдруг начавшимися в компании.
Но из сегодняшней сделки «Красное & Белое» полностью исключена, она даже не упоминается. Это подтверждает мои догадки, что как такового объединения в 2019 году не произошло. Произошло некое объединение на уровне управленческих команд, кооперация, но не более того.
Если у «Дикси» были проблемы, зачем «Магниту» покупать его. Эта покупка действительно поможет ему догнать X5 по выручке?
Я бы сказал так: что не нужно в этой сделке «Магниту»? Абсолютно точно не нужен бренд «Дикси» и за него «Магнит» точно не платил, он скорее всего будет уничтожен. Я думаю, что в течение пары лет всё будет ребрендировано в «Магниты».
«Магнит» пообещал, что «Дикси» продолжит работать под своим брендом.
Конечно, продолжит. 2600 магазинов в одночасье не закрыть. Точнее их можно закрыть, но это будет огромный ущерб для компании. «Магнит» сейчас обновляет собственные магазины темпами до тысячи магазинов в год. К этой программе сейчас добавится потребность обновить 2600 магазинов. Это феноменальный объём, никто не сможет столько переварить. Конечно, в лучшие годы «Магнит» столько магазинов открывал, но открытие проще, чем реконструкция действующего магазина.
Поэтому ещё несколько лет потребуется, чтобы переварить полученные объекты, но я более чем уверен, что бренд «Дикси» в будущем перестанет существовать. Он не представляет никакой добавленной ценности ни для потребителя, ни для самого «Магнита».
«Магнит» говорит абсолютно правильные вещи, чтобы не создавать паники ни для потребителей, ни для поставщиков. Деятельность действующих магазинов продолжится без каких-либо существенных изменений на текущий момент.
Чего ждать поставщикам?
Для поставщиков это скорее негативное событие. Ещё одним игроком станет меньше, причём достаточно большим игроком. Для некоторых регионов это один из ключевых ритейлеров, входящий топ-5 или топ-3 по обороту. Теперь «бутылочное горлышко» ещё больше сужается для поставщиков. Количество сетей становится меньше, значит, зайти на полку будет ещё сложнее.
В заявлении «Магнита» есть слова Яна Дюннинга: «Усиление физического присутствия в Москве и Санкт-Петербурге даст значительную поддержку развитию онлайн инициатив». Но не совсем понятно, о чём речь. Ни у «Магнита», ни у «Дикси» сейчас почти не заметны онлайн-инициативы.
Они немножечко отстают от более активных игроков, которые сейчас развивают онлайн. Очевидно, что «Магнит» упустил момент с развитием этого канала продаж. X5 как ближайший конкурент был гораздо более проворен и на пару лет раньше запустил «Перекрёсток Впрок».
Но у «Магнита» ещё есть шанс побороться за это направление. Москва и Санкт-Петербург — основная часть рынка e-grocery, в регионах гораздо меньше объём продаж.
Я не исключаю, что в момент обновления часть магазинов «Дикси» может быть переведена в формат darkstore. Тем самым будет обеспечена инфраструктура для развития этих самых инициатив в области онлайн-торговли.
ФАС может заблокировать сделку?
Как раз в Москве и Санкт-Петербурге, которые представляют основной интерес для «Магнита» в этой сделке, и «Магниту» и «Дикси» было далеко до доли в 25%, которые попадают под ограничение по регулированию потребительского рынка.
Поэтому в моём понимании у ФАС не будет оснований для блокировки этой сделки. Возможно, несколько муниципальных округов попадут под ограничение в силу того, что «Магнит» либо близок к 25%, либо превышает эту долю. Но таких, я думаю, будет не более 10% от общего количества объектов, даже скорее всего меньше.
Материал подготовлен при участии Альберта Хабибрахимова.
Ждём следующих заголовков: "Х5 договорился о покупке магнита", "Газпром договорился о покупке Х5" и "ФАС не нашла монопольного сговора в продуктовом ритейле"
А не наоборот?
X5, Магнит и Газпром договорились о покупке ФАС?
Всё ради того чтобы Сбер потом могу купить всё сразу, одной транзакцией.
Известной дорогой идем в тёмное будущее )
Да здравствуют магазины Госпромторг у дома!
