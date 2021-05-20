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Торговля
Nazigul Jusupova

AliExpress разрешил российским продавцам сдавать заказы в отделениях «Почты России» по тарифам маркетплейса Статьи редакции

Это позволит увеличить скорость доставки и сократить затраты на логистику, считают в компании.

11 11 комментариев
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841 просмотров

Российские продавцы AliExpress могут сдавать посылки в 5000 почтовых отделений и 165 региональных сортировочных центрах «Почты России» по всей стране, сообщили vc.ru в компании. Оттуда оператор будет доставлять покупателям заказы до ближайших к ним почтовых отделений или курьерами до двери.

Раньше российские продавцы AliExpress могли централизованно сдавать заказы для дальнейшей доставки покупателям только если использовали услугу дропшиппинга от логистического оператора Cainiao. Она была доступна в 10 регионах страны, также продавцы могли сдавать заказы в фулфилмент-центры в Домодедово или Климовске.

Отправка заказов оплачивается по фиксированному тарифу вне зависимости от региона.

  • До 2 кг — 69 рублей (плюс НДС).
  • От 2 до 5 кг — 169 рублей.
  • От 5 до 30 кг — 359 рублей.

Чтобы воспользоваться услугой, продавцу не нужно подписывать новый договор — достаточно имеющегося договора с «AliExpress Россия» или Cainiao. Сервис доступен всем российским продавцам AliExpress — как тем, кто пользуется услугами Cainiao, так и тем, кто работает с собственной логистикой.

Как отметили в компании, из городов-миллионников до ближайших крупных населённых пунктов «Почта России» сможет доставлять посылки уже на следующий день, если заказ был сдан до 18:00.

Сейчас среднее время доставки от российских продавцов составляет четыре дня. По данным AliExpress, по итогам 2020 года на площадке было зарегистрировано 45 тысяч местных продавцов.

#aliexpress #новость

11 11 комментариев
5
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Vladislav Stan

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VC, можете открывать новую рубрику в довесок к приемной.  

Уже вангую эти посты, где продавец, покупатель и почта РФ бесконечно переводят стрелки друг на друга. 

Продавец не сможет доказать, что он отправил, клиент не сможет доказать, что это не он подменил. Работники почты и почтальоны в плюсе - как ты докажешь, что во время возврата или доставки почта подменила, а не покупатель и продавец? 

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Сергей Александрович

Vladislav
4

Вы работаете с этим ?
Мы работаем . Кому то будет удобно так сдавать , кому то нет . Будут ждать курьера .
Там не все так просто , как Вам видится на первый взгляд . Есть подписи курьера или работника почты , вот по ним можно открывать Споры ( тикеты их называют ) .

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Vladislav Stan

Сергей
0

а что при приеме на почте, и при офрмлении возврата товар тщательно изучают? Кто например проверяет какой именно процессор в коробке?

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Сергей

Vladisl…
0

Не входит в задачи почты .
Изначально все завязано , на честность продавца .
А воообще , чтобы не было проблем , снимаем всю отгрузку на фото и видео и очень сложно будет покупателю доказать , что Ты ему положил не тот процессор .
Или речь идёт о том ,что я как продавец положили процессор за 200$ , а покупатель вернул за 10$ ? Для этого даже придумали термин - «потребительский терроризм».
Все схемы и варианты не буду тут писать , нас читают не только продавцы , есть ещё покупатели товара .😂😂😂

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Valeryi

Vladisl…
0

Ну по факту это не будет отличаться от покупки в других магазинах. Нигде ничего нельзя толком доказать, даже если вы лично получали условный процессор.

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Небольшой жёлтый робот

Vladislav
0

Приемная заказов с алика

Ответить

One Geek

2

45 000 продавцов: что они продают? Производят что-то или просто перепродают. Интересно. Кто-нибудь знает?

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Ar AbduRashid

One
0

Мы производили и продавали домики~шкафчики для детей через али, с доставкой через дпд.
Из-за роста цен на сырье ~200% стало не реально продавать с минимальным выхлопом... Временно прикрыли тему, надеюсь вернемся когда все устаканится

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AliExpress Россия

One
0

Мы знаем! есть и производители, и дистрибьюторы. Продают товары для дома, одежду, обувь, аксессуары, косметику, игрушки и другие детские товары, еду — да чего только не продают! Ассортимент у локальных продавцов — более 7 млн единиц товаров. 

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Макс Петров

1

Эээ, а 1000 товаров быстренько примете?

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Сергей Александрович

Макс
2

Там отдельная очередь .
Вы заключаете договор, и Вас без очереди принимают .

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