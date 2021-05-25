Lego выпустит свой самый большой набор

Сейчас самый большой конструктор — модель Колизея из более 9000 деталей.

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Настенное панно с картой мира будет состоять из 11 695 тайлов — 2D-деталей Lego — и войдёт в линейку Lego Art. Набор станет самым большим из когда-либо выпущенных компанией, рассказали в vc.ru в её пресс-службе.

Набор «Карта мира» Lego

Размер собранной карты — 104 см на 65 см. Набор состоит из 40 пластин с тайлами, которые собираются в три сегмента, — это позволяет собрать карту тремя способами, разместив по центру одну из частей мира. В наборе также будет рамка для готовой картины и крепления. С помощью конструктора компания хочет напомнить клиентам о путешествиях.

Набор «Карта мира» появится с 1 июня в магазинах «Мир кубиков», а с 1 августа — на Wildberries и Ozon. Цена — 22 999 рублей.