о том ВТБ владеет магнитом.
По сути теперь Красное&Белое это госкомпания, которая принадлежит Росимуществу.
Обсалютно с Вами согласен. Госотжимы продолжаются. Следующий x 5. А потом начнутся посадки и отравления в самой структуре монопалиста
С тараканами и пустыми полками?
Очень не люблю магнит. Полное отсутствие клиентоориентированности и постоянный обман с ценниками
Большинство Магнитов, как и Дикси друг от друга могут сильно отличаться, видимо зависит от местного хозяина. Могут быть как помойки, а могут быть вполне приличные. Хотя в целом что то помойка, что это. Сейчас мне кажется круче всего это обновленные пятерочки, с кассами самообслуживания, с мобильной покупкой
Трагический якорь
Ага, два соседних магазина могут быть совершенно разными. От конкретных людей зависит.
А Дикси больше нравится?)
У Дикси, как минимум, цены на порядок ниже, чем в Магните. Хоть и тоже не в восторге от него.
Воняет помойкой еще
Может от региона зависит. Но дома, в Краснодарском крае Магнит очень сильно преобразился.
Приятно было купить упаковку фисташек не за 460 рублей, а за 216. :)
Отсутствует даже желание посещать его когда он рядом с домом. Дурдом в данной сети.
Вы уж меня простите, но обман с ценниками это глаза на жопе покупателя называется
Я просто покупаю там продукты, даже не знаю где там можно применить клиентоориентируемость
Светофор🚦 всех скупит в конце 😃
Если после покупки не будет продолжения битвы Скрепышей и Стирателей (пятеры и магнита), то я официально откажусь от этих магазинов и пойду в Азбуку Вкуса.
Чёт так себе аргументы. Те кто может позволить себе АЗ ходит только в него
Могу себе позволить, но возле дома только магнит с пятерочкой 🤷🏼♂️
По-всякому бывает — мы в «Азбуку» заходим раз в месяц-другой за какой-нибудь вкусняшкой себя побаловать.
Интересно, кстати, что значит выражение «может позволить себе АЗ», учитывая, что у «Азбуки» есть и вполне себе «традиционный» ассортимент по тем же ценам, что и у других.
Почему АЗ если АВ - Азбука Вкуса.
о чем вы, в АВ некоторые товары известных (везде продающихся) марок дороже процентов на 15-20, чем в тех же Перекрестках.
Почему АЗ если АВ - Азбука Вкуса
А фиг знает — по инерции написал, как автор предыдущего комментария.
о чем вы, в АВ некоторые товары известных (везде продающихся) марок дороже процентов на 15-20, чем в тех же Перекрестках
Гм, не обращал внимания на это. Ну ок, значит, покупатели АВ зарабатывают на 20% больше покупателей Перекрёстка, коли могут себе это позволить.
Атомный
учитывая, что у «Азбуки» есть и вполне себе «традиционный» ассортимент по тем же ценам, что и у других.
В Краснодаре есть местный аналог, «Табрис», многие так же говорят, мол магазин для мажориков с конскими ценниками. Однако при внимательном рассмотрении по пересекающемуся с магнитом ассортименту ценник на уровне или даже ниже, при колоссальной разнице в уровне обслуживании и общем впечатлении от магазина.
Бизнес в России живёт по олимпийской системе соревнований, где одно поглощает другое, создавая монополии, и где в итоге все сектора начинают принадлежать одним и тем же людям. Печаль.
а при капитализме разве не всегда так происходит? вроде дедушка маркс ещё про это писал.
Комплексный Денис
Не в России,а в мире.
В мире более-менее скупают более мелкие компании из своей отрасли. А у нас Сбер покупает то продукты, то такси, то шавуху. ФСБшники вообще могут отобрать любой понравившийся бизнес, хотя вообще не должны к этому иметь отношения.
И... И сбер скупает все более менее мелкие компании.
Что не так то?!
Или вам про ФСБ не нравится?
Так она Дикси не выкупает... И goods тоже не они купили.
Если бы Apple купили рыбообрабатывающий комбинат, это было бы нормой?
