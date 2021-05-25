Португальский бренд создал кроссовки с подошвой из переработанных воздушных шаров Статьи редакции
Стоят от $88.
Верхняя часть кроссовок Nuven от португальского бренда Undo for tomorrow — замша из переработанного пластика с водоотталкивающим покрытием, а резиновая подошва изготовлена из выброшенных воздушных шаров и остатков шин, пишет Input.
Обувь доступна в четырёх цветах: как утверждает издание, это больше, чем обычно предлагают бренды экологичной обуви, в том числе Adidas — лидер в области устойчивого развития.
Кроссовки доступны для предзаказа на краудфандинговой платформе Indiegogo от €72 (около $88). Бренд собрал уже больше €64,2 тысячи (около $78,5 тысяч) от 677 пользователей. Все заказы Undo for tomorrow планирует доставить в августе 2021 года.
Основатели Undo for Tomorrow Патрик Доманн и Педро Мелло создали обувь, чтобы изменить точку зрения людей на «мусор» и доказать, что товары из переработанных материалов могут выглядеть так же хорошо или даже лучше новых, пишет Input.
переработанных воздушных коров
Послышалось...
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