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DNS открыла первые магазины сети за пределами России Статьи редакции
Точки продаж DNS открылись в Нур-Султане и Караганде.
- Площадь магазина в столице Казахстана — 400 м², второй торговой точки — 1100 м², рассказали в компании.
- В ноябре 2020 года источники местного Forbes сообщали, что DNS планирует открыть более 50 точек продаж в стране до конца 2021 года. В компании подтвердили, что планируют открыть еще несколько магазинов в стране до конца года.
- Гендиректор DNS Дмитрий Алексеев отметил в Facebook, что в стране сформировался свой рынок продавцов электроники и бытовой техники, но «конкуренция поможет сделать сервис и предложения для клиентов лучше как в Казахстане, так и в России».
- По данным Forbes, крупнейшие продавцы техники в Казахстане — это сети Alser (154 магазина), Sulpak (134 магазина), Mechta (58 магазинов).
- На момент написания заметки в DNS не ответили на вопросы vc.ru об инвестициях в открытие магазинов, ожиданий от их работы и планах по развитию сети в других странах.
- Сеть DNS в России насчитывает более 2200 магазинов. Выручка компании в 2020 году составила 514 млрд рублей. Компания назвала себя лидером рынка бытовой техники и электроники в России по этому показателю.
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13 комментариев
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3
Где купить где в Караганде ;)
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Кто из Караганды, вы как вообще к этому выражению относитесь? Просто интересно :)
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1
А из России они уходят что-ли? Заметил недавно что несколько больших магазинов в разных ТЦ закрылись.
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Они одни открывают, другие закрывают. И даже сами не знают сколько у них точно магазинов. На амоконф директор говорил.
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1
Приемная по другому адресу
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Когда-то хотел написать в приёмную, но конфликт был решен. Просто надо было позвать мастера
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