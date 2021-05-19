После перехода под бренд «Ленты» торговая марка перестанет существовать.

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По собственным данным, сделка позволит «Ленте» занять приблизительно 3% на рынке продуктового ритейла Москвы и Московской области и стать второй по числу супермаркетов в городе.

Стороны ожидают, что закроют сделку летом 2021 года после одобрения ФАС.

«Лента» планирует интегрировать приобретенные магазины, логистическую инфраструктуру и сотрудников Billa в собственную сеть. Как только магазины сети переведут под бренд «Лента», торговая марка «Билла Россия» прекратит свое существование.

Гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин отметил, что приобретение даст компании доступ к «зрелой сети магазинов с устойчивым потоком покупателей», а выгодное расположение точек позволит расширить онлайн-доставку на всю территорию Москвы.

Billa в России принадлежит 161 супермаркет общей торговой площадью 138 тысяч м², большинство из них находится в Москве и Московской области.

Billa — сеть супермаркетов в Европе, России и Украине, которая принадлежит немецкой компании REWE Group. В августе 2004 года в России было зарегистрировано ООО «Билла Россия».