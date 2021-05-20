«Почта России» запланировала стать единым оператором доставки при онлайн-заказах российского вина — РБК Статьи редакции
Эксперимент по продаже вина через инфраструктуру оператора может начаться летом в Москве и Мордовии, выяснило издание.
- «Почта России» подготовила концепцию эксперимента с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей, пишет РБК со ссылкой на презентацию и источники, знакомые с обсуждением.
- Замгендиректора «Почты России» Алексей Скатин подтвердил, что оператор участвует в разработке проекта дистанционной продажи алкоголя, сейчас прорабатываются технические параметры. Издание со ссылкой на источник сообщает, что министерство финансов «концептуально» поддерживает проект.
- В России дистанционная продажа алкоголя запрещена с 2007 года. Авторы концепции отмечают, что несмотря на отсутствие разрешения, фактически компании уже продают вино в интернете с доставкой или по модели click&collect (закажи и забери). «Нужна легальная схема с единым надежным оператором («Почтой России») и жесткий запрет "черной" доставки», — цитирует РБК презентацию.
- Пилот планируют провести с июня по декабрь 2021 года в Подмосковье и Мордовии. В эксперименте будут участвовать 25 крупнейших производителей вин в России. Согласно проекту, покупатель будет заказывать товар на авторизованной площадке и вносить 100% предоплату. После этого заказ можно забрать в отделении или с доставкой на дом.
- В 2020 году специализирующаяся на кибербезопасности Group-IB оценила оборот теневого рынка продаж алкоголя в интернете в 2,5 млрд рублей. Как отмечает РБК со ссылкой на презентацию, в 2025 году при обслуживании 140 тысяч заказов в день выручка платформы «Почты России» может составить 100 млрд рублей.
Как раз пока доставят, у винца пару лет выдержки прибавится
А за отдельную плату, почтальон может стать собутыльником
Хочется доставку на дом, а не идти в отделение Почты России. Иначе в чем разница с походом в магазин.
В почтовый ящик кинут )
Выльют?
Портрет президента,
Конверты в крови,
Разлили ваш винчик,
Пацанчик, прости!
Хуёку (с) Древнее почтовое
У них так руки чешутся быть монополистами во всём 😂
Почта России не все ещё пропито и разбито ,)
А кокосы будут? 🏄♂️
Не понимаю хейта вокруг Почты России. Это настолько закостенелая организация и настолько крупная, что чтобы изменить все процессы в ней и заставить нормально работать, плюс увеличить мотивацию сотрудников, дабы они относились к своей работе более ответственно, а не кидали мешки с посылками, нужно очень и очень много времени. Думаю, что мало кто из нас с вами хоть раз руководил такой огромной машиной.
При этом у почты есть отделения в каждом населённом пункте и это может получиться не только лучший локальный маркетплейс, но и с учётом цифровизации, стать единым окном для государественных услуг совместно с Ростелеком.
А никого не смущает, что онлайн-магазины с алкоголем запрещены) Но Почта РФ — другое. Столько лет мозги е…и с запретами и видно для хотелок определенных компаний подтягивают законы. Почему, когда остальные игроки рынка просили смягчить закон этого не делали)
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