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Торговля
Таня Боброва

«Магнит» договорился о покупке «Дикси» Статьи редакции

Предварительная оценка приобретаемого бизнеса — 92,4 млрд рублей.

70 70 комментариев
5698 просмотров

В рамках сделки второй по обороту российский ритейлер купит 2612 магазинов «Дикси» формата «у дома» и 39 «суперсторов» под брендом «Мегамарт», сообщили в компании. Договор с Mercury Retail Group Limited о покупке 100% акций DIXY Holding Limited одобрил совет директоров «Магнита».

Стороны должны будут согласовать сделку с ФАС. Они рассчитывают закрыть её 31 августа 2021 года при возможном продлении срока до 30 сентября «при определённых обстоятельствах».

Основные параметры сделки:

  • Финальные параметры будут зависеть от «выполнения ряда условий, согласованных сторонами».
  • Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд рублей и подлежит «определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки».
  • Оплатить покупку «Магнит» рассчитывает за счёт собственных денег и доступных неиспользованных кредитов.
  • «Дикси» продолжит работать как отдельное юрлицо, а магазины — под существующим брендом. Сеть также сохранит команду.
  • Помимо магазинов «Магнит» купит пять распределительных центров общей площадью 189 тысяч м², расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области.

По словам источника РБК, знакомого с деталями сделки, причиной продажи актива могло быть желание партнёров Mercury Retail Group сфокусироваться на развитии сетей «Красное & Белое» и «Бристоль». Три сети договорились о слияниии в единый розничный бизнес в январе 2019 года.

После завершения сделки мы значительно укрепим наши позиции на рынке в обеих столицах, которые являются стратегически важными для дальнейшей экспансии Магнита в стране. Высококачественные локации, хорошо известный бренд и сильная клиентская база в Москве и Санкт-Петербурге позволят Магниту стать одним из ведущих игроков в этих регионах. Более того, учитывая масштаб сделки, это может в целом существенно улучшить наши позиции в секторе.

Ян Дюннинг
президент и гендиректор «Магнита»

Большинство магазинов «Дикси» находятся в Москве и области (1329 точек), а также Санкт-Петербурге и Ленобласти (458 точек), сообщили в «Магните». Общая площадь приобретаемых активов составляет 854 тысяч м², из которых 778 тысяч м² — магазины «у дома».

Магазины сопоставимы по размеру с существующими точками «Магнита» соответствующих форматов, отметил ритейлер. У него по итогам 2020 года было 21,56 тысяч магазинов.

Доля «Магнита» в Москве и Подмосковье в результате сделки может вырасти с 3,8% рынка до 8,2%, а на Северо-Западе доля увеличится на 6 п.п. и составит 19,6%, уточняет РБК.

Сделка также сократит разрыв с основным конкурентом — X5 Retail Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»). На конец 2020 года группа занимала 12,8% рынка с выручкой 1,97 трлн рублей (+14,3% год к году), доля «Магнита» составляла 10,9%. Годовая выручка ритейлера составила 1,51 трлн рублей (+13,3%), чистая прибыль — 37,8 млрд рублей (+120,8%).

На фоне новости акции «Магнита» на Мосбирже растут на 2,69% и стоят 5288 рублей за штуку.

  • Mercury Retail Group заняла третье место в рейтинге самых быстрорастущих по выручке продуктовых ритейлеров в 2020 году: выручка выросла на 18% до 950 млрд рублей.
  • Выручка «Дикси» по итогам 2020 года составила 281,4 млрд рублей, «Мегамарта» — 17,4 млрд рублей, уточнили в «Магните».

#новость #магнит

70 70 комментариев
27
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70 комментариев
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Aleks Ander

31

Известной дорогой идем в тёмное будущее )
Да здравствуют магазины Госпромторг у дома!

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Sergei Timofeyev

Aleks
0

С тараканами и пустыми полками?

Ответить

Oleg Oleg

Aleks
0

Абсолютно не понял вашего комментария.
Кстати, обладаю Газпром торг таким количеством продовольственных магазинов как есть сейчас и снабжение было бы организовать намного проще

Ответить

Timofey Abakumov

23

Ждём следующих заголовков: "Х5 договорился о покупке магнита", "Газпром договорился о покупке Х5" и "ФАС не нашла монопольного сговора в продуктовом ритейле"

Ответить

Aleks Ander

Timofey
4

А не наоборот?

Ответить

Andrey Fedorov

Timofey
1

Так не будет - скорее у Альфы отожмут х5

Ответить

Алексей Кравцов

Timofey
0

Скорее наоборот. Структуры Фридмана сейчас держат натиск. 

