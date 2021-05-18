Волна
Марафон #Непринимателей от «Открытия» в Telegram 16+
До старта осталось:
{"id":3392,"title":"\u0411\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u0444\u043e\u0440\u0443\u043c \u043e\u0442 Ozon: \u043d\u0435\u0442\u0432\u043e\u0440\u043a\u0438\u043d\u0433, \u044d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0442\u044b \u0438 \u0440\u0430\u0437\u0431\u043e\u0440\u044b \u043a\u0435\u0439\u0441\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=3392&url=https:\/\/vc.ru\/ozon\/246011&hash=fe521fbf28b89c6daa71bfc1fb3f1957d8388c270e10a1b53f0b8ca313862500","isPaidAndBannersEnabled":false}
Торговля
Лиана Липанова

«В народе назвали пупырками»: истории предпринимателей, которые продают поп-иты и симпл димплы в России десятками тысяч Статьи редакции

Про брак, продажи и тренд на антистресс-игрушки.

1 1 комментарий
193 просмотров

В апреле-мае 2021 года в TikTok начали набирать популярность ролики с антистресс-игрушками — поп-итами (Pop-it) и симпл димпл (Simple Dimple, Simpl Dimpl). Их популярность сравнивают со спиннерами и сквишами, а у опрошенных продавцов они лидируют по объёмам продаж.

Поп-ит состоит из пузырьков, которые можно «лопать». В отличие от плёнки для упаковки, с которой сравнивают игрушку, пузырьки в поп-ите «вечные» — после лопания одной стороны, можно продолжить на обратной. Симпл димпл — это поп-ит небольшого размера, обычно в виде брелка.

Три предпринимателя, которые торгуют поп-итами и симпл димпл на маркетплейсах, рассказали vc.ru, где их заказывать, сколько можно продавать и чего опасаться.

Как уловили тренд на «пупырки»

Опрошенные предприниматели начали продавать «пупырки» в марте-апреле 2021 года, но впервые столкнулись с ними в разное время. Алексею, владеющему интернет-магазином LoomKits, поп-иты предложили московские поставщики, которые возят товары из Китая — показали картинку. По его словам, было сразу понятно, что на «пупырки» будет спрос.

Я уже знал, что на всякую ерунду народ ведётся — мы продавали сквиши, спиннеры. Я понял, что эта история тоже сработает. Дети тоже подтвердили: я показал им картинку, а они сказали, что это популярная тема из TikTok и народу страшно нравится. Видимо, самому тоже придётся в TikTok уходить.

Алексей
владелец интернет-магазина LoomKits

Алексей взял товар на пробу, после чего сразу сделал большой заказ — игрушки хорошо продавались с первого дня. По его словам, спрос до сих пор растёт: всё, что он завозит, раскупают моментально.

Другой предприниматель Артём, торгующий детской продукцией на Ozon полтора года, рассказал, что всегда старается пробовать новинки и следить за трендами в интернете — в TikTok, YouTube.

Я не знаю, что такое симпл димпл. Мы их определяем как брелки поп-ит. Тема с поп-итами началась зимой. Мы увидели их в каких-то роликах в интернете, но не поняли, что это. Позже в интернете начали появляться вопросы, где это можно приобрести. У нас в народе их назвали пупырками.

Артём
индивидуальный предприниматель

В то же время в Китае поп-иты начали набирать популярность, а поставщики начали предлагать антистресс-игрушки зарубежным заказчикам, ориентируюсь на тренд внутри страны, рассказывает Артём.

Сергей Антипов, который работает на маркетплейсе два месяца, столкнулся с поп-итами при изучении торговли перед началом своего бизнеса.

Всему учился сам медленно в течение месяца в интернете. Так и увидел впервые симп димплы и поп-иты: в феврале смотрел на разные товары в интернете и наткнулся на них на сайте Alibaba среди новинок и на Amazon Best Sellers.

Ещё тогда они меня заинтересовали, и я хотел сам привезти их с Китая. Мне это напомнило упаковочную плёнку, которую все любили лопать в детстве. Я подумал, что это должно быть интересно многим. Так всё и получилось.

Потом в конце марте я увидел их в Люблино в торгово-ярморочном комплексе «Москва» и сразу же приобрёл для продажи 200 штук четырёх видов — по 50 штук каждого. Они все продались буквально на третий день. Так началась эта история.

Сергей Антипов
продавец на Ozon

Продажи поп-итов в России

У всех троих продавцов «пупырки» по объему продаж опережают весь остальной ассортимент. При этом у каждого из них от 300 до 400 наименований товаров, в основном, детская продукция, карнавальные маски, рюкзаки, картины по номерам, игрушки и так далее.

Когда я заказал «пупырки», их ещё почти нигде не было. Теперь даже на майские праздники, когда все едут на дачу и меньше покупают, мы не почувствовали никакого спада в продажах.

Обычные поп-иты размером 12х12 см у нас стоят 250 рублей, большие 20х20 см — 550 рублей. Мы предпролагаем, что цены будут падать до 190 рублей.

Алексей
владелец интернет-магазина LoomKits

Алексей заказывает по несколько тысяч поп-итов и симпл димпл за одну поставку 4-5 раз в месяц. По его словам, с начала мая продажи превысили 10 тысяч штук, в месяц — около 15 тысяч. Это продажи, в основном, с Ozon, показатели «Яндекс.Маркета» и собственного интернет-магазина несущественны, добавил Алексей.

