«Лента» купит сеть супермаркетов Billa в России за €215 млн Статьи редакции
После перехода под бренд «Ленты» торговая марка перестанет существовать.
По собственным данным, сделка позволит «Ленте» занять приблизительно 3% на рынке продуктового ритейла Москвы и Московской области и стать второй по числу супермаркетов в городе.
Стороны ожидают, что закроют сделку летом 2021 года после одобрения ФАС.
«Лента» планирует интегрировать приобретенные магазины, логистическую инфраструктуру и сотрудников Billa в собственную сеть. Как только магазины сети переведут под бренд «Лента», торговая марка «Билла Россия» прекратит свое существование.
Гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин отметил, что приобретение даст компании доступ к «зрелой сети магазинов с устойчивым потоком покупателей», а выгодное расположение точек позволит расширить онлайн-доставку на всю территорию Москвы.
Billa в России принадлежит 161 супермаркет общей торговой площадью 138 тысяч м², большинство из них находится в Москве и Московской области.
Billa — сеть супермаркетов в Европе, России и Украине, которая принадлежит немецкой компании REWE Group. В августе 2004 года в России было зарегистрировано ООО «Билла Россия».
В 2020 году выручка компании составила 47,97 млрд рублей, чистый убыток — 1,69 млрд рублей.
Вчера Магнит и Дикси. Сегодня это.
Что дальше? Светофор покупает Азбуку Вкуса?
Walmart купит X5
Странное сравнение.
Дикси и Магнит - один сегмент рынка
Лента и Билла - слой населения один, просто формат разный
Тогда уж:
1) Азбука вкуса покупает ВкусВилл или то что осталось от Spar;
2) Ам покупает Красное-Белое
3) а Светофор оставьте владельцам. Говорят там трэшак дикий, что даже средний по достатку житель России стал в Магнитах чувствовать себя увереннее, чем посетители Светофора. Сам в Светофоре не был, но комменты по нему просто ужасают.
По 🚥: «не смотрел, но осуждаю». С вас выйдет отличный аналитик для гос. структур.
Спасибо большое)) рад видеть, что хоть кто-то понимает уровень аналитики государства))
И да, я и Магнит с Дикси осуждаю, хоть и покупаю там продукты. Но даже представить не могу что-то хуже. У меня у дома нет Светофора, а так бы зашёл посмотреть. Очень интересно заглянуть в более худшее место
Почему странное? Swatch group (основана в 1983) купила Breguet (1775), Omega и ещё кучу дорогих брендов, Порш Кайен по сути спас всю компанию. Обычно именно масс-маркет с его оборотами приобретает бутиковые бренды, а не наоборот.
Какие еще симбиозы если это изначально просто премиальная линейка Тойоты
Никогда не будет такого, что Порш купит ВАЗ.
Фольцваген это тот же ваз только немецкий, который производил всегда народные доступные автомобили. Однако именно фолц купил порше, бугатти, бентли, ауди, ламборгини
Если верить Википедии и другим источникам, то изначально именно Порш купил акции ВВ из-за чего потерпел небольшой крах и пришлось отказаться от поглощения и перейти к слиянию.
По сути, это может подтвердить ваши слова. Но таких примеров мало и то, что у ВВ появилась такая возможность, вина Порш из-за того, что не рассчитали силы.
В целом у ВВ длинная история и лень ее читать.
Есть ещё примеры?
Даже у Биллы с Лентой - один слой населения.
Сегмент у Биллы и Ленты разный, но они купили Биллу, что бы зайти на рынок магазинов у дома. Сейчас купили, посмотрят рабочий процесс и начнут завоёвываться рынок.
Светофора мало в Москве из-за того, что у людей есть хотя бы деньги на Дикси, Азбука вкуса тут тоже не везде (слишком дорогой магазин).
Это реально, как если Лексус купит ВАЗ. Обычно при слиянии основная компания что-то заимствует у покупной компании, тут это невозможно. Это просто другой вид бизнеса с разными моделями.
Это настолько разный слой общества, что такая покупка просто невозможна.
Сам в Светофоре не был, но комменты по нему просто ужасают.
Обычный жесткий дискаунтер.
Открывается на окраинах и в промзонах.
А в них реально разные слои населения покупают. Ну просто цены в них минимально отличаются обычно
А Ленту должен купить Сбер, а то как лох без продуктового ретейлера сидит.
Додо пусть покупает
Сбента
Жаль, потому что у биллы был целый сектор локализованного импорта по приятному прайсу.
Прощайте артишоки в масле по 249р и яичная лапша из италии по сотке…
У них ещё неплохо обстояли дела с фруктами и овощами. Ну и приятные акции 1+1, которые реально сильно скидывали цены на некоторые товары.
Я чет не понял, сейчас какой-то сезон скидок на компании?
Максимальная оценка перед большим штормом на фондовом рынке, нужно спешить и продавцам и покупателям, которые деньги с фондового рынка привлекают.
Ничего не понял) я не в теме))
Я знаю только, что Дикси был продан самим владельцем за огромные полтора ярда (если не путаю сумму) в нулевые, и меньше чем через год стукнул кризис и компания подешевела в два раза)))
В интервью «Бизнес секреты» мужик сказал, что случайно так получилось, цели обмахнуть не было, ведь никто не знал. Покупают ведь тоже не дураки.
Еще как вариант, государство активно стало вмешиваться в ценообразование, где крупняку легче выжить
Ну все, теперь вместо хоть какого-то разнообразия одни магниты и пятёрочки будут. Ещё и лента теперь. ВкусВилл бы не трогали не хоть..
Рад за ленту. Одна из немногих сеток, у которой приличная СТМ. А БИЛЛА для меня всегда казалась ничем не примечательной.
Интересно то, что у ленты и биллы разный формат - билла у дома, а лента это обычно большие магазины
У Биллы тоже очень неплохая СТМ, по крайней мере ориентированная в первую очередь на качество, а не на низкие цены) У Биллы неплохой отдел кулинарии, очень неплохие овощи и фрукты и вполне приличный ассортимент по сравнению с Пятерочками, Магнитами и Дикси (остальные магазины в окрестности моего дома).
Против Ленты ничего не имею, но надеюсь магазины Биллы, точнее то, что от них останется, не станут хуже.
Вторичный утюг
Гипермаркеты у них классные, но те магазины, что они называет супермаркетами на своём сайте, совсем не впечатляют. Новые форматы Пятёрочки и Магнолии кажутся гораздо более удобными и привлекательными.
Самая адекватная сеть - французская Карфур. Открыли в МСК двухэтажный магазин, поработали 3 месяца, все поняли, закрыли, ушли из России.
Вчера выложили каталог с новыми скидками, начали по акции все скупать
Сайт вроде vc, а где в этой новости про венчурный капитал - не понимаю. Похоже повестка дня настолько насыщенна, что пишут и про ленту, и про газ, про все.
p.s. сейчас опять особо чувствительные минусов накидают. Что поделаешь, damnant, quod non intellegunt.
Вообще, у Ленты один из косяков в развитии бизнеса был – ставка на гипермаркеты. В нашей экономике без "магазина у дома" никуда. И вот, пожалуйста, проблема решена. Говорили вроде как, что объединятся с Утконосом, но Лента даже более элегантно вышла из положения.
Да достали. И так магазины с каждым годом все хуже, выбор мизерный. Через пару лет вообще останется 1 фирма, скорей всего Х5, которую купит сбербанк.
Какие у нас там ещё иностранные сети остались?))
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