Ответить

Madina Djalilova

18

Очень не люблю магнит. Полное отсутствие  клиентоориентированности и постоянный обман с ценниками

Ответить

Alex Flints

Madina
11

А Дикси больше нравится?)

Ответить

Andrey Fedorov

Alex
4

Хороший вопрос

Ответить

Анон Плиз

Alex
2

В Дикси проверка цен есть в мобильном приложении, чуть ли не у единственных

Ответить

Paul Patlakh

Madina
6

Большинство Магнитов, как и Дикси друг от друга могут сильно отличаться, видимо зависит от местного хозяина. Могут быть как помойки, а могут быть вполне приличные. Хотя в целом что то помойка, что это. Сейчас мне кажется круче всего это обновленные пятерочки, с кассами самообслуживания, с мобильной покупкой

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Madina
4

Воняет помойкой еще

Ответить

Luni Man

Madina
0

Всегда выбирайте пятёрочку!

Ответить

cepera

Luni
3

Там такая же чехорда с ценниками.

Ответить

Sergei Timofeyev

cepera
0

Приятно было купить упаковку фисташек не за 460 рублей, а за 216. :)

Ответить

Илья Волочков

cepera
0

Там можно хоть ценники пробивать в специальных устройствах, которые висят на стенах.

Ответить

Алексей Кравцов

Madina
1

Может от региона зависит. Но дома, в Краснодарском крае Магнит очень сильно преобразился. 

Ответить

Светлана Завацкая

Madina
0

Отсутствует даже желание посещать его когда он рядом с домом. Дурдом в данной сети.

Ответить

Yury Kotov

16

Светофор🚦 всех скупит в конце 😃

Ответить

Стартапер-пессимист

10

Если после покупки не будет продолжения битвы Скрепышей и Стирателей (пятеры и магнита), то я официально откажусь от этих магазинов и пойду в Азбуку Вкуса.

Ответить

Георгий

Стартапер-песси…
4

Чёт так себе аргументы. Те кто может позволить себе АЗ ходит только в него

Ответить

Степан Воронцов

Георгий
5

Могу себе позволить, но возле дома только магнит с пятерочкой 🤷🏼‍♂️

Ответить

Valentin

Степан
2

Заказывайте доставку. ;) 

Ответить

Valentin Dombrovsky

Георгий
2

По-всякому бывает — мы в «Азбуку» заходим раз в месяц-другой за какой-нибудь вкусняшкой себя побаловать. 
Интересно, кстати, что значит выражение «может позволить себе АЗ», учитывая, что у «Азбуки» есть и вполне себе «традиционный» ассортимент по тем же ценам, что и у других. 

Ответить

Anton Zhitarev

Стартапер-песси…
0

Держите нас в курсе.

Ответить

Konstantin_Andreevich

7

Бизнес в России живёт по олимпийской системе соревнований, где одно поглощает другое, создавая монополии, и где в итоге все сектора начинают принадлежать одним и тем же людям. Печаль.

Ответить

Украинский меч

2

Тот грустный момент когда нет денег чтоб прикупить акций (

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Украинский
13

Пиво по акции всегда можно позволить себе

Ответить

Украинский меч

Небольшой
1

Вместе с пиз..юлями от охранников :)

Ответить

Sergei Timofeyev

Украинс…
3

Не надо в зале дегустировать просто. Всегда рядом есть отзывчивые сомелье, которые с удовольствием разделят с вами это.

Ответить

Степан Воронцов

Украинский
0

Пока всего 5к

Ответить

Алексей До

4

Интересно, профнастилом и вентфасадом они когда перестанут портить здания?

Ответить

Небольшой жёлтый робот

1

Магникси? Димагнит? макси?

Ответить

Raimond Vladimirov

Небольшой
7

Дикмагнит

Ответить

Алексей Кравцов

Raimond
4

Бигдикмагнит - формат гипермаркет 

Ответить

Анон Плиз

Raimond
2

Сос мыслом 🤣

Ответить

Dennis Gerasimov

Небольшой
0

дигит

Ответить

Тарас Мукин

1

Понимаю, что так далеко не для всех, но для меня все эти продуктовые сети потеряли какие-либо различия благодаря развившимся в пандемию доставкам. Всякие штуки типа интерьера, чистоты магазина, персонала теряют всякое влияние, и остаются только товары — качество, цена, ассортимент вообще. 

Ответить

Daniil Levi

Тарас
3

Скажите, как вы мясо-овощи-фрукты выбираете при доставке?
Например, я выбираю в магазине по внешнему виду.

