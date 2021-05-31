За год убыток операционной компании вырос в 44 раза, а выручка упала на 24%.

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Клиенты myToys получили письмо о закрытии онлайн-магазина — он проработал в стране десять лет. Все заказы, сделанные в нём до 31 мая, доставят покупателям.

myToys входит в немецкую Otto Group. Интернет-магазины Quelle и Otto, также принадлежащие группе, прекратили работу в России в 2018 году.

Объявление об уходе myToys из России myToys.ru

В России группа останется представлена брендом bonprix — онлайн-магазином одежды, обуви и товаров для дома. У myToys также есть бренд детской одежды Bjorka — но что будет с ним, неизвестно.

Операционная компания myToys в России — ООО «МТ Клик». По данным «Контур.Фокуса», её чистый убыток вырос в 44 раза — с 34,8 млн рублей в 2019 году до 1,5 млрд рублей в 2020-м, выручка упала на 24% — с 2,4 млрд рублей до 1,8 млрд рублей.

«Детский мир» в годовой отчетности расположил myToys на четвёртом месте среди российских онлайн-продавцов детских товаров с объёмом продаж в 3,4 млрд рублей за 2019 год, пишет «Интерфакс». Данные за 2020 год не указаны.