Минфин подтвердил, что «Почта России» займётся доставкой российского вина при онлайн-заказах Статьи редакции
Но обсуждать вопрос о полноценном запуске онлайн-торговли алкоголем пока преждевременно.
- Обсуждение площадки по онлайн-продаже алкоголя продолжается в рамках рабочей группы в правительстве России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статс-секретаря — замминистра финансов Алексея Сазанова.
- Источники РБК сообщали, что проект в пилотном режиме могут запустить с июня по декабрь 2021 года в Подмосковье и Мордовии с участием 25 крупнейших производителей вин в России.
- Дистанционная продажа алкоголя в России запрещена с 2007 года. Авторы инициативы утверждали, что алкоголь уже продают в онлайне, поэтому нужна схема с надёжным оператором для легализации процесса.
Такими темпами, ещё лет 5 и про частный бизнес можно вообще забыть. Кого смогут выкупят, других закроют, третьим вообще по закону нельзя даже начинать.
Радует одно, сейчас время быстро летит, значит неизбежный 1991 не за горами.
155 кустов картошки посадили. Вот что значит инвестиции в будущее. :)
Почта России станет крупнейшим винным маркетплейсом, создав конкуренцию К&Б и другим алко-магазинам - Алко Почта России. Потом заберет отправку лекарственных средств.
А всего то надо было, чтоб почта выполняла свои прямые функции по логистике.
Это только в том случае если ПР сможет показать такие же издержки и объемы как алкомагазы, чтобы цена была конкурентной. Не говоря уже о квесте получения посылки против посещения магазина КБ "через дорогу".
Интересно, кто это вам алкоголь отправит через постамат без контроля возраста...
Шутка из 2010:
Почта России займется доставкой виноградного сока
Предлагаю Набережным Челнам заняться расширением бизнеса.
А то что они одну туалетную бумагу делают?
Набережные Челны – доставка еды, такси, а еще ОНЛАЙН БАНК с эквайрингом.
Камазы еще делают. Камазы и туалетную бумагу, в целом, уже неплохое сочетание.
Пока дождёшься бандерольку с российской брагой, пока отстоишь в очереди на получение, уже и пить сможешь бросить, найти хорошую работу, завести семью, посадить дерево ну и так далее 😁
Почта России доставит любое вино выдержанным.
Я не понял, типа только Почте России можно, а другим нельзя? Или я, как продавец алкоголя, могу сделать договор с Почтой России и указывать ее как пункт выдачи вина? (Пусть хотя бы вина. Пусть хотя бы российского).
Вот так закажешь вина бутылку, а придёт Дюшес
Интересно, зачем данное ответвление Почте России. Хочет стать монополистам в сфере продажи вина.
Просто почта России хочет обогнать Сбербанк по количеству направлений бизнеса. Почта банк, продажа продуктов, онлайн продажа алкоголя. Госкомпаниям можно все, частным компаниям можно лишь подвергаться рейдерству.
Хе-хе... у меня на телефоне :)
Спорт известный - Литробол. С широкой сетью спортотделов по всей стране)
Не, просто фитнес-трекеров у меня нет, так как не нужны. А это я сгруппировал программы. Название дал сам андройд )
Они будут доставлять в отделения или по типу курьерской доставки в любое время дня? Как бы это не вышло, что эту доставку будет проще не ждать, а пойти в магазин у дома и там купить.
Доставка алкоголя курьерами Почты России круглосуточно. И ссылка на телеграмм.
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