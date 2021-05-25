Назначенный после смерти предпринимателя доверительный управляющий работает против них, считают они.

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Жены и сын основателя Natura Siberica Андрея Трубникова после его смерти подали иски к юрлицам компании, выяснил The Bell.

Восемь исков в апреле 2021 года подала первая жена Ирина Трубникова, у неё есть доли в ООО «Первое решение», основном юрлице Natura Siberica, и ещё восьми компаниях, связанных с брендом.

Один иск подал сын от первого брака Дмитрий Трубников.

Ещё один — вторая жена Оксана Трубникова в интересах общей дочери Елизаветы Трубниковой.



От вдовы основателя компании журналисты не обнаружили исков.



Истцы требуют признать недействительными решения внеочередных собраний участников ООО и запретить вносить изменения в учредительные документы и сведения в ЕГРЮЛ.

Часть внеочередных собраний в компании была организована по инициативе агентства «Сезар Консалтинг» и его президента Бориса Любошица, с которыми нотариус заключила договоры доверительного управления. Доверительный управляющий должен был действовать в интересах наследников.

Представитель «Сезар Консалтинг» пояснил The Bell, что собрания нужны для назначения новых генеральных директоров: «Без этого невозможно выявить и пресечь незаконный вывод денег — такое часто происходит при смерти лица, создавшего и фактически единолично управлявшего бизнесом».

Но истцы считают, что действия доверительного управляющего «направлены на захват операционного контроля над обществом и рядом иных компаний, входящих в единый холдинг Natura Siberica».

В восьми из десяти случаев суд отказал истцам полностью.

У Андрея Трубникова — четыре наследника: сын Дмитрий и дочь Екатерина от первого брака, дочь Елизавета от второго брака и вдова Анастасия, сообщили The Bell два человека, которые знакомы с ходом дела.

Если бизнесмен не оставил завещания, Анастасия получит 50%, остальное в равных долях поделят дети. Срок принятия наследства истекает 7 июля 2021 года.