Волна
Марафон #Непринимателей от «Открытия» в Telegram 16+
До старта осталось:
Торговля
Маша Цепелева

Google откроет летом свой первый магазин с устройствами компании Статьи редакции

Магазин откроется в районе Челси в Нью-Йорке неподалёку от Apple Store.

  • В Google Store будут продавать телефоны Pixel, спортивные браслеты Fitbit, ноутбуки Pixelbook, устройства для «умного» дома Nest и другие продукты компании. Также внутри будет пункт выдачи товаров при покупке с сайта и служба поддержки.
  • Количество покупателей в магазине ограничат на время пандемии, зайти можно будет только в маске.
  • Google Store Chelsea станет частью городского кампуса в районе Челси, где живут более 11 тысяч сотрудников Google.
  • Некоторые технологичные компании закрывают свои розничные магазины. Например, в июне 2020 года Microsoft заявила, что закрывает 83 магазина из-за падающих продаж, в то время как онлайн-продажи росли. Apple же делает из своих магазинов точки притяжения, превращая их в уникальные архитектурные объекты.
Google

#новость #google

1413 просмотров
24 24 комментария
10
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","google"], "comments": 24, "likes": 10, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 248684, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 20 May 2021 17:02:32 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
24 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Саша Александров

5

Был всегда на стороне китайсмартфонов ,заказывал их через какие-то китайские сайты, прошивал по мануалам, потом смог позволить купить ксяоми в России с гарантией и ростест. А потом заработал на IMac и начал там монтировать видео и понял как все пиздато. Теперь у меня iPhone, IPad, которые уступают передовым инновационным разработкам xiaomi и huawei. Возвращаться к андроид не планирую.

Ответить

Алмаз Загидуллин

Саша
5

Я тоже так думал, а потом вернулся обратно на винду и андроид. Счастливый владелец пикселя и ноутбука хуавей

Ответить

Артем Гришин

Саша
4

Держите нас в курсе!

Ответить

KINCH

Саша
0

 потом заработал на IMac и начал там монтировать видео и понял как все пиздато. Теперь у меня iPhone, IPad

У Березовского на момент смерти было недвижимости на миллиард долларов, а он от банкротства повесился. Порадуемся за Сашку, у него есть ипад. Я хочу также, как Сашка, быть птицей высокого полета 😂

Ответить

Ware Wow

KINCH
0

Да судя по череде последних событий не факт, что он сам повесился...

Ответить

KINCH

Ware
0

Ну, с ним есть одно обстоятельство, которое многие бы не хотели называть. Про шарфик. 

Ответить

Илитный Иксперт

Саша
0

потом смог позволить купить ксяоми

Ответить

Ware Wow

Илитный
0

ну флагманы по 90к стоят

Ответить

Ware Wow

Саша
0

Тяжело пришлось слезать с MIUI? Лучше вроде интерфейса, функционала пока нет ни у кого.

Ответить

Red Boy

1

Конкуренция-это хорошо!

Ответить

Darya Svetikova

Red
0

Apple они не конкуренты, думается мне

Ответить

Павел

Darya
2

Нокиа тоже так думали и еще куча компаний потерявших рынок.

Ответить

Юрий Белкин

Darya
0

Пока да, наверное. 

Ответить

Ilya Uryadov

0

Я подумал было что статья старая всплыла... зачем?

Ответить

Yury Kotov

0

Ну наконец-то

Ответить

Небольшой жёлтый робот

0

По дороге домой заскочу, ага

Ответить

MyTxtWebPage

0

Вскоре: Google работает и в офлайне:
владеет крупнейший почтовой службой!! 😂

Ответить

Anton Prikhodko

0

Астрологи обьявили неделю Google. Количество новостей о них увеличено в 5 раз

Ответить

Maksim Khavanski

0

Они не во всех странах Европы онлайн работают. Пока до нас дойдут такие точки...

Ответить

Raimond Vladimirov

Maksim
0

Google обанкротится

Ответить

Andr K

0

Открыли, чтобы закрыть

Ответить

Ware Wow

0

В Краснодаре интересно откроют? Ждем.

Ответить

Kirill Grebenskiy

0

По фотке кажется, что на Пионерской)

Ответить

Юрий Белкин

–3

Что-то слишком на Эпл стор похоже

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Яндекс.Маршрутизация
Подписан
Отписаться
5 минут — это много или мало? Как время обслуживания влияет на вашу логистику
Checkaso
Подписан
Отписаться
Что происходит с супераппами, и как меняется рынок мобильных приложений
Еще в 2019 выходило много статей с прогнозами и рассуждениями экспертов, что супераппы — это будущее, которое захватит…
1
БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
Классические методы риск-менеджмента. Рассказывает персональный брокер
Как инвестору защититься от рисков, объясняет профессиональный консультант по управлению капиталом

Показать еще

Лучшие комментарии
Артём Вечера
за день
Как только Apple не пошла ему на встречу, он сталь по них писать гадости. Раньше он был их ярым фанатом, в статусе вдохновителей было имя Стива Джобса, постоянно хвалил из продукты, везде мелькал с айфонами. Только…
Дуров назвал владельцев iPhone цифровыми рабами
Nicholas Savel'ev
за неделю
Ну хоть что-то толковое! 
Госдума запретила звуковую рекламу из громкоговорителей на зданиях
Комментарии

Андрен Норов

Я копирайтер, который…

Иконников Вячеслав

5 моих пагубных привычек…

Андрей Андреевич

ЕС рекомендовал открыть границы…

Oleg Nikolenko

«Медузу» признали «иностранным…

Иконников Вячеслав

5 моих пагубных привычек…

Jack Morositel

Квартиры внутри фермерского…

Джон Доу

Квартиры внутри фермерского…

Paul Patlakh

Всё о SberBox Top: новом умном…

Nikolai O

Квартиры внутри фермерского…

Alexey Ivanov

«Почта России» запланировала…

Dimych Pupkin

«iMac для большинства людей, но…

Илья Попов

Квартиры внутри фермерского…

Angel Vivaldi

«Медузу» признали «иностранным…

Vasiliy Gorin

ЕС рекомендовал открыть границы…

Teamcheck

Что способствует выгоранию на…

Nikolai O

Россия вернёт пошлину на ввоз…

Philip Poteryahin

Всё о SberBox Top: новом умном…

Никита Маков

«Медузу» признали «иностранным…

Сергей Милосердов

Virgin Galactic назвала дату…

Aleksei Sitnikov

ЕС рекомендовал открыть границы…
null