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Торговля
Маша Цепелева

DNS открыла первые магазины сети за пределами России Статьи редакции

Точки продаж DNS открылись в Нур-Султане и Караганде.

  • Площадь магазина в столице Казахстана — 400 м², второй торговой точки — 1100 м², рассказали в компании.
  • В ноябре 2020 года источники местного Forbes сообщали, что DNS планирует открыть более 50 точек продаж в стране до конца 2021 года. В компании подтвердили, что планируют открыть еще несколько магазинов в стране до конца года.
  • Гендиректор DNS Дмитрий Алексеев отметил в Facebook, что в стране сформировался свой рынок продавцов электроники и бытовой техники, но «конкуренция поможет сделать сервис и предложения для клиентов лучше как в Казахстане, так и в России».
  • По данным Forbes, крупнейшие продавцы техники в Казахстане — это сети Alser (154 магазина), Sulpak (134 магазина), Mechta (58 магазинов).
  • На момент написания заметки в DNS не ответили на вопросы vc.ru об инвестициях в открытие магазинов, ожиданий от их работы и планах по развитию сети в других странах.
  • Сеть DNS в России насчитывает более 2200 магазинов. Выручка компании в 2020 году составила 514 млрд рублей. Компания назвала себя лидером рынка бытовой техники и электроники в России по этому показателю.
Магазин в Караганде DNS

#новость #dns

1390 просмотров
13 13 комментариев
10
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13 комментариев
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Oleg Zhuravlev

3

Где купить где в Караганде ;)

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Женя Гагарин

Oleg
2

- купил где ? 
- ...

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Raimond Vladimirov

Oleg
0

Кто из Караганды, вы как вообще к этому выражению относитесь? Просто интересно :)

Ответить

Алексей Лысенко

1

А из России они уходят что-ли? Заметил недавно что несколько больших магазинов в разных ТЦ закрылись.

Ответить

Roman Surkov

Алексей
0

Они одни открывают, другие закрывают. И даже сами не знают сколько у них точно магазинов. На амоконф директор говорил.

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Комментарий удален

Юрий Белоножкин

MyTxtWebPage
1

Приемная по другому адресу 

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Александр Привалов

Юрий
3

dns

по другому адресу

Иронично!

Ответить

MyTxtWebPage

Юрий
0

Когда-то хотел написать в приёмную, но конфликт был решен. Просто надо было позвать мастера

Ответить

MyTxtWebPage

Юрий
0

Теперь магазин стал лучше

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Евгений Колпаков

MyTxtWebPage
0

теперь придется за пределы России ездить!

Ответить

Комментарий удален

Максим Дедловский

0

Хщж

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Небольшой жёлтый робот

0

Турмыстык)

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Петя Иванов

0

Молодчики! Когда ipo?

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