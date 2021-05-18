«Магнит» договорился о покупке «Дикси» Статьи редакции
Предварительная оценка приобретаемого бизнеса — 92,4 млрд рублей.
В рамках сделки второй по обороту российский ритейлер купит 2612 магазинов «Дикси» формата «у дома» и 39 «суперсторов» под брендом «Мегамарт», сообщили в компании. Договор с Mercury Retail Group Limited о покупке 100% акций DIXY Holding Limited одобрил совет директоров «Магнита».
Стороны должны будут согласовать сделку с ФАС. Они рассчитывают закрыть её 31 августа 2021 года при возможном продлении срока до 30 сентября «при определённых обстоятельствах».
Основные параметры сделки:
- Финальные параметры будут зависеть от «выполнения ряда условий, согласованных сторонами».
- Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд рублей и подлежит «определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки».
- Оплатить покупку «Магнит» рассчитывает за счёт собственных денег и доступных неиспользованных кредитов.
- «Дикси» продолжит работать как отдельное юрлицо, а магазины — под существующим брендом. Сеть также сохранит команду.
- Помимо магазинов «Магнит» купит пять распределительных центров общей площадью 189 тысяч м², расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области.
По словам источника РБК, знакомого с деталями сделки, причиной продажи актива могло быть желание партнёров Mercury Retail Group сфокусироваться на развитии сетей «Красное & Белое» и «Бристоль». Три сети договорились о слияниии в единый розничный бизнес в январе 2019 года.
Большинство магазинов «Дикси» находятся в Москве и области (1329 точек), а также Санкт-Петербурге и Ленобласти (458 точек), сообщили в «Магните». Общая площадь приобретаемых активов составляет 854 тысяч м², из которых 778 тысяч м² — магазины «у дома».
Магазины сопоставимы по размеру с существующими точками «Магнита» соответствующих форматов, отметил ритейлер. У него по итогам 2020 года было 21,56 тысяч магазинов.
Доля «Магнита» в Москве и Подмосковье в результате сделки может вырасти с 3,8% рынка до 8,2%, а на Северо-Западе доля увеличится на 6 п.п. и составит 19,6%, уточняет РБК.
Сделка также сократит разрыв с основным конкурентом — X5 Retail Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»). На конец 2020 года группа занимала 12,8% рынка с выручкой 1,97 трлн рублей (+14,3% год к году), доля «Магнита» составляла 10,9%. Годовая выручка ритейлера составила 1,51 трлн рублей (+13,3%), чистая прибыль — 37,8 млрд рублей (+120,8%).
На фоне новости акции «Магнита» на Мосбирже растут на 2,69% и стоят 5288 рублей за штуку.
- Mercury Retail Group заняла третье место в рейтинге самых быстрорастущих по выручке продуктовых ритейлеров в 2020 году: выручка выросла на 18% до 950 млрд рублей.
- Выручка «Дикси» по итогам 2020 года составила 281,4 млрд рублей, «Мегамарта» — 17,4 млрд рублей, уточнили в «Магните».
Известной дорогой идем в тёмное будущее )
Да здравствуют магазины Госпромторг у дома!
Ждём следующих заголовков: "Х5 договорился о покупке магнита", "Газпром договорился о покупке Х5" и "ФАС не нашла монопольного сговора в продуктовом ритейле"
Очень не люблю магнит. Полное отсутствие клиентоориентированности и постоянный обман с ценниками
А Дикси больше нравится?)
Большинство Магнитов, как и Дикси друг от друга могут сильно отличаться, видимо зависит от местного хозяина. Могут быть как помойки, а могут быть вполне приличные. Хотя в целом что то помойка, что это. Сейчас мне кажется круче всего это обновленные пятерочки, с кассами самообслуживания, с мобильной покупкой
Приятно было купить упаковку фисташек не за 460 рублей, а за 216. :)
Там можно хоть ценники пробивать в специальных устройствах, которые висят на стенах.
Может от региона зависит. Но дома, в Краснодарском крае Магнит очень сильно преобразился.
Отсутствует даже желание посещать его когда он рядом с домом. Дурдом в данной сети.
Если после покупки не будет продолжения битвы Скрепышей и Стирателей (пятеры и магнита), то я официально откажусь от этих магазинов и пойду в Азбуку Вкуса.
