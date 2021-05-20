Это позволит увеличить скорость доставки и сократить затраты на логистику, считают в компании.

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Российские продавцы AliExpress могут сдавать посылки в 5000 почтовых отделений и 165 региональных сортировочных центрах «Почты России» по всей стране, сообщили vc.ru в компании. Оттуда оператор будет доставлять покупателям заказы до ближайших к ним почтовых отделений или курьерами до двери.

Раньше российские продавцы AliExpress могли централизованно сдавать заказы для дальнейшей доставки покупателям только если использовали услугу дропшиппинга от логистического оператора Cainiao. Она была доступна в 10 регионах страны, также продавцы могли сдавать заказы в фулфилмент-центры в Домодедово или Климовске.

Отправка заказов оплачивается по фиксированному тарифу вне зависимости от региона.

До 2 кг — 69 рублей (плюс НДС).

От 2 до 5 кг — 169 рублей.

От 5 до 30 кг — 359 рублей.

Чтобы воспользоваться услугой, продавцу не нужно подписывать новый договор — достаточно имеющегося договора с «AliExpress Россия» или Cainiao. Сервис доступен всем российским продавцам AliExpress — как тем, кто пользуется услугами Cainiao, так и тем, кто работает с собственной логистикой.

Как отметили в компании, из городов-миллионников до ближайших крупных населённых пунктов «Почта России» сможет доставлять посылки уже на следующий день, если заказ был сдан до 18:00.