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Торговля
Евгения Евсеева

Португальский бренд создал кроссовки с подошвой из переработанных воздушных шаров Статьи редакции

Стоят от $88.

7 7 комментариев
Форум
992 просмотров

Верхняя часть кроссовок Nuven от португальского бренда Undo for tomorrow — замша из переработанного пластика с водоотталкивающим покрытием, а резиновая подошва изготовлена из выброшенных воздушных шаров и остатков шин, пишет Input.

Обувь доступна в четырёх цветах: как утверждает издание, это больше, чем обычно предлагают бренды экологичной обуви, в том числе Adidas — лидер в области устойчивого развития.

Кроссовки доступны для предзаказа на краудфандинговой платформе Indiegogo от €72 (около $88). Бренд собрал уже больше €64,2 тысячи (около $78,5 тысяч) от 677 пользователей. Все заказы Undo for tomorrow планирует доставить в августе 2021 года.

Основатели Undo for Tomorrow Патрик Доманн и Педро Мелло создали обувь, чтобы изменить точку зрения людей на «мусор» и доказать, что товары из переработанных материалов могут выглядеть так же хорошо или даже лучше новых, пишет Input.

#новость #кроссовки

7 7 комментариев
14
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7 комментариев
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KINCH

2

 переработанных воздушных коров

Послышалось...

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Сергей Щукин

KINCH
4

Это вы о склиссах?

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Niko Nick

3

Большие молодцы!

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Fyodor

0

Повесточка, конечно. Но выглядят норм на фото.

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Небольшой жёлтый робот

0

Улётные тапки

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Михаил Мн

0

А почему из шаров нельзя делать шары?

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Olya Met

0

Это маршмеллоу или какая-то переработанная резина на фоне? 

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