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Торговля
Евгения Евсеева

«Лента» купит сеть супермаркетов Billa в России за €215 млн Статьи редакции

После перехода под бренд «Ленты» торговая марка перестанет существовать.

55 55 комментариев
Форум 
3689 просмотров

По собственным данным, сделка позволит «Ленте» занять приблизительно 3% на рынке продуктового ритейла Москвы и Московской области и стать второй по числу супермаркетов в городе.

Стороны ожидают, что закроют сделку летом 2021 года после одобрения ФАС.

«Лента» планирует интегрировать приобретенные магазины, логистическую инфраструктуру и сотрудников Billa в собственную сеть. Как только магазины сети переведут под бренд «Лента», торговая марка «Билла Россия» прекратит свое существование.

Гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин отметил, что приобретение даст компании доступ к «зрелой сети магазинов с устойчивым потоком покупателей», а выгодное расположение точек позволит расширить онлайн-доставку на всю территорию Москвы.

Billa в России принадлежит 161 супермаркет общей торговой площадью 138 тысяч м², большинство из них находится в Москве и Московской области.

Billa — сеть супермаркетов в Европе, России и Украине, которая принадлежит немецкой компании REWE Group. В августе 2004 года в России было зарегистрировано ООО «Билла Россия».

В 2020 году выручка компании составила 47,97 млрд рублей, чистый убыток — 1,69 млрд рублей.

«Яндекс.Карты»

#новость #лента #биллароссия

55 55 комментариев
17
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Вторичный утюг

68

 торговая марка «Билла Россия» прекратит свое существование

Убить Биллу.

Ответить

Alexey Therm

Вторичный
2

это смешно) 

Ответить

Artem Nedorezov

29

Вчера Магнит и Дикси. Сегодня это.
Что дальше? Светофор покупает Азбуку Вкуса?

Ответить

Raimond Vladimirov

Artem
6

Walmart купит X5

Ответить

Anton Oz

Raimond
3

Иностранные сети уходят из России. Скорее Ашан, Metro и Globus будут продаваться кому-то местному, вслед за Real, MediaMarkt, Castorama, Carrefour

Ответить

Alexander

Anton
1

А ведь напишут, что у нас такая обстановка в стране. А не то, что эти магазины плохо занимаются своими магазинами, что не выдерживают конкуренции с X5, Лентой, Магнитом. 

Ответить

Григорий Цыганков

Artem
3

Странное сравнение.

Дикси и Магнит - один сегмент рынка
Лента и Билла - слой населения один, просто формат разный

Тогда уж:
1) Азбука вкуса покупает ВкусВилл или то что осталось от Spar;
2) Ам покупает Красное-Белое
3) а Светофор оставьте владельцам. Говорят там трэшак дикий, что даже средний по достатку житель России стал в Магнитах чувствовать себя увереннее, чем посетители Светофора. Сам в Светофоре не был, но комменты по нему просто ужасают.

Ответить

Anatoliy Lyashenko

Григорий
3

По 🚥: «не смотрел, но осуждаю». С вас выйдет отличный аналитик для гос. структур.

Ответить

Григорий

Anatoliy
1

Спасибо большое)) рад видеть, что хоть кто-то понимает уровень аналитики государства))

И да, я и Магнит с Дикси осуждаю, хоть и покупаю там продукты. Но даже представить не могу что-то хуже. У меня у дома нет Светофора, а так бы зашёл посмотреть. Очень интересно заглянуть в более худшее место

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Dima Kurilov

Григорий
1

Почему странное? Swatch group (основана в 1983) купила Breguet (1775), Omega и ещё кучу дорогих брендов, Порш Кайен по сути спас всю компанию. Обычно именно масс-маркет с его оборотами приобретает бутиковые бренды, а не наоборот.

Ответить

Григорий

Dima
0

Да, но вы назвали сегмент, которым пользуется один слой населения. Никогда не будет такого, что Порш купит ВАЗ. Да, есть Лексус и Тойота и прочие симбиозы, но Тойота тоже не дешевый автомобиль.

