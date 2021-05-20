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Торговля
Nazigul Jusupova

«Почта России» запланировала стать единым оператором доставки при онлайн-заказах российского вина — РБК Статьи редакции

Эксперимент по продаже вина через инфраструктуру оператора может начаться летом в Москве и Мордовии, выяснило издание.

  • «Почта России» подготовила концепцию эксперимента с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей, пишет РБК со ссылкой на презентацию и источники, знакомые с обсуждением.
  • Замгендиректора «Почты России» Алексей Скатин подтвердил, что оператор участвует в разработке проекта дистанционной продажи алкоголя, сейчас прорабатываются технические параметры. Издание со ссылкой на источник сообщает, что министерство финансов «концептуально» поддерживает проект.
  • В России дистанционная продажа алкоголя запрещена с 2007 года. Авторы концепции отмечают, что несмотря на отсутствие разрешения, фактически компании уже продают вино в интернете с доставкой или по модели click&collect (закажи и забери). «Нужна легальная схема с единым надежным оператором («Почтой России») и жесткий запрет "черной" доставки», — цитирует РБК презентацию.
  • Пилот планируют провести с июня по декабрь 2021 года в Подмосковье и Мордовии. В эксперименте будут участвовать 25 крупнейших производителей вин в России. Согласно проекту, покупатель будет заказывать товар на авторизованной площадке и вносить 100% предоплату. После этого заказ можно забрать в отделении или с доставкой на дом.
  • В 2020 году специализирующаяся на кибербезопасности Group-IB оценила оборот теневого рынка продаж алкоголя в интернете в 2,5 млрд рублей. Как отмечает РБК со ссылкой на презентацию, в 2025 году при обслуживании 140 тысяч заказов в день выручка платформы «Почты России» может составить 100 млрд рублей.

#новость #онлайнторговля

584 просмотров
24 24 комментария
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24 комментария
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Костя Жажиев

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Как раз пока доставят, у винца пару лет выдержки прибавится

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Немат Джалол

Костя
0

🎯🎯🎯

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Pekelnyy Mikhail

5

А за отдельную плату, почтальон может стать собутыльником

Ответить

Вася Пражкин

Pekelnyy
1

Еще за отдельную плату, можно будет выбрать пол и возраст.

Ответить

Mikhail Valentsev

2

Хочется доставку на дом, а не идти в отделение Почты России. Иначе в чем разница с походом в магазин.

Ответить

Sergei Timofeyev

Mikhail
4

В почтовый ящик кинут )

Ответить

Александр Якунин

Sergei
0

Выльют?

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексан…
0

Опять весь подъезд будет непонятно чем пахнуть

Ответить

KINCH

2

Портрет президента, 
Конверты в крови,
Разлили ваш винчик,
Пацанчик, прости!

Хуёку (с) Древнее почтовое

Ответить

Руслан Агаев

1

У них так руки чешутся быть монополистами во всём 😂

Ответить

Роман Дегтярев

Руслан
0

А что тут необычного?

Ответить

Stepan Popov

1

Какое вино, такая и доставка

Ответить

Oleg Zhuravlev

0

Почта России не все ещё пропито и разбито ,)

Ответить

Sergei Timofeyev

Oleg
0

У них в отделениях и без того вина много.

Ответить

Dmitrii Bugrov

0

А кокосы будут? 🏄‍♂️

Ответить

Роман Дегтярев

Dmitrii
0

В баунти они есть

Ответить

Артемий Валюкевич

0

если сразу не забрать из отделения, то через сколько выпьют?

Ответить

Роман Дегтярев

0

Почта России

Ответить

bezdelny

0

Не понимаю хейта вокруг Почты России. Это настолько закостенелая организация и настолько крупная, что чтобы изменить все процессы в ней и заставить нормально работать, плюс увеличить мотивацию сотрудников, дабы они относились к своей работе более ответственно, а не кидали мешки с посылками, нужно очень и очень много времени. Думаю, что мало кто из нас с вами хоть раз руководил такой огромной машиной.
При этом у почты есть отделения в каждом населённом пункте и это может получиться не только лучший локальный маркетплейс, но и с учётом цифровизации, стать единым окном для государественных услуг совместно с Ростелеком.

Ответить

Pavel Pavel

0

И ведь, не пива, не водки, не коньяка, а именно вина. Удивительно.

Ответить

Кавказский кран

0

В России дистанционная продажа алкоголя запрещена с 2007 года.

оператор участвует в разработке проекта дистанционной продажи алкоголя

Ответить

Allestor Krei

0

Мда, опять рынок под гос-монополиста

Ответить

Андрей Соколов

0

По пути половину будут выпивать небось?))

Ответить

Serge Demichev

0

А никого не смущает, что онлайн-магазины с алкоголем запрещены) Но Почта РФ — другое. Столько лет мозги е…и с запретами и видно для хотелок определенных компаний подтягивают законы. Почему, когда остальные игроки рынка просили смягчить закон этого не делали)

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