За полтора месяца выросло количество конкурентов и ассортимент. Например, сейчас появились большие поп-иты, а также в виде персонажей игры Among Us. Брелки с пупырышками (симп димпл — vc.ru) прям огонь как продаются. В топе квадратные и круглые радужные поп-иты, на все остальные виды суммарно приходится больше половины продаж.

На сегодняшний день розничная цена на них от 190 р до 599 рублей, в зависимости от вида пупырки. Есть большие поп-иты, например, на 100 пузырьков: они самые дорогие, а классический квадрат размером 12х12 см стоит от 195 до 240 рублей.

Алексей
владелец интернет-магазина LoomKits

Артём пока торгует только на Ozon. Он заказал первую тестовую партию в середине марта — 10 ящиков по 400 штук. 30% из них были разной формы: круглые, шестигранники, в виде сердечка и яблока. Около 70% — это радужный квадрат, самый популярный вид поп-итов с первого дня и до сих пор, рассказал Артём. Первые 2,8 тысяч штук разобрали за 3-4 дня.

После такого успеха Артём заказал ещё 20 ящиков. По его словам, он привёз поп-иты в страну одним из первых.

Всего в апреле продажи превысили 45 тысяч штук. Брелки (симпл димпл — vc.ru) в России появились только в конце апреля. По ним сложно оценить динамику, это считается новинкой, стабильных продаж пока нет.

Артём
индивидуальный предприниматель

Сергей Антипов заметил другую динамику: продажи поп-итов росли весь апрель примерно до 25-го числа. После этого случилось «насыщение рынка». В апреле он продал 8000 штук, с начала мая — 5000 штук.

Из-за насыщения рынка продажи чуть-чуть опустились, но в принципе всё идёт ровно. Тем более были майские праздники — многие разъезжались. Сейчас актуальны новинки: все новые модели хорошо берут.

Я частично закупаюсь на рынке «Южные ворота» в Москве, а также заказываю из Китая. Там как раз можно найти разные модели, например, брелки, чехлы для телефонов, поп-иты в форме животных, а не только распространённые геометрические фигуры.

Сергей Антипов
продавец на Ozon

Дырки, тонкий силикон и «непробиваемые» пузыри

Все три продавца заказывают поп-иты и симпл димпл у китайских производителей. По их словам, «пупырки» производятся только там. При этом каждый отметил особенность такого бизнеса — частый брак.

Тут нужно внимательно выбирать поставщика, потому что продукция бывает абсолютно разного качества и от разных производителей. Однажды нам привезли около 500 штук поп-итов в виде Among Us, я вскрыл коробку и сразу отправил её обратно, потому что пузыри не нажимались.

Алексей
владелец интернет-магазина LoomKits

Мы заказываем их у изготовителя напрямую. Иногда приходят бракованные товары: некоторые, например, кликаются только с одной стороны, а с другой потише. Брак попадается и в любом другом товаре, так что всё в пределах допустимой нормы.

Артём
индивидуальный предприниматель

Первые партии были хорошими по качеству, но после насыщения рынка появился брак. Когда ты маркируешь коробку, можно не заметить маленькую дырочку или слишком тонкий слой силикона. Всего брака в одной коробке может быть до 10%.

Сергей Антипов
продавец на Ozon
1 1 комментарий
2
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": [], "comments": 1, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 247548, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 18 May 2021 13:55:13 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Влад Рудов

0

никогда бы не подумал, что такая штука  будет популярна) Казалось, что какая-то бесполезная игрушка, но популярность говорит об обратном)

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Calltouch
Подписан
Отписаться
Маркетинг загородной недвижимости 2020: исследование 100+ застройщиков
Артур Саркисян, директор по развитию Calltouch, рассказывает, сколько стоил лид из контекста, из каких каналов застройщ…
Почта России
Подписан
Отписаться
От бумажных извещений к пуш-уведомлениям: как Почта России становится цифровой компанией
Почта — седьмая в мире компания по числу точек обслуживания и второй по величине работодатель в России после РЖД. Чтобы…
7
Selectel
Подписан
Отписаться
Стартап из Швейцарии показал прототип подводного беспроводного дрона
Швейцарская компания Hydromea имеет огромный опыт в разработке технологий, связанных с автономной подводной робототехни…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Artem
за день
Суперский очень милый кейс, спасибо большое, вы молодец)
Как мне удалось монетизировать гнездо аистов
God Damn
за неделю
Ты далеко зашёл. У них дальше нет скрипта.
Отец умер из-за врачебной ошибки, но «Тинькофф» отказал в выплате страховки, часть 3

Комментарии

Артем Акулов

Как Tinder помог стать…

Харухи

Теперь без Retail: X5 Group…

Павел Евграфович

Apple объявила, что наушники…

Fartesq Winch

Urent рассказал о разработке…

cepera

Банки ультимативно лезут к нам…

Артем Акулов

Как Tinder помог стать…

Юрий Белоножкин

«Альфа-банк» привлечёт новых…

Kelerius

«Магнит» договорился о покупке…

Александр Королёв

Как Tinder помог стать…

Игорь Субботин

«Допили продукт и я стану…

ϏϙηαϟϮ

«Альфа-банк» привлечёт новых…

Maxim Syabro

Apple объявила, что наушники…

Julian Russinhoff

Теперь без Retail: X5 Group…

Kin Coin

«Магнит» договорился о покупке…

Printsessa…

Как Tinder помог стать…

Maxim Syabro

Apple объявила, что наушники…

Maxim Syabro

Apple объявила, что наушники…

Kin Coin

«Магнит» договорился о покупке…

Алексей Никитенко

«Магнит» договорился о покупке…

Дмитрий Иванов

Как Tinder помог стать…
null