Ответить

Олег Ивахнов

Григорий
0

Какие еще симбиозы если это изначально просто премиальная линейка Тойоты

Ответить

Олег Ивахнов

Григорий
0

  Никогда не будет такого, что Порш купит ВАЗ.

Фольцваген это тот же ваз только немецкий, который производил всегда народные доступные автомобили. Однако именно фолц купил порше, бугатти, бентли, ауди, ламборгини

Ответить

Григорий

Олег
0

Если верить Википедии и другим источникам, то изначально именно Порш купил акции ВВ из-за чего потерпел небольшой крах и пришлось отказаться от поглощения и перейти к слиянию.

По сути, это может подтвердить ваши слова. Но таких примеров мало и то, что у ВВ появилась такая возможность, вина Порш из-за того, что не рассчитали силы.

В целом у ВВ длинная история и лень ее читать.
Есть ещё примеры?

Ответить

Григорий

Олег
0

Даже у Биллы с Лентой - один слой населения.

Сегмент у Биллы и Ленты разный, но они купили Биллу, что бы зайти на рынок магазинов у дома. Сейчас купили, посмотрят рабочий процесс и начнут завоёвываться рынок.

Светофора мало в Москве из-за того, что у людей есть хотя бы деньги на Дикси, Азбука вкуса тут тоже не везде (слишком дорогой магазин).

Это реально, как если Лексус купит ВАЗ. Обычно при слиянии основная компания что-то заимствует у покупной компании, тут это невозможно. Это просто другой вид бизнеса с разными моделями.

Это настолько разный слой общества, что такая покупка просто невозможна.

Ответить

Олег Ивахнов

Григорий
0

 Сам в Светофоре не был, но комменты по нему просто ужасают.

Обычный жесткий дискаунтер.
Открывается на окраинах и в промзонах.

Ответить

Григорий

Олег
0

И что? Об этом и разговор. Что Азбука вкуса если поглотит его, то не будет знать, что с ним делать. У них другой слой населения.

Ответить

Александр Королёв

Григорий
0

А в них реально разные слои населения покупают. Ну просто цены в них минимально отличаются обычно

Ответить

Alexandr Simonov

Artem
0

Неплохой поворот, если светофор внедрит стандарты азбуки))

Ответить

Vitaly

17

А Ленту должен купить Сбер, а то как лох без продуктового ретейлера сидит.

Ответить

Dvesti50

Vitaly
4

А Яндексу чего останется? Сеть ларьков с шаурмой? 

Ответить

Денис Демидов

Dvesti50
1

Додо пусть покупает

Ответить

Anton Oz

Денис
2

Не получилось купить IT-компанию в банковской сфере, так может получится с IT-компанией в фастфуде

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Dvesti50
1

Яндекс.Шавуха

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Vitaly
2

Сбента

Ответить

Artem Nedorezov

Небольшой
1

хахах

Ответить

colorless

14

Жаль, потому что у биллы был целый сектор локализованного импорта по приятному прайсу.

Прощайте артишоки в масле по 249р и яичная лапша из италии по сотке…

Ответить

Pavel Voronkov

colorless
3

У них ещё неплохо обстояли дела с фруктами и овощами. Ну и приятные акции 1+1, которые реально сильно скидывали цены на некоторые товары.

Ответить

Григорий Цыганков

12

Я чет не понял, сейчас какой-то сезон скидок на компании?

Ответить

Денис Демидов

Григорий
0

Максимальная оценка перед большим штормом на фондовом рынке, нужно спешить и продавцам и покупателям, которые деньги с фондового рынка привлекают.

Ответить

Григорий Цыганков

Денис
0

Ничего не понял) я не в теме))
Я знаю только, что Дикси был продан самим владельцем за огромные полтора ярда (если не путаю сумму) в нулевые, и меньше чем через год стукнул кризис и компания подешевела в два раза)))

В интервью «Бизнес секреты» мужик сказал, что случайно так получилось, цели обмахнуть не было, ведь никто не знал. Покупают ведь тоже не дураки.

