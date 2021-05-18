«В народе назвали пупырками»: истории предпринимателей, которые продают поп-иты и симпл димплы в России десятками тысяч Статьи редакции
Про брак, продажи и тренд на антистресс-игрушки.
В апреле-мае 2021 года в TikTok начали набирать популярность ролики с антистресс-игрушками — поп-итами (Pop-it) и симпл димпл (Simple Dimple, Simpl Dimpl). Их популярность сравнивают со спиннерами и сквишами, а у опрошенных продавцов они лидируют по объёмам продаж.
Поп-ит состоит из пузырьков, которые можно «лопать». В отличие от плёнки для упаковки, с которой сравнивают игрушку, пузырьки в поп-ите «вечные» — после лопания одной стороны, можно продолжить на обратной. Симпл димпл — это поп-ит небольшого размера, обычно в виде брелка.
Три предпринимателя, которые торгуют поп-итами и симпл димпл на маркетплейсах, рассказали vc.ru, где их заказывать, сколько можно продавать и чего опасаться.
Как уловили тренд на «пупырки»
Опрошенные предприниматели начали продавать «пупырки» в марте-апреле 2021 года, но впервые столкнулись с ними в разное время. Алексею, владеющему интернет-магазином LoomKits, поп-иты предложили московские поставщики, которые возят товары из Китая — показали картинку. По его словам, было сразу понятно, что на «пупырки» будет спрос.
Алексей взял товар на пробу, после чего сразу сделал большой заказ — игрушки хорошо продавались с первого дня. По его словам, спрос до сих пор растёт: всё, что он завозит, раскупают моментально.
Другой предприниматель Артём, торгующий детской продукцией на Ozon полтора года, рассказал, что всегда старается пробовать новинки и следить за трендами в интернете — в TikTok, YouTube.
В то же время в Китае поп-иты начали набирать популярность, а поставщики начали предлагать антистресс-игрушки зарубежным заказчикам, ориентируюсь на тренд внутри страны, рассказывает Артём.
Сергей Антипов, который работает на маркетплейсе два месяца, столкнулся с поп-итами при изучении торговли перед началом своего бизнеса.
Продажи поп-итов в России
У всех троих продавцов «пупырки» по объему продаж опережают весь остальной ассортимент. При этом у каждого из них от 300 до 400 наименований товаров, в основном, детская продукция, карнавальные маски, рюкзаки, картины по номерам, игрушки и так далее.
Алексей заказывает по несколько тысяч поп-итов и симпл димпл за одну поставку 4-5 раз в месяц. По его словам, с начала мая продажи превысили 10 тысяч штук, в месяц — около 15 тысяч. Это продажи, в основном, с Ozon, показатели «Яндекс.Маркета» и собственного интернет-магазина несущественны, добавил Алексей.
Артём пока торгует только на Ozon. Он заказал первую тестовую партию в середине марта — 10 ящиков по 400 штук. 30% из них были разной формы: круглые, шестигранники, в виде сердечка и яблока. Около 70% — это радужный квадрат, самый популярный вид поп-итов с первого дня и до сих пор, рассказал Артём. Первые 2,8 тысяч штук разобрали за 3-4 дня.
После такого успеха Артём заказал ещё 20 ящиков. По его словам, он привёз поп-иты в страну одним из первых.
Сергей Антипов заметил другую динамику: продажи поп-итов росли весь апрель примерно до 25-го числа. После этого случилось «насыщение рынка». В апреле он продал 8000 штук, с начала мая — 5000 штук.
Дырки, тонкий силикон и «непробиваемые» пузыри
Все три продавца заказывают поп-иты и симпл димпл у китайских производителей. По их словам, «пупырки» производятся только там. При этом каждый отметил особенность такого бизнеса — частый брак.
никогда бы не подумал, что такая штука будет популярна) Казалось, что какая-то бесполезная игрушка, но популярность говорит об обратном)
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