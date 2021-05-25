Стоят от $88.

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Верхняя часть кроссовок Nuven от португальского бренда Undo for tomorrow — замша из переработанного пластика с водоотталкивающим покрытием, а резиновая подошва изготовлена из выброшенных воздушных шаров и остатков шин, пишет Input.

Обувь доступна в четырёх цветах: как утверждает издание, это больше, чем обычно предлагают бренды экологичной обуви, в том числе Adidas — лидер в области устойчивого развития.

Кроссовки доступны для предзаказа на краудфандинговой платформе Indiegogo от €72 (около $88). Бренд собрал уже больше €64,2 тысячи (около $78,5 тысяч) от 677 пользователей. Все заказы Undo for tomorrow планирует доставить в августе 2021 года.