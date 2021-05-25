Родственники основателя Natura Siberica Андрея Трубникова начали судиться с компанией в ожидании наследства — The Bell Статьи редакции
Назначенный после смерти предпринимателя доверительный управляющий работает против них, считают они.
Жены и сын основателя Natura Siberica Андрея Трубникова после его смерти подали иски к юрлицам компании, выяснил The Bell.
- Восемь исков в апреле 2021 года подала первая жена Ирина Трубникова, у неё есть доли в ООО «Первое решение», основном юрлице Natura Siberica, и ещё восьми компаниях, связанных с брендом.
- Один иск подал сын от первого брака Дмитрий Трубников.
- Ещё один — вторая жена Оксана Трубникова в интересах общей дочери Елизаветы Трубниковой.
- От вдовы основателя компании журналисты не обнаружили исков.
Истцы требуют признать недействительными решения внеочередных собраний участников ООО и запретить вносить изменения в учредительные документы и сведения в ЕГРЮЛ.
Часть внеочередных собраний в компании была организована по инициативе агентства «Сезар Консалтинг» и его президента Бориса Любошица, с которыми нотариус заключила договоры доверительного управления. Доверительный управляющий должен был действовать в интересах наследников.
Представитель «Сезар Консалтинг» пояснил The Bell, что собрания нужны для назначения новых генеральных директоров: «Без этого невозможно выявить и пресечь незаконный вывод денег — такое часто происходит при смерти лица, создавшего и фактически единолично управлявшего бизнесом».
Но истцы считают, что действия доверительного управляющего «направлены на захват операционного контроля над обществом и рядом иных компаний, входящих в единый холдинг Natura Siberica».
В восьми из десяти случаев суд отказал истцам полностью.
У Андрея Трубникова — четыре наследника: сын Дмитрий и дочь Екатерина от первого брака, дочь Елизавета от второго брака и вдова Анастасия, сообщили The Bell два человека, которые знакомы с ходом дела.
Если бизнесмен не оставил завещания, Анастасия получит 50%, остальное в равных долях поделят дети. Срок принятия наследства истекает 7 июля 2021 года.
- В мае 2020 года компания «Эн+ Рециклинг» и Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) подали в суд на «Первое решение» после пожара на заводе. «Первое решение» арендовало там помещения, «Эн+ Рециклинг» принадлежали активы завода. Пожар уничтожил 80% построек. Одна из версий случившегося — поджог.
- Тогда сумма требований составила 4,5 млрд рублей. На 65 брендов Natura Siberica суд наложил обеспечительные меры. Позже истцом вместо «Эн+ Рециклинг» стал «Ингосстрах», а требования уточнились. Теперь «Ингосстрах» требует почти 1,5 млрд рублей, а ДОЗАКЛ — 2,7 млрд.
- Комментируя иск в компании заявляли, что если суд удовлетворит требования — это «повлечет потерю работы тысяч людей и исчезновению с прилавков магазинов доступной и качественной косметической продукции».
- Собеседник The Bell, знакомый с состоянием бизнеса Natura Siberica, утверждает, что несколько месяцев назад весь бизнес Natura Siberica оценивался в 3-4 млрд рублей.
- Андрей Трубников умер 7 января 2021 года. Ему был 61 год.
Владелец был хорошим мужиком, крутым продавцом и успешным бизнесменом.
Грустно смотреть, на самом деле, как дербанят и разваливают империю.
Классная была компания 😢
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