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Торговля
Маша Цепелева

Родственники основателя Natura Siberica Андрея Трубникова начали судиться с компанией в ожидании наследства — The Bell Статьи редакции

Назначенный после смерти предпринимателя доверительный управляющий работает против них, считают они.

6 6 комментариев
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Жены и сын основателя Natura Siberica Андрея Трубникова после его смерти подали иски к юрлицам компании, выяснил The Bell.

  • Восемь исков в апреле 2021 года подала первая жена Ирина Трубникова, у неё есть доли в ООО «Первое решение», основном юрлице Natura Siberica, и ещё восьми компаниях, связанных с брендом.
  • Один иск подал сын от первого брака Дмитрий Трубников.
  • Ещё один — вторая жена Оксана Трубникова в интересах общей дочери Елизаветы Трубниковой.
  • От вдовы основателя компании журналисты не обнаружили исков.

Истцы требуют признать недействительными решения внеочередных собраний участников ООО и запретить вносить изменения в учредительные документы и сведения в ЕГРЮЛ.

Часть внеочередных собраний в компании была организована по инициативе агентства «Сезар Консалтинг» и его президента Бориса Любошица, с которыми нотариус заключила договоры доверительного управления. Доверительный управляющий должен был действовать в интересах наследников.

Представитель «Сезар Консалтинг» пояснил The Bell, что собрания нужны для назначения новых генеральных директоров: «Без этого невозможно выявить и пресечь незаконный вывод денег — такое часто происходит при смерти лица, создавшего и фактически единолично управлявшего бизнесом».

Но истцы считают, что действия доверительного управляющего «направлены на захват операционного контроля над обществом и рядом иных компаний, входящих в единый холдинг Natura Siberica».

В восьми из десяти случаев суд отказал истцам полностью.

У Андрея Трубникова — четыре наследника: сын Дмитрий и дочь Екатерина от первого брака, дочь Елизавета от второго брака и вдова Анастасия, сообщили The Bell два человека, которые знакомы с ходом дела.

Если бизнесмен не оставил завещания, Анастасия получит 50%, остальное в равных долях поделят дети. Срок принятия наследства истекает 7 июля 2021 года.

  • В мае 2020 года компания «Эн+ Рециклинг» и Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) подали в суд на «Первое решение» после пожара на заводе. «Первое решение» арендовало там помещения, «Эн+ Рециклинг» принадлежали активы завода. Пожар уничтожил 80% построек. Одна из версий случившегося — поджог.
  • Тогда сумма требований составила 4,5 млрд рублей. На 65 брендов Natura Siberica суд наложил обеспечительные меры. Позже истцом вместо «Эн+ Рециклинг» стал «Ингосстрах», а требования уточнились. Теперь «Ингосстрах» требует почти 1,5 млрд рублей, а ДОЗАКЛ — 2,7 млрд.
  • Комментируя иск в компании заявляли, что если суд удовлетворит требования — это «повлечет потерю работы тысяч людей и исчезновению с прилавков магазинов доступной и качественной косметической продукции».
  • Собеседник The Bell, знакомый с состоянием бизнеса Natura Siberica, утверждает, что несколько месяцев назад весь бизнес Natura Siberica оценивался в 3-4 млрд рублей.
  • Андрей Трубников умер 7 января 2021 года. Ему был 61 год.

#новость #naturasiberica

6 6 комментариев
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6 комментариев
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Евгений Архипов

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Владелец был хорошим мужиком, крутым продавцом и успешным бизнесменом.
Грустно смотреть, на самом деле, как дербанят и разваливают империю.

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Герман Воронов

2

Наследнички тут как тут, изо всех щелей 😄 классика

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Ekaterina Zaitseva

0

Классная была компания 😢

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Green Base

Ekaterina
0

А что с ней сейчас?

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Антон Волков

0

Раздербанят компанию от жадности 

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Lord Raiden

–3

Ну подали и подали. Ну умер и умер.

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