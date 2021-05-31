Онлайн-ритейлер детских товаров myToys уйдёт из России на фоне падения выручки Статьи редакции
За год убыток операционной компании вырос в 44 раза, а выручка упала на 24%.
Клиенты myToys получили письмо о закрытии онлайн-магазина — он проработал в стране десять лет. Все заказы, сделанные в нём до 31 мая, доставят покупателям.
myToys входит в немецкую Otto Group. Интернет-магазины Quelle и Otto, также принадлежащие группе, прекратили работу в России в 2018 году.
В России группа останется представлена брендом bonprix — онлайн-магазином одежды, обуви и товаров для дома. У myToys также есть бренд детской одежды Bjorka — но что будет с ним, неизвестно.
Операционная компания myToys в России — ООО «МТ Клик». По данным «Контур.Фокуса», её чистый убыток вырос в 44 раза — с 34,8 млн рублей в 2019 году до 1,5 млрд рублей в 2020-м, выручка упала на 24% — с 2,4 млрд рублей до 1,8 млрд рублей.
«Детский мир» в годовой отчетности расположил myToys на четвёртом месте среди российских онлайн-продавцов детских товаров с объёмом продаж в 3,4 млрд рублей за 2019 год, пишет «Интерфакс». Данные за 2020 год не указаны.
По данным аналитического агентства Data Insight, с июня 2018 года по июнь 2019 года myToys был третьим по обороту игроком в России на онлайн-рынке детских товаров. Он уступал лишь «Детскому миру» и «Дочкам Сыночкам», пишут «Ведомости».
Кока Кола не свалит
и без Баунти не останемся
все остальное - второстепенно
Из роССии есть хоть одна хорошая новость?
"Шойгу заявил о создании 20 новых воинских соединений на западе России в ответ на действия НАТО"
Вот вам скрепная отличная новость))))
Это сарказм если что, а то сейчас захейтят))
Ровно через полгода после статьи о том, какие они молодцы. В игрушках мизерная маржа, повсеместный демпинг и торговля без чеков. Белому магазину тяжело конкурировать. Я вовремя соскочил в свое время.
Русские топ-менеджеры разворовали компанию сто процентов, иначе откуда такой убыток дикий и в пандемии. Немцам сюда надо аудиторов направить
Валютный хичхакер
А может просто у народа доходы снизились до нихуя и поэтому не покупают??
Возможно, но почему-то конкурент чувствует себя отлично, я все таки думаю наши воруют
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