Про Самсунг не знаю - вот Сименс да... А LG и тот же Сименс, к примеру, отказались выпускать смартфоны, поскольку не могут конкурировать с другими компаниями и сосредоточились на других направлениях.
Магникси? Димагнит? макси?
Дикмагнит
Пиво по акции всегда можно позволить себе
Украинский меч
Вместе с пиз..юлями от охранников :)
Не надо в зале дегустировать просто. Всегда рядом есть отзывчивые сомелье, которые с удовольствием разделят с вами это.
Украинский меч
Я всегда думал что пиз..юля от охранников магнита это часть клиентского обслуживания
Буду держать в курсе
ФАС: да все норм ваще, вы чо
Монополизация? Нет, ну что вы. В России такого не может быть, мы же не какая-нибудь там Америка.
Понимаю, что так далеко не для всех, но для меня все эти продуктовые сети потеряли какие-либо различия благодаря развившимся в пандемию доставкам. Всякие штуки типа интерьера, чистоты магазина, персонала теряют всякое влияние, и остаются только товары — качество, цена, ассортимент вообще.
Скажите, как вы мясо-овощи-фрукты выбираете при доставке?
Например, я выбираю в магазине по внешнему виду.
У некоторых доставок к товарам можно оставлять комментарии с пожеланиями. Также персонал явно обучен тому, как надо выбирать товары, чтобы клиент потом не ругался — такой вывод я делаю спустя год пользования доставками, ни разу не было проблем с овощами или фруктами. Если товары в наличии ненадлежащего качества, вам позвонят или уберут товар из заказа. Также зачастую можно оставить фидбек после заказа и пожаловаться на некачественный товар. В общем, не вижу причин для волнения.
Также стоит отметить, что по моим наблюдениям в мелких бюджетных магазинах "у дома" овощи и фрукты зачастую отстойные: побитые, некрасивые, залежавшиеся. Но коли уж речь зашла о доставке, то с ней у вас открывается доступ к большему количеству сервисов и магазинов, у многих из которых ассортимент будет в куда более приличном состоянии.
Конечно вручную выбирать поштучно в среднем даст лучше результат (и когда мне это критично я схожу ножками в ближайший Вкусвилл), но в основном сети довольно стабильны в плане того, что приносят курьеры. Еще до доставок довольно заметно было что в каких-то сетях почти любой овощ с полки хороший, а в каких-то и выбрать не из чего. На доставках это повторяется, практически всегда получаю то же, что и выбрал бы руками.
Спасибо за мнение.
А, если не секрет, зачем овощи покупать во Вкусвилле? То, что я вижу на полке во вкусвилле (по овощам и фруктам) ничем не отличается от аналогичных товаров в обычных магазинах, только ценник x2 или x3
Во-первых он у меня совсем в двух шагах, во-вторых касса самообслуживания ещё ускоряет и упрощает для меня весь процесс, ну и последнее — мне действительно нравятся овощи там, почему-то в тоже не самом дешёвом Мираторге всё какое-то гораздо более пластиковое и безвкусное, а существенно высоких цен во Вкусвилле я не заметил, но я особенно не сравнивал и почти всегда беру овощей буквально на один ужин.
(И в скобочках маленький лайфхак: если хотите попробовать действительно спелые овощи-фрукты типа авокадо, манго, ананаса — "уцененка" во Вкусвилле ваша цель, просто видимо никто не знает как эти фрукты спелыми выглядят, и всё немножко потемневшее и сморщенное отправляется в уценку, хотя это самое то, что нужно)
А че там выбирать в Дикси?)) что менее тухлое?
В Дикси не знаю, у меня рядом с домой их нет, поэтому не хожу.
Но обычные фрукты / овощи (огурцы, помидоры, яблоки, груши, бананы, перец и т.п.) покупаю в аналогичным Пятерочках, Магните, Верном. Если на полке лежат плохие товары, я их просто не беру.
да ну нах. доставка хоть и экономит время, ноя никогда не откажусь от возможности выбирать на полке самому
Сделка года в ритейле?
Это что получается Кесаев отжал долю у Студенникова на завтрак, а Костин скушал всё и запил на обед. Кто будет ужинать?
