Торговля
Таня Боброва

AliExpress открыл первые собственные пункты выдачи заказов в отделениях «Почты России» Статьи редакции

За два года маркетплейс планирует открыть минимум 2000 пунктов по всей стране.

  • Первые пункты начали работать по четырём адресам в Москве, рассказали vc.ru в AliExpress. В 2021-2022 годах ритейлер планирует открыть ещё не менее 2000 брендированных точек. На момент написания заметки в компании не уточнили размер инвестиций в проект.
  • Кроме зоны для получения и отправки посылок в пунктах при отделениях «Почты России» есть примерочные и специальные места для проверки заказов. Также покупатели могут воспользоваться услугой легкого возврата неподошедших товаров.
  • По данным ритейлера, «Почта России» доставляет более 80% зарубежных заказов маркетплейса. Партнёры заключили соглашение о совместном развитии логистики до 2025 года в марте. Кроме ПВЗ они планируют запустить 16 фулфилмент-центров и сеть кобрендинговых постаматов.
  • «Почта России» инвестирует в проект около 12 млрд рублей, в «AliExpress Россия» не раскрывали объём своих вложений.
Пункт выдачи заказов AliExpress AliExpress

#новость #aliexpress

611 просмотров
12 12 комментариев
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Либеральный Паша

4

Нафик брендировать пункты? Просто поднять почту до уровня нормального обслуживания и все

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Mariya Belokopytova

Либеральный
3

Для этого надо ЗП норм платить. У нас в городе ЗП 15-20 тыс… и бесконечная нехватка кадров. Работы там непочатый край, но за такие копейки кто будет впахивать

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Game Topia

Либеральный
0

Для этого как минимум может потребоваться разом уволить слишком большое количество сотрудников, которые до сих пор живут в СССР.

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Александр Аксенов

Game
0

Уволить-то может и не проблема, а где ж новых взять? Тем более им платить надо будет побольше. 

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Dennis Gooddeni

Алексан…
0

Из тикток-хаусов

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Maksim V.

Game
0

Точно. А на их место устроить конкурс из молодых, перспективных диджитал специалистов за 15тр/мес

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Ульяна Громова

Либеральный
0

Мне тоже кажется, что такое решение было бы более здравым. 

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Игорь Чумаков

4

Алик все больше и больше набирает обороты. 

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Вася Пражкин

Игорь
0

Правильнее будет:
Алишер все больше и больше набирает обороты. 

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MILITARY GURU

0

Заказал товар,взяли 350 рублей за доставку курьером,принес посылку почтальон который ничего с этого не поимел.

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MILITARY GURU

MILITARY
0

Сам товар дешевле доставки🤪

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Роман Сенин

0

Пункты выдачи чехлов) может хоть очереди станут поменьше.

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