Ответить

NattEater

Daniil
3

У некоторых доставок к товарам можно оставлять комментарии с пожеланиями. Также персонал явно обучен тому, как надо выбирать товары, чтобы клиент потом не ругался — такой вывод я делаю спустя год пользования доставками, ни разу не было проблем с овощами или фруктами. Если товары в наличии ненадлежащего качества, вам позвонят или уберут товар из заказа. Также зачастую можно оставить фидбек после заказа и пожаловаться на некачественный товар. В общем, не вижу причин для волнения.

Также стоит отметить, что по моим наблюдениям в мелких бюджетных магазинах "у дома" овощи и фрукты зачастую отстойные: побитые, некрасивые, залежавшиеся. Но коли уж речь зашла о доставке, то с ней у вас открывается доступ к большему количеству сервисов и магазинов, у многих из которых ассортимент будет в куда более приличном состоянии.

Ответить

Тарас Мукин

Daniil
1

Конечно вручную выбирать поштучно в среднем даст лучше результат (и когда мне это критично я схожу ножками в ближайший Вкусвилл), но в основном сети довольно стабильны в плане того, что приносят курьеры. Еще до доставок довольно заметно было что в каких-то сетях почти любой овощ с полки хороший, а в каких-то и выбрать не из чего. На доставках это повторяется, практически всегда получаю то же, что и выбрал бы руками.

Ответить

Daniil Levi

Тарас
2

Спасибо за мнение.
А, если не секрет, зачем овощи покупать во Вкусвилле? То, что я вижу на полке во вкусвилле (по овощам и фруктам) ничем не отличается от аналогичных товаров в обычных магазинах, только ценник x2 или x3

Ответить

Константин Фанки

Daniil
0

А че там выбирать в Дикси?)) что менее тухлое?

Ответить

Daniil Levi

Констан…
1

В Дикси не знаю, у меня рядом с домой их нет, поэтому не хожу.
Но обычные фрукты / овощи (огурцы, помидоры, яблоки, груши, бананы, перец и т.п.) покупаю в аналогичным Пятерочках, Магните, Верном. Если на полке лежат плохие товары, я их просто не беру.

Ответить

Dennis Gerasimov

Тарас
0

да ну нах. доставка хоть и экономит время, ноя  никогда не откажусь от возможности выбирать на полке самому

Ответить

Serge Tikhonenko

2

Слухи грозные, ужасные, наступают банды красные

Ответить

Степан Воронцов

2

Буду держать в курсе

Ответить

Андрей Якушин

1

Сделка года в ритейле?

Ответить

Aleks Ander

Андрей
0

Рано ещё выбирать сделки года, ещё день на убыль не пошел )

Ответить

Aleks Ander

1

Это что получается Кесаев отжал долю у Студенникова на завтрак, а Костин скушал всё и запил на обед. Кто будет ужинать?

Ответить

Андрей Соколов

1

Главное, чтобы Продукты 24 не закрыли. Классный бренд и продавщицы классные)

Ответить

Поджог Сараев

1

Спасибо за скидки, покойтесь с миром, братишки

Ответить

Константин Губеркан

1
Ответить

Стас Попов

0

Интересно все Дикси переделают в Магниты? Или оставят этот бренд

Ответить

Vladislav

Стас
0

Циатата: «Дикси» продолжит работать как отдельное юрлицо, а магазины — под существующим брендом. Сеть также сохранит команду.

Ответить

Vladimir Fokin

Vladislav
3

Ну это пока, чтобы ФАС одобрил, вангую через полгода "обновление интерьера".

Ответить

Владислав

Vladimir
0

100%

Ответить

Поджог Сараев

Vladislav
0

Переварят потихоньку. Иначе не было смысла делать покупателем Магнит. Оформили бы на ВТБ, или у кого там сейчас контрольный пакет Магнита..

Ответить

Дмитрий Немов

Стас
0

Оставят. В новости об этом сказано.

Ответить

Игорь Серебряков

0

И

Ответить

Radna

0

X5 retail мне больше нравится.

Ответить

Ilya Sidyakin

0

ФАС: да все норм ваще, вы чо

Ответить

Андрей Крамарь

Ilya
0

Эта структура работает только по команде "фас".

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

0

надеюсь придёт whole foods и скупит к чертям все это поделие 

Ответить

Murat Oshroev

0

Очень интересно услышать мнение активных защитников ФАС: он даст разрешение или откажет?))

Ответить

Александр Антипов

0

Да что там покупать? Зачем это делать? Закрыть эту помойку. Вряд ли там порядок когда-то будет

Ответить

Aleks Melnik

0

Все логично.

Ответить

Антон Залевский

0

Скоро и уйти не куда будет чтобы супермаркет рублем наказать(одна сеть).

Ответить

Андрей Крамарь

0

Монополизация? Нет, ну что вы. В России такого не может быть, мы же не какая-нибудь там Америка.

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