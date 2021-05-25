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Торговля
Маша Цепелева

Минфин подтвердил, что «Почта России» займётся доставкой российского вина при онлайн-заказах Статьи редакции

Но обсуждать вопрос о полноценном запуске онлайн-торговли алкоголем пока преждевременно.

  • Обсуждение площадки по онлайн-продаже алкоголя продолжается в рамках рабочей группы в правительстве России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статс-секретаря — замминистра финансов Алексея Сазанова.
  • Источники РБК сообщали, что проект в пилотном режиме могут запустить с июня по декабрь 2021 года в Подмосковье и Мордовии с участием 25 крупнейших производителей вин в России.
  • Дистанционная продажа алкоголя в России запрещена с 2007 года. Авторы инициативы утверждали, что алкоголь уже продают в онлайне, поэтому нужна схема с надёжным оператором для легализации процесса.

#новость #почтароссии

1244 просмотров
31 31 комментарий
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31 комментарий
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Эдуард Чистяков

13

Такими темпами, ещё лет 5 и про частный бизнес можно вообще забыть. Кого смогут выкупят, других закроют, третьим вообще по закону нельзя даже начинать.

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Денис Демидов

Эдуард
0

Радует одно, сейчас время быстро летит, значит неизбежный 1991 не за горами.

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Sergei Timofeyev

Денис
4

155 кустов картошки посадили. Вот что значит инвестиции в будущее. :)

Ответить

Владимир Дорофеев

7

Почта России станет крупнейшим винным маркетплейсом, создав конкуренцию К&Б и другим алко-магазинам - Алко Почта России. Потом заберет отправку лекарственных средств.

А всего то надо было, чтоб почта выполняла свои прямые функции по логистике.

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Arseniy Kirsanov

Владимир
0

Это только в том случае если ПР сможет показать такие же издержки и объемы как алкомагазы, чтобы цена была конкурентной. Не говоря уже о квесте получения посылки против посещения магазина КБ "через дорогу".

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Yuri Istomin

Arseniy
1
Ответить

Arseniy Kirsanov

Yuri
1

Интересно, кто это вам алкоголь отправит через постамат без контроля возраста...

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Михаил Б

4

Шутка из 2010:
Почта России займется доставкой виноградного сока

Ответить

Олег Саенов

Михаил
1

винного уксуса

Ответить

Andrew Tereshin

4

Предлагаю Набережным Челнам заняться расширением бизнеса.
А то что они одну туалетную бумагу делают?
Набережные Челны – доставка еды, такси, а еще ОНЛАЙН БАНК с эквайрингом.

Ответить

Aydar Sultanov

Andrew
0

Камазы еще делают. Камазы и туалетную бумагу, в целом, уже неплохое сочетание.

Ответить

Андрей Морозов

1

А что так можно было?😲

Ответить

Stepan Popov

1

Пока дождёшься бандерольку с российской брагой, пока отстоишь в очереди на получение, уже и пить сможешь бросить, найти хорошую работу, завести семью, посадить дерево ну и так далее 😁

Ответить

Alexander Radutsky

Stepan
0

так как раз 15-летний виски и будет )

Ответить

Сергей Низовцев

1

Почта России доставит любое вино выдержанным.

Ответить

Михаил Кузин

Сергей
0

Зачёт)

Ответить

Расиль Шакиров

0

Что???

Ответить

Mitya Vol

0

У телеги отживают рынок доставки алкоголя?)

Ответить

Антон Петров

0

Я не понял, типа только Почте России можно, а другим нельзя? Или я, как продавец алкоголя, могу сделать договор с Почтой России и указывать ее как пункт выдачи вина? (Пусть хотя бы вина. Пусть хотя бы российского). 

Ответить

Graf De Lotarev

0

Думал что с пива начнётся, а потом градус по нарастающей!

Ответить

Sergey Vanyushin

0

Вот так закажешь вина бутылку, а придёт Дюшес

Ответить

Антон Ковойцев

Sergey
0

Придет в разобранном виде типа собери сам, из осколков. 

Ответить

Ar AbduRashid

0

Вышлют вино, придет сок 'добрый' или 'привет' а может и вместе

Ответить

Murat Oshroev

0

Потом Почта России купит Магнит и Х5. 

Ответить

Артем

0

Интересно, зачем данное ответвление Почте России. Хочет стать монополистам в сфере продажи вина.

Ответить

Саша Александров

0

Просто почта России хочет обогнать Сбербанк по количеству направлений бизнеса. Почта банк, продажа продуктов, онлайн продажа алкоголя. Госкомпаниям можно все, частным компаниям можно лишь подвергаться рейдерству.

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Хе-хе... у меня на телефоне :)

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Антон Ковойцев

Sergei
0

Спорт известный - Литробол. С широкой сетью спортотделов по всей стране)

Ответить

Sergei Timofeyev

Антон
0

Не, просто фитнес-трекеров у меня нет, так как не нужны. А это я сгруппировал программы. Название дал сам андройд )

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Yan Purvenes

0

Они будут доставлять в отделения или по типу курьерской доставки в любое время дня? Как бы это не вышло, что эту доставку будет проще не ждать, а пойти в магазин у дома и там купить.

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Владимир Дорофеев

Yan
0

Доставка алкоголя курьерами Почты России круглосуточно. И ссылка на телеграмм.

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