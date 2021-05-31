Торговля
Nazigul Jusupova

«Яндекс.Маркет» купит интернет-магазины одежды KupiVIP и Mamsy Статьи редакции

Маркетплейс «покупает в первую очередь налаженные процессы, экспертизу и инфраструктурные мощности», говорят в компании.

  • После покупки компании Private Trade «Яндекс.Маркет» получит интернет-магазины KupiVIP и Mamsy, пять офлайн-магазинов и распределительный центр на 20 000 м² в Подмосковье, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей маркетплейса и Private Trade.
  • Условия сделки не разглашаются. По данным гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, маркетплейс мог заплатить за компанию около 1 млрд рублей, так как KupiVIP проигрывал конкуренцию крупнейшим интернет-магазинам.
  • KupiVIP станет первым купленным «Яндекс.Маркетом» магазином, специализирующимся на прямых продажах товаров. Представитель «Яндекс.Маркета» отмечает, что маркетплейс «покупает в первую очередь налаженные процессы, экспертизу и инфраструктурные мощности». Сделка даст компании возможность выйти на рынок продажи одежды и позволит заниматься продажами брендовых вещей.
  • По данным издания, Private Trade принадлежит кипрской Blacksquare Investments. По словам представителя компании, «ее акции распределены между 19 крупными фондами и физлицами, среди которых есть и основатель KupiVIP — бизнесмен Оскар Хартманн».
  • KupiVIP создан в 2008 году и специализируется на продаже брендовых вещей с большим дисконтом за счет приобретения остатков модных марок по сниженным ценам. Сейчас у компании свыше 3000 российских и зарубежных поставщиков. По данным Fashion Consulting Group, оборот сервиса по итогам 2020 года сократился на 10% до 4,5 млрд рублей.
  • Mamsy специализируется на продаже одежды и товаров средней ценовой категории для детей и женщин. «Ведомости» приводят данные «СПАРК — Интерфакса», согласно которым выручка компании по итогам 2020 года составила 671,6 млн рублей, убыток — 167,9 млн рублей.
  • По данным «Яндекса», общий объем оборота товаров (GMV) «Маркета» за первый квартал 2021 года вырос на 126% и составил 17,7 млрд рублей. Количество пользователей «Маркета» достигло 7,7 млн человек за счет конкурентных цен, интеграции «Яндекс.Плюса» и инвестиций в маркетинг.

#яндексмаркет #новость

3875 просмотров
18 18 комментариев
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18 комментариев
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Мурад Муртазалиев

26

Сбер не успел купить

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Alexey Therm

Мурад
3

я зашёл в комменты, только чтобы увидеть коммент про сбер) 

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Григорий

Мурад
1

Придется теперь шламоду выкупать

Ответить

Graf De Lotarev

Мурад
0

Теперь ждём ответа...

Ответить

KINCH

9

СБЕР + Яндекс

Ответить

Алексей Кравцов

KINCH
8

Мэйл

Ответить

Родион Галанев

Алексей
11

Рамблер

Ответить

Дмитрий Евсеев

4

и позволит заниматься продажами брендовых вещей

да, пора, а то сколько можно контрафакт, фейки и но-нейм китай продавать

повезло что купивип проигрывали конкуренцию крупнейшим интернет-магазинам, а то кто знает сколько бы еще пришлось продавать контрафакт, фейки и но-нейм китай

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Вера Гагарина

3

Тот случай, когда инфоцыганизм стал приносить больше, чем магазин :)

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Александр Блохин

1

Про Мамси очень необычно.

Пытались работать с аналогичным проектом, комиссия больше 50% выходила. Поняли, это это не про заработок, а про избавление от остатков с нулевой прибылью.

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Мурад Муртазалиев

Александр
0

Такие платформы тоже нужны. Неликвид на складе занимает место, нелеквид это в принципе замороженная оборотка, которую можно пустить в более ликвидные товары. 

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Vladislav S

1

А яндекс маркет это теперь тоже маркетплейс со своими складами? Я чёт пропустил.

и как он связан со сбермегамаркетом? и как Сука, хватить друг друга покупать, ничего уже не понятно

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lakoros

Vladislav
0

сбермегамаркет это бывший Goods от мвидео. который купил Сбер.
Яндекс маркет полностью теперь отдельный продукт яндекса.

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Павел Гросс-Днепров

0

Kupivip в той стадии, когда можно купить... Покупают клиентскую базу. 

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Сидор

0

А тут недавно была статья, как после внедрения очередной маркетинговой приблуды, у Kupivip все поперло с небывалой скоростью.
Выходит, врали маркетологи …. 

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am8am

Сидор
0

Почему? Поперло — Прсто товаром была не одежда а сам сервис.
Смотрим на амазон и гадаем что еще яндекс не купил — электронные книги (тот же литрес) может купит? 

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Igor Kosarev

0

А раньше кстати KupiVip был довольно мощный онлайн шоп, там и куча модных брендов и ИИ на телефоне и CEO красовался на конференциях, все было хорошо. Потом почти все дорогие бренды куда то отвалились, и магазин потерял свою главную фишку по сути став недо-ламодой.

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Anastasia Ruban

0

Я не вижу логики покупать убыточный бизнес.
Покупательская способность упала, доходы тоже.

Мне кажется Яндекс встал со Сбером вместе скупая шлак. Особенно сфера одежды...

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