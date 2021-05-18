Всему учился сам медленно в течение месяца в интернете. Так и увидел впервые симп димплы и поп-иты: в феврале смотрел на разные товары в интернете и наткнулся на них на сайте Alibaba среди новинок и на Amazon Best Sellers.

Ещё тогда они меня заинтересовали, и я хотел сам привезти их с Китая. Мне это напомнило упаковочную плёнку, которую все любили лопать в детстве. Я подумал, что это должно быть интересно многим. Так всё и получилось.

Потом в конце марте я увидел их в Люблино в торгово-ярморочном комплексе «Москва» и сразу же приобрёл для продажи 200 штук четырёх видов — по 50 штук каждого. Они все продались буквально на третий день. Так началась эта история.