Google откроет летом свой первый магазин с устройствами компании Статьи редакции
Магазин откроется в районе Челси в Нью-Йорке неподалёку от Apple Store.
- В Google Store будут продавать телефоны Pixel, спортивные браслеты Fitbit, ноутбуки Pixelbook, устройства для «умного» дома Nest и другие продукты компании. Также внутри будет пункт выдачи товаров при покупке с сайта и служба поддержки.
- Количество покупателей в магазине ограничат на время пандемии, зайти можно будет только в маске.
- Google Store Chelsea станет частью городского кампуса в районе Челси, где живут более 11 тысяч сотрудников Google.
- Некоторые технологичные компании закрывают свои розничные магазины. Например, в июне 2020 года Microsoft заявила, что закрывает 83 магазина из-за падающих продаж, в то время как онлайн-продажи росли. Apple же делает из своих магазинов точки притяжения, превращая их в уникальные архитектурные объекты.
Был всегда на стороне китайсмартфонов ,заказывал их через какие-то китайские сайты, прошивал по мануалам, потом смог позволить купить ксяоми в России с гарантией и ростест. А потом заработал на IMac и начал там монтировать видео и понял как все пиздато. Теперь у меня iPhone, IPad, которые уступают передовым инновационным разработкам xiaomi и huawei. Возвращаться к андроид не планирую.
Я тоже так думал, а потом вернулся обратно на винду и андроид. Счастливый владелец пикселя и ноутбука хуавей
потом заработал на IMac и начал там монтировать видео и понял как все пиздато. Теперь у меня iPhone, IPad
У Березовского на момент смерти было недвижимости на миллиард долларов, а он от банкротства повесился. Порадуемся за Сашку, у него есть ипад. Я хочу также, как Сашка, быть птицей высокого полета 😂
потом смог позволить купить ксяоми
Конкуренция-это хорошо!
Apple они не конкуренты, думается мне
Вскоре: Google работает и в офлайне:
владеет крупнейший почтовой службой!! 😂
Астрологи обьявили неделю Google. Количество новостей о них увеличено в 5 раз
Они не во всех странах Европы онлайн работают. Пока до нас дойдут такие точки...
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