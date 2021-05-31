Торговля
Таня Боброва

Ozon Express и «Яндекс.Лавка» работают над запуском франшизы — «Ъ» Статьи редакции

Развитие с помощью партнёров может помочь сервисам доставки выйти в новые регионы.

  • Ozon начал поиск руководителя направления развития франчайзинга в Ozon Express — такую вакансию на HeadHunter нашёл «Коммерсантъ». Сотрудник займётся разработкой стратегии развития, созданием и организацией франшизы складов Ozon Express и разработкой пакета для партнеров.
  • Знакомый с проектом источник газеты подтвердил, что формируется новый отдел франчайзинга на Ozon Express. По его словам, компания планирует развитие dark store (магазины, работающие только на доставку) по франшизе как отдельное направление. В Ozon отказались от комментариев, а после удалили объявление о вакансии.
  • «Яндекс.Лавка» также рассчитывает на экспансию с помощью партнёров, пишет «Ъ». Близкий к сервису источник рассказал, что компания уже использует модель франшизы и планирует так открыться в нескольких городах России до конца 2021 года.
  • Компания предоставляет технологии, поддержку, маркетинг и доставку до потребителя, а партнёры отвечают за операционные процессы — работу склада, персонал, ассортиментную матрицу, ценообразование, рассказал собеседник. В «Лавке» отказались от комментариев.
  • По оценке аналитической компании Infoline, открытие одного dark store на 20 тысяч позиций площадью 1,5–2 тысяч м² потребует от 20 млн рублей инвестиций. Источник «Ъ» из служб доставки считает, что предлагать франшизу целесообразнее на помещения до 150 м²: местные партнёры вряд ли смогут себе позволить инвестировать в объекты большего размера.
  • Сервис доставки за один-четыре часа Ozon Express работает в Москве и Подмосковье, у него восемь dark store и ассортимент из около 20 тысяч позиций — в основном, продуктов и товаров повседневного спроса, уточняет «Ъ». Сервис экспресс-доставки продуктов «Лавка» работает в шести регионах, включая Москву, Петербург, Нижний Новгород и Казань.

#новость #яндекславка

1551 просмотров
7 7 комментариев
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Сидор

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И так Яндекс ни в  одном проекте не отвечает ни за что.
Так сверху ещё слой франшизы положат -  чтобы наверняка ни один злобный потребитель к ним не докапался 

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Anton B.

Сидор
1

Зато купившие франшизу будут огребать по полной.

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Кирилл Загоскин

Сидор
0

Яндекс скорее всего будет отвечать за суплайчейн

А за лажу с контролем списаний, и сборкой будет за франчайзи

Плохо очень работает франчайзи - просто блок его лавки и все

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Вадим Трушин

1

Яндекс маркет, сбермаркет, озон, Яндекс лавка, ... Начинаешь запутываться.

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Криминальный волк

1

Нейминг "Ъ" позиционирует себя как звук сидения на туалете после их еды?

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Johnny Vorony

0

Express.Лавка

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Данила PRM

Johnny
0

Полное название СберExpressOzonЛавка

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