Предварительная оценка приобретаемого бизнеса — 92,4 млрд рублей.

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В рамках сделки второй по обороту российский ритейлер купит 2612 магазинов «Дикси» формата «у дома» и 39 «суперсторов» под брендом «Мегамарт», сообщили в компании. Договор с Mercury Retail Group Limited о покупке 100% акций DIXY Holding Limited одобрил совет директоров «Магнита».

Стороны должны будут согласовать сделку с ФАС. Они рассчитывают закрыть её 31 августа 2021 года при возможном продлении срока до 30 сентября «при определённых обстоятельствах».

Основные параметры сделки:

Финальные параметры будут зависеть от «выполнения ряда условий, согласованных сторонами».



Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд рублей и подлежит «определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки».

Оплатить покупку «Магнит» рассчитывает за счёт собственных денег и доступных неиспользованных кредитов.

«Дикси» продолжит работать как отдельное юрлицо, а магазины — под существующим брендом . Сеть также сохранит команду.

. Сеть также сохранит команду. Помимо магазинов «Магнит» купит пять распределительных центров общей площадью 189 тысяч м², расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области.

По словам источника РБК, знакомого с деталями сделки, причиной продажи актива могло быть желание партнёров Mercury Retail Group сфокусироваться на развитии сетей «Красное & Белое» и «Бристоль». Три сети договорились о слияниии в единый розничный бизнес в январе 2019 года.

После завершения сделки мы значительно укрепим наши позиции на рынке в обеих столицах, которые являются стратегически важными для дальнейшей экспансии Магнита в стране. Высококачественные локации, хорошо известный бренд и сильная клиентская база в Москве и Санкт-Петербурге позволят Магниту стать одним из ведущих игроков в этих регионах. Более того, учитывая масштаб сделки, это может в целом существенно улучшить наши позиции в секторе. Ян Дюннинг президент и гендиректор «Магнита»

Большинство магазинов «Дикси» находятся в Москве и области (1329 точек), а также Санкт-Петербурге и Ленобласти (458 точек), сообщили в «Магните». Общая площадь приобретаемых активов составляет 854 тысяч м², из которых 778 тысяч м² — магазины «у дома».

Магазины сопоставимы по размеру с существующими точками «Магнита» соответствующих форматов, отметил ритейлер. У него по итогам 2020 года было 21,56 тысяч магазинов.

Доля «Магнита» в Москве и Подмосковье в результате сделки может вырасти с 3,8% рынка до 8,2%, а на Северо-Западе доля увеличится на 6 п.п. и составит 19,6%, уточняет РБК.

Сделка также сократит разрыв с основным конкурентом — X5 Retail Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»). На конец 2020 года группа занимала 12,8% рынка с выручкой 1,97 трлн рублей (+14,3% год к году), доля «Магнита» составляла 10,9%. Годовая выручка ритейлера составила 1,51 трлн рублей (+13,3%), чистая прибыль — 37,8 млрд рублей (+120,8%).

На фоне новости акции «Магнита» на Мосбирже растут на 2,69% и стоят 5288 рублей за штуку.