Чёт так себе аргументы. Те кто может позволить себе АЗ ходит только в него
Могу себе позволить, но возле дома только магнит с пятерочкой 🤷🏼♂️
По-всякому бывает — мы в «Азбуку» заходим раз в месяц-другой за какой-нибудь вкусняшкой себя побаловать.
Интересно, кстати, что значит выражение «может позволить себе АЗ», учитывая, что у «Азбуки» есть и вполне себе «традиционный» ассортимент по тем же ценам, что и у других.
Бизнес в России живёт по олимпийской системе соревнований, где одно поглощает другое, создавая монополии, и где в итоге все сектора начинают принадлежать одним и тем же людям. Печаль.
Пиво по акции всегда можно позволить себе
Украинский меч
Вместе с пиз..юлями от охранников :)
Не надо в зале дегустировать просто. Всегда рядом есть отзывчивые сомелье, которые с удовольствием разделят с вами это.
Магникси? Димагнит? макси?
Дикмагнит
Понимаю, что так далеко не для всех, но для меня все эти продуктовые сети потеряли какие-либо различия благодаря развившимся в пандемию доставкам. Всякие штуки типа интерьера, чистоты магазина, персонала теряют всякое влияние, и остаются только товары — качество, цена, ассортимент вообще.
Скажите, как вы мясо-овощи-фрукты выбираете при доставке?
Например, я выбираю в магазине по внешнему виду.
У некоторых доставок к товарам можно оставлять комментарии с пожеланиями. Также персонал явно обучен тому, как надо выбирать товары, чтобы клиент потом не ругался — такой вывод я делаю спустя год пользования доставками, ни разу не было проблем с овощами или фруктами. Если товары в наличии ненадлежащего качества, вам позвонят или уберут товар из заказа. Также зачастую можно оставить фидбек после заказа и пожаловаться на некачественный товар. В общем, не вижу причин для волнения.
Также стоит отметить, что по моим наблюдениям в мелких бюджетных магазинах "у дома" овощи и фрукты зачастую отстойные: побитые, некрасивые, залежавшиеся. Но коли уж речь зашла о доставке, то с ней у вас открывается доступ к большему количеству сервисов и магазинов, у многих из которых ассортимент будет в куда более приличном состоянии.
Конечно вручную выбирать поштучно в среднем даст лучше результат (и когда мне это критично я схожу ножками в ближайший Вкусвилл), но в основном сети довольно стабильны в плане того, что приносят курьеры. Еще до доставок довольно заметно было что в каких-то сетях почти любой овощ с полки хороший, а в каких-то и выбрать не из чего. На доставках это повторяется, практически всегда получаю то же, что и выбрал бы руками.
Спасибо за мнение.
А, если не секрет, зачем овощи покупать во Вкусвилле? То, что я вижу на полке во вкусвилле (по овощам и фруктам) ничем не отличается от аналогичных товаров в обычных магазинах, только ценник x2 или x3
А че там выбирать в Дикси?)) что менее тухлое?
В Дикси не знаю, у меня рядом с домой их нет, поэтому не хожу.
Но обычные фрукты / овощи (огурцы, помидоры, яблоки, груши, бананы, перец и т.п.) покупаю в аналогичным Пятерочках, Магните, Верном. Если на полке лежат плохие товары, я их просто не беру.
да ну нах. доставка хоть и экономит время, ноя никогда не откажусь от возможности выбирать на полке самому
Сделка года в ритейле?
Это что получается Кесаев отжал долю у Студенникова на завтрак, а Костин скушал всё и запил на обед. Кто будет ужинать?
Главное, чтобы Продукты 24 не закрыли. Классный бренд и продавщицы классные)
Интересно все Дикси переделают в Магниты? Или оставят этот бренд
Ну это пока, чтобы ФАС одобрил, вангую через полгода "обновление интерьера".
Переварят потихоньку. Иначе не было смысла делать покупателем Магнит. Оформили бы на ВТБ, или у кого там сейчас контрольный пакет Магнита..
ФАС: да все норм ваще, вы чо
Очень интересно услышать мнение активных защитников ФАС: он даст разрешение или откажет?))
Да что там покупать? Зачем это делать? Закрыть эту помойку. Вряд ли там порядок когда-то будет
Монополизация? Нет, ну что вы. В России такого не может быть, мы же не какая-нибудь там Америка.
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