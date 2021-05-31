«Яндекс.Маркет» купит интернет-магазины KupiVIP и Mamsy Статьи редакции
Сделка позволит компании выйти на рынок продажи одежды и обуви.
- После покупки компании Private Trade «Яндекс.Маркет» получит интернет-магазины KupiVIP и Mamsy, пять офлайн-магазинов и распределительный центр на 20 000 м² в Подмосковье, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей маркетплейса и Private Trade.
- Условия сделки не разглашаются. По данным гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, маркетплейс мог заплатить за компанию около 1 млрд рублей, так как KupiVIP проигрывал конкуренцию крупнейшим интернет-магазинам.
- KupiVIP станет первым купленным «Яндекс.Маркетом» магазином, специализирующимся на прямых продажах товаров. Представитель «Яндекс.Маркета» отмечает, что маркетплейс «покупает в первую очередь налаженные процессы, экспертизу и инфраструктурные мощности». Сделка даст компании возможность выйти на рынок продажи одежды и позволит заниматься продажами брендовых вещей.
- По данным издания, Private Trade принадлежит кипрской Blacksquare Investments. По словам представителя компании, «ее акции распределены между 19 крупными фондами и физлицами, среди которых есть и основатель KupiVIP — бизнесмен Оскар Хартманн».
- KupiVIP создан в 2008 году и специализируется на продаже брендовых вещей с большим дисконтом за счет приобретения остатков модных марок по сниженным ценам. Сейчас у компании свыше 3000 российских и зарубежных поставщиков. По данным Fashion Consulting Group, оборот сервиса по итогам 2020 года сократился на 10% до 4,5 млрд рублей.
- Mamsy специализируется на продаже одежды и товаров средней ценовой категории для детей и женщин. «Ведомости» приводят данные «СПАРК — Интерфакса», согласно которым выручка компании по итогам 2020 года составила 671,6 млн рублей, убыток — 167,9 млн рублей.
- По данным «Яндекс», общий объем оборота товаров (GMV) «Маркета» за первый квартал 2021 года вырос на 126% и составил 17,7 млрд рублей. Количество пользователей «Маркета» (маркетплейс, «Лавка» и доставка продуктов в «Яндекс.Еде») достигло 7,7 млн человек за счет конкурентных цен, интеграции «Яндекс.Плюса» и инвестиций в маркетинг.
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5 комментариев
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Сбер не успел купить
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СБЕР + Яндекс
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0
и позволит заниматься продажами брендовых вещей
да, пора, а то сколько можно контрафакт, фейки и но-нейм китай продавать
повезло что купивип проигрывали конкуренцию крупнейшим интернет-магазинам, а то кто знает сколько бы еще пришлось продавать контрафакт, фейки и но-нейм китай
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