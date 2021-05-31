AliExpress открыл первые собственные пункты выдачи заказов в отделениях «Почты России» Статьи редакции
За два года маркетплейс планирует открыть минимум 2000 пунктов по всей стране.
- Первые пункты начали работать по четырём адресам в Москве, рассказали vc.ru в AliExpress. В 2021-2022 годах ритейлер планирует открыть ещё не менее 2000 брендированных точек. На момент написания заметки в компании не уточнили размер инвестиций в проект.
- Кроме зоны для получения и отправки посылок в пунктах при отделениях «Почты России» есть примерочные и специальные места для проверки заказов. Также покупатели могут воспользоваться услугой легкого возврата неподошедших товаров.
- По данным ритейлера, «Почта России» доставляет более 80% зарубежных заказов маркетплейса. Партнёры заключили соглашение о совместном развитии логистики до 2025 года в марте. Кроме ПВЗ они планируют запустить 16 фулфилмент-центров и сеть кобрендинговых постаматов.
- «Почта России» инвестирует в проект около 12 млрд рублей, в «AliExpress Россия» не раскрывали объём своих вложений.
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12 комментариев
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3
Для этого надо ЗП норм платить. У нас в городе ЗП 15-20 тыс… и бесконечная нехватка кадров. Работы там непочатый край, но за такие копейки кто будет впахивать
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Для этого как минимум может потребоваться разом уволить слишком большое количество сотрудников, которые до сих пор живут в СССР.
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0
Уволить-то может и не проблема, а где ж новых взять? Тем более им платить надо будет побольше.
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4
Алик все больше и больше набирает обороты.
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0
Заказал товар,взяли 350 рублей за доставку курьером,принес посылку почтальон который ничего с этого не поимел.
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