Это всё замечательно, но в чём смысл приобретения Дикси который пуля в пулю Магнит? Выглядит как просто буст по росту торговых точек, но максимально неудобный.
ну рациональное объяснение в том, что в мск и спб у Магнита все плохо, а сделать лучше сложно, т.к. поздно зашел.
Т.е все хорошие локации давно поделены были.
Т.е. это типа покупка хороших торговых точек в больших городах.
Почему так дорого купли - хз, мож откатик
Главное, чтобы Продукты 24 не закрыли. Классный бренд и продавщицы классные)
"У него по итогам 2020 года было 21,56 тысяч магазинов"
~21,560 магазинов звучит как то привычнее)
Интересно все Дикси переделают в Магниты? Или оставят этот бренд
Ну это пока, чтобы ФАС одобрил, вангую через полгода "обновление интерьера".
Переварят потихоньку. Иначе не было смысла делать покупателем Магнит. Оформили бы на ВТБ, или у кого там сейчас контрольный пакет Магнита..
Вы не вкурсе, но ВТБ опередило Сбер.
Сбер купит другую розницу
ВТБ то по сути номинал в данном случае.
Реальный владелец судя по всему: "дебилы, б..."
надеюсь придёт whole foods и скупит к чертям все это поделие
Как только гос-во купило Магнит сразу пошло мошенничество с ценниками, при Галицком бывало, но очень осторожно и боялись, тут всякий страх потеряли 👎
это не мошенничество - это полное разрушение процессов эффективными госменеджерами..
Проблемы с ценниками бывают во всех сетях.
Просто кто-то оптимизирует процессы, ограничивает количество ценников под смену за раз и т.п.
А кто-то забивает болт.
Ну можно просто поставить терминал, где можно подойти и узнать цену, но нет тогда не получится разводить народ.
в смысле разводить то?
Этот же бардак и в обратную сторону работает. Маркетинговые акции не работают(если ценник старый), лишний товар уйдет в просрочку.
Вы придумали заговор, а объясняется все простой человеческой глупостью и раздолбайством.
И
Очень интересно услышать мнение активных защитников ФАС: он даст разрешение или откажет?))
Да что там покупать? Зачем это делать? Закрыть эту помойку. Вряд ли там порядок когда-то будет
С учётом того, что ВТБ вложился в Tele2/Ростелеком, Почта Банк и Магнит, какими бы они сегодня плохими не были, значит в светлое будущее идём, товарищи. Ура, ёпте!
Ещё бы частоты у остальных операторов сотовой связи отжали вместе с вышками, переведя их на модель MVNO, а сами вышки расставили так, чтобы покрыть всю территорию страны нормальной качественной связью, тем более в регионах БС и без того зачастую подключены к оптике Ростелекома.
И да, жду уже четвёртый год активное развитие Почта Маркета и отделений почты России, откуда давно пора убрать с витрин консервы, выставив вместо них цифровые устройства и услуги Ростелеком.
Вот такой вот я м*дак.
Если смешать килограмм варенья и килограмм говна, получим два килограмма говна.
Знаю теперь, где будут замороженные "Путинские" цены на сахар, крупу и макарошки с котлеткой. С одной стороны не радует тенденция снижения конкуренции в пользу гипермонополистов, которые ещё и с государством срощены.
С другой вангую хороших вакансий на рынке ИТ и УК с 5-6 знаками, потому что неразбериха, старые ушли новых не наняли и кто всё это будет объединять. И офигительную текучку "на земле", на этом тоже можно хорошо заработать.
печально конечно. Дикси были самые ушатанные из троицы, но в последний год у них были самые большие и реальные скидки.
Не нашел свежей отчетности Дикси.
Если считать по старой, то EV/EBITDA в этой сделке в районе 9.
При этом у самого Магнита он в районе 5-6.
Странное решение купить сетку, оценив ее в 2 раза дороже себя...
они фактически не бизнес покупают, а места
Просто потому что больше некуда, иногда перед работой захожу в Дикси в начале ул. Дубнинская, рядом с м. Верхние Лихоборы.
Более ущербного магазина сложно представить. В нём всё на столько плохо, что даже недавний ремонт и оптимизация пространства не спасают
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