Ответить

Денис Демидов

Григорий
1

Еще как вариант, государство активно стало вмешиваться в ценообразование, где крупняку легче выжить

Ответить

Ян Орлов

6

Ну все, теперь вместо хоть какого-то разнообразия одни магниты и пятёрочки будут. Ещё и лента теперь. ВкусВилл бы не трогали не хоть..

Ответить

Andrew Lobachev

6

Жаль, Билла весьма неплохие магазы

Ответить

KINCH

5

 Билла Россия

Ой, товарищ следователь, вы бы знали как она меня била... 

Ответить

Андрей Деревянко

0

Рад за ленту. Одна из немногих сеток, у которой приличная СТМ. А БИЛЛА для меня всегда казалась ничем не примечательной.
Интересно то, что у ленты и биллы разный формат - билла у дома, а лента это обычно большие магазины

Ответить

Andrey Kulakov

Андрей
5

У Биллы тоже очень неплохая СТМ, по крайней мере ориентированная в первую очередь на качество, а не на низкие цены) У Биллы неплохой отдел кулинарии, очень неплохие овощи и фрукты и вполне приличный ассортимент по сравнению с Пятерочками, Магнитами и Дикси (остальные магазины в окрестности моего дома).
Против Ленты ничего не имею, но надеюсь магазины Биллы, точнее то, что от них останется, не станут хуже.

Ответить

Вторичный утюг

Андрей
2

Гипермаркеты у них классные, но те магазины, что они называет супермаркетами на своём сайте, совсем не впечатляют. Новые форматы Пятёрочки и Магнолии кажутся гораздо более удобными и привлекательными.

Ответить

Vl Al

Андрей
0

"Одна из немногих сеток" - 10 минут до них пешком. Единственное их преимущество - круглосуточная работа. На этом всё.

Ответить

- -

2

Самая адекватная сеть - французская Карфур. Открыли в МСК двухэтажный магазин, поработали 3 месяца, все поняли, закрыли, ушли из России.

Ответить

Vako Ross

-
1

Испанская. Французская - ашан.

Ответить

Андрей Приходько

2

Началось. Кто следующий у столу ?

Ответить

Игорь Косолапов

2

В скорее: «Яндекс купил Кремль»

Ответить

Анон Плиз

1

Сколько понаехов в Москву рвутся))

Ответить

Александр Владимирович

1

Вчера выложили каталог с новыми скидками, начали по акции все скупать

Ответить

Сергей Рыбак

1

Понеслась)

Ответить

Небольшой жёлтый робот

1

Кучно пошли

Ответить

One Geek

1

Сайт вроде vc, а где в этой новости про венчурный капитал - не понимаю. Похоже повестка дня настолько насыщенна, что пишут и про ленту, и про газ, про все.

p.s. сейчас опять особо чувствительные минусов накидают. Что поделаешь, damnant, quod non intellegunt.

Ответить

MyTxtWebPage

0

А у нас в Ногинске закрыли биллу в коронавирус

Ответить

Alex Ayer

0

Вообще, у Ленты один из косяков в развитии бизнеса был – ставка на гипермаркеты. В нашей экономике без "магазина у дома" никуда. И вот, пожалуйста, проблема решена. Говорили вроде как, что объединятся с Утконосом, но Лента даже более элегантно вышла из положения.

Ответить

Андрей Николаев

0

Да достали. И так магазины с каждым годом все хуже, выбор мизерный. Через пару лет вообще останется 1 фирма, скорей всего Х5, которую купит сбербанк.

Ответить

MyTxtWebPage

Андрей
0

Альфа, уже принадлежит 40%

Ответить

Andrey Kulakov

0

Какие у нас там ещё иностранные сети остались?))

Ответить

Павел Евграфович

Andrey
0

Ашан с Глобусом и Метро пока живут

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Sergey Gulbin

0

Какая-то консолидация началась...

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