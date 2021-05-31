Ozon Express и «Яндекс.Лавка» работают над запуском франшизы — «Ъ» Статьи редакции
Развитие с помощью партнёров может помочь сервисам доставки выйти в новые регионы.
- Ozon начал поиск руководителя направления развития франчайзинга в Ozon Express — такую вакансию на HeadHunter нашёл «Коммерсантъ». Сотрудник займётся разработкой стратегии развития, созданием и организацией франшизы складов Ozon Express и разработкой пакета для партнеров.
- Знакомый с проектом источник газеты подтвердил, что формируется новый отдел франчайзинга на Ozon Express. По его словам, компания планирует развитие dark store (магазины, работающие только на доставку) по франшизе как отдельное направление. В Ozon отказались от комментариев, а после удалили объявление о вакансии.
- «Яндекс.Лавка» также рассчитывает на экспансию с помощью партнёров, пишет «Ъ». Близкий к сервису источник рассказал, что компания уже использует модель франшизы и планирует так открыться в нескольких городах России до конца 2021 года.
- Компания предоставляет технологии, поддержку, маркетинг и доставку до потребителя, а партнёры отвечают за операционные процессы — работу склада, персонал, ассортиментную матрицу, ценообразование, рассказал собеседник. В «Лавке» отказались от комментариев.
- По оценке аналитической компании Infoline, открытие одного dark store на 20 тысяч позиций площадью 1,5–2 тысяч м² потребует от 20 млн рублей инвестиций. Источник «Ъ» из служб доставки считает, что предлагать франшизу целесообразнее на помещения до 150 м²: местные партнёры вряд ли смогут себе позволить инвестировать в объекты большего размера.
- Сервис доставки за один-четыре часа Ozon Express работает в Москве и Подмосковье, у него восемь dark store и ассортимент из около 20 тысяч позиций — в основном, продуктов и товаров повседневного спроса, уточняет «Ъ». Сервис экспресс-доставки продуктов «Лавка» работает в шести регионах, включая Москву, Петербург, Нижний Новгород и Казань.
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7 комментариев
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И так Яндекс ни в одном проекте не отвечает ни за что.
Так сверху ещё слой франшизы положат - чтобы наверняка ни один злобный потребитель к ним не докапался
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Яндекс скорее всего будет отвечать за суплайчейн
А за лажу с контролем списаний, и сборкой будет за франчайзи
Плохо очень работает франчайзи - просто блок его лавки и все
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Express.Лавка
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