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Торговля
Евгения Евсеева

Онлайн-ритейлер детских товаров myToys уйдёт из России на фоне падения выручки Статьи редакции

За год убыток операционной компании вырос в 44 раза, а выручка упала на 24%.

21 21 комментарий
Форум
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Клиенты myToys получили письмо о закрытии онлайн-магазина — он проработал в стране десять лет. Все заказы, сделанные в нём до 31 мая, доставят покупателям.

myToys входит в немецкую Otto Group. Интернет-магазины Quelle и Otto, также принадлежащие группе, прекратили работу в России в 2018 году.

Объявление об уходе myToys из России myToys.ru

В России группа останется представлена брендом bonprix — онлайн-магазином одежды, обуви и товаров для дома. У myToys также есть бренд детской одежды Bjorka — но что будет с ним, неизвестно.

Операционная компания myToys в России — ООО «МТ Клик». По данным «Контур.Фокуса», её чистый убыток вырос в 44 раза — с 34,8 млн рублей в 2019 году до 1,5 млрд рублей в 2020-м, выручка упала на 24% — с 2,4 млрд рублей до 1,8 млрд рублей.

«Детский мир» в годовой отчетности расположил myToys на четвёртом месте среди российских онлайн-продавцов детских товаров с объёмом продаж в 3,4 млрд рублей за 2019 год, пишет «Интерфакс». Данные за 2020 год не указаны.

По данным аналитического агентства Data Insight, с июня 2018 года по июнь 2019 года myToys был третьим по обороту игроком в России на онлайн-рынке детских товаров. Он уступал лишь «Детскому миру» и «Дочкам Сыночкам», пишут «Ведомости».

Как за 10 лет из мелкого магазинчика myToys.ru…
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21 21 комментарий
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Валютный хичхакер

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скоро все  более-менее крупные иностранные компании свалят с рашки , будем отечественными продуктами довольствоваться)

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Evgenii Evgenii

Валютный
2
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Птиц

Evgenii
1

Бутылка есть в наборе?

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Валютный

Птиц
0

С лубрикантом внутри.

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Валютный хичхакер

Evgenii
0

Ой смешнооо!!! круто!

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greg chudnoff

Валютный
0

Кока Кола не свалит
и без Баунти не останемся
все остальное - второстепенно

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Evgenii Evgenii

1

Из роССии есть хоть одна хорошая новость?

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Валютный хичхакер

Evgenii
4

"Шойгу заявил о создании 20 новых воинских соединений на западе России в ответ на действия НАТО"
Вот вам скрепная отличная новость))))
Это сарказм если что, а то сейчас захейтят))

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lakoros

Evgenii
0

А у вас есть хоть одна хорошая новость?

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Валютный хичхакер

lakoros
0

Вот отличная!

https://meduza.io/news/2021/05/31/uaz-buhanku-vpervye-osnastili-konditsionerom

УАЗ «буханку» впервые оснастили кондиционером…
Фургон на базе модели УАЗ-452, также известной как «буханка», впервые оснастили кондиционером…
meduza.io
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greg chudnoff

Evgenii
0

куда ни плюнь, куда ни глянь - сплошное государство

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Ware Wow

Evgenii
0

А что плохого в том, что уходит с твоего рынка иностранный игрок с бездонным кошельком? Только пирог больше становится для местных.

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Птиц

2

Ровно через полгода после статьи о том, какие они молодцы. В игрушках мизерная маржа, повсеместный демпинг и торговля без чеков. Белому магазину тяжело конкурировать. Я вовремя соскочил в свое время.

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greg chudnoff

Птиц
0

В игрушках мизерная маржа

где-то заржал директор Детского Мира

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Роман Б

0

Русские топ-менеджеры разворовали компанию сто процентов, иначе откуда такой убыток дикий и в пандемии. Немцам сюда надо аудиторов направить

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Валютный хичхакер

Роман
3

А может просто у народа доходы снизились до нихуя и поэтому не покупают??

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Роман Б

Валютный
1

Возможно, но почему-то конкурент чувствует себя отлично, я все таки думаю наши воруют

Интернет магазин игрушек Toy.ru – купить детские…
В магазине детских игрушек Toy.ru можно купить недорогие конструкторы Lego (Лего), интерактивные…
toy.ru
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Птиц

Роман
1

Хорошая шутка.

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Валютный

Роман
0

мда уж

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Сергей Подгорный

0
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Валютный хичхакер

Сергей
0

с бюджетом РФ?:)

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