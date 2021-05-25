Lego выпустит свой самый большой набор — карту мира из более 11 000 деталей для линейки Lego Art Статьи редакции
Сейчас самый большой конструктор — модель Колизея из более 9000 деталей.
Настенное панно с картой мира будет состоять из 11 695 тайлов — 2D-деталей Lego — и войдёт в линейку Lego Art. Набор станет самым большим из когда-либо выпущенных компанией, рассказали в vc.ru в её пресс-службе.
Размер собранной карты — 104 см на 65 см. Набор состоит из 40 пластин с тайлами, которые собираются в три сегмента, — это позволяет собрать карту тремя способами, разместив по центру одну из частей мира. В наборе также будет рамка для готовой картины и крепления. С помощью конструктора компания хочет напомнить клиентам о путешествиях.
Набор «Карта мира» появится с 1 июня в магазинах «Мир кубиков», а с 1 августа — на Wildberries и Ozon. Цена — 22 999 рублей.
Вот почему все эти супернаборы при взгляде на них вызывают суперскуку? Думал, что более скучного набора, чем коллизей, где интересно собирать только первый сектор, уже не будет, но недооценил проектировщиков
Похоже на провал, но наверное найдутся и на это покупатели.
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Если посмотрите на это не как на конструктор, а как на искусство в интерьер, то все встанет на свои места. Lego молодцы.
"разместив по центру одну из частей мира"
Таак, в центре мы поместим Россию!)
нуууу... вот если бы на время взять собрать и сдать, то еще ладно. а вот покупать на один раз фактически дороговато
а тут комменты писать надо только по какому-то шаблону?))) просто выражать свои мысли уже нельзя?
Как элемент интерьера выглядит достойно, во вот цена в 22 за элементарный конструктор - это немного лихо.
Надо немного подождать, китайцы из lepin/bela и т.п. в течении пары месяцев сделают тоже самое за 5...
Для такого размера набора это ещё и не дорого, тот же Сокол из SW на 7500 деталей стоит 60к+
Lego красавцы, очень много экспериментируют с аудиториями и инновациями. Твёрдо забрали лидерство у Mattel.
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