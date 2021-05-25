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Торговля
Таня Боброва

Lego выпустит свой самый большой набор — карту мира из более 11 000 деталей для линейки Lego Art Статьи редакции

Сейчас самый большой конструктор — модель Колизея из более 9000 деталей.

18 18 комментариев
Форум
2042 просмотров

Настенное панно с картой мира будет состоять из 11 695 тайлов — 2D-деталей Lego — и войдёт в линейку Lego Art. Набор станет самым большим из когда-либо выпущенных компанией, рассказали в vc.ru в её пресс-службе.

Набор «Карта мира» Lego

Размер собранной карты — 104 см на 65 см. Набор состоит из 40 пластин с тайлами, которые собираются в три сегмента, — это позволяет собрать карту тремя способами, разместив по центру одну из частей мира. В наборе также будет рамка для готовой картины и крепления. С помощью конструктора компания хочет напомнить клиентам о путешествиях.

Набор «Карта мира» появится с 1 июня в магазинах «Мир кубиков», а с 1 августа — на Wildberries и Ozon. Цена — 22 999 рублей.

jaysbrickblog

#lego #новость

18 18 комментариев
12
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18 комментариев
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Andrey Vladimirsky

13

Вот почему все эти супернаборы при взгляде на них вызывают суперскуку? Думал, что более скучного набора, чем коллизей, где интересно собирать только первый сектор, уже не будет, но недооценил проектировщиков

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Alexandr Simonov

Andrey
1

Похоже на провал, но наверное найдутся и на это покупатели.

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Raimond Vladimirov

Alexandr
0

Фаны лего всё купят 

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Комментарий удален

Комментарий удален

Antosha NeMelisov

8

<strike>Зумеры</strike> Lego изобрели мозаику.

Ответить

Andrey Bronin

4

Если посмотрите на это не как на конструктор, а как на искусство в интерьер, то все встанет на свои места. Lego молодцы.

Ответить

Антон Ковойцев

Andrey
0

скорее пылесборник. не?

Ответить

Илья Шишкунов

Andrey
0

Им бы с Икеа устроить совместный проект в таком случае 

Ответить

Герман Воронов

2

Lego выпустит свой самый большой набор

Эх, ну почему не лего техник

Ответить

Типун Понос

1

"разместив по центру одну из частей мира"
Таак, в центре мы поместим Россию!)

Ответить

Глеб Кабанов

0

нуууу... вот если бы на время взять собрать и сдать, то еще ладно. а вот покупать на один раз фактически дороговато

Ответить

Фёдор Хан

Глеб
0

Спасибо за отзыв, держите в курсе. 

Ответить

Глеб Кабанов

Фёдор
1

а тут комменты писать надо только по какому-то шаблону?))) просто выражать свои мысли уже нельзя?

Ответить

Артем

0

Как элемент интерьера выглядит достойно, во вот цена в 22 за элементарный конструктор - это немного лихо. 

Ответить

Антон piter

Артем
1

Надо немного подождать, китайцы из lepin/bela и т.п. в течении пары месяцев сделают тоже самое за 5... 

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Алексей Ткачук

Артем
0

Для такого размера набора это ещё и не дорого, тот же Сокол из SW на 7500 деталей стоит 60к+ 

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Глеб Лубенников

0

Lego красавцы, очень много экспериментируют с аудиториями и инновациями. Твёрдо забрали лидерство у Mattel.

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Павел Бокарёв

0

охрененно

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Могучий татарин

0

Норм. Надо брать

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