Бизнес попросил Минэкономразвития отменить запрет на импортные корма для животных из-за риска роста цен и банкротств Статьи редакции
Из-за ограничений на ввоз импортных кормов специализированная розница исчезнет, а преимущества у российских производителей не появится.
- Союз предприятий зообизнеса отправил письмо в Минэкономразвития с просьбой снять ограничения Россельхознадзора за ввоз в страну импортных кормов для животных, сообщает РБК.
- С 2021 года Россельхознадзор изменил правила поставок: теперь, если в составе зарубежного корма найдут незарегистрированные генно-модифицированные компоненты (ГМО), то прекратят ввоз продукции всех производителей этой страны.
- В марте был ограничен импорт из США, в апреле — из Испании, в мае — из Германии и Литвы. ГМО нашли в кормах для продуктивных животных, их выращивают для изготовления продуктов. Российские законы не разделяют понятия кормов для продуктивных животных и домашних питомцев.
- 15% кормов на российском рынке — импортные. Из них 85% производят две международные компании Mars (Royal Canin, Pedigree, Whiskas, Sheba и другие) и Nestle (Pro Plan, Purina One, Friskies, Felix и другие).
- В России нет производства кормов для животных наивысшего качества со свежим мясом, «холистик» с большим количеством натуральных ингредиентов, диетических и лечебных кормов. Их привозят из-за границы и продают в специализированных магазинах или ветлечебницах.
- Председатель союза предприятий зообизнеса Кирилл Дмитриев считает, что запрет на импортные корма не даст преимуществ российским производителям, потому что речь о нишевых кормах с высокой себестоимостью. Также ограничения создают риск для здоровья домашних животных, могут привести к росту цен на другие корма и частичному банкротству ветклиник.
- В Минэкономразвития и Россельхознадзоре не ответили на вопросы журналистов об ограничениях.
- По данным Союза предприятий зообизнеса, в России — около 40 млн домашних кошек и 23 млн собак, а российский рынок кормов для животных оценивают в 200 млрд рублей.
В чем проблема ГМО?
В одноклассниках сказали что рак будет вот и запретили
Какая забота!😡 Мой пёс остался без лечебного корма. Нас кормят полезной пальмой, а домашних питомцев оставили без кормов. Заботливые!
Если это касается только корма для скота, я ещё могу понять. Но если это касается и домашних животных, то они там охренели совсем?
У кошек и собачек могут быть заболевания печени и почек, чувствительный желудок, при которых им обязательны лечебные корма со специальным составом, которые в РФ - не производятся! Иначе они просто будут медленно умирать на обычных кормах.
И кто будет отвечать за тысячи животных умирающих у хозяев на руках??? Или может у нас в стране, уже до контрабанды и продажи кормов для кошек и собак из под пальто, у метро, доведут? 🤦🏻♀️
Представляете новости: "Сегодня задержали крупного контрабандиста, при нем было 100 пакетиков корма для котят! Страна может спать спокойно..."
Лишь бы защитить законом шайку бездарей, не способных наладить собственное нормальное производство и боящихся потерять из-за этого свою прибыль.
кто будет отвечать за тысячи животных умирающих у хозяев на руках???
Вы же понимаете, что никто. Там не все жизненно важные лекарства можно ввозить, недавно видел передачу, как какую-то мамашку задержали на почте, она пыталась из-за границы это лекарство получить.
Ну, например, крутой российский корм Честная еда, но… он стоит в 2 раза дороже нашего премиум корма из Канады…. Потому что в России производить качественно = дорого
Тк, покупаю коту "Акана" в обычном зоомагазине у дома. Вроде всякие дорогущие "хорошие" корма в свободном доступе. Да и ценник за пару лет вырос буквально на 200₽. Относительно их изначальной стоимости - разница невелика
Upd: невнимательно прочитал. Пойду закуплюсь десятком другим на всякий случай. Пока этот корм ещё тут есть
Грузовой Никита
Амм, а я вот буквально неделю назад покупал. И были ещё в продаже. Даже не знал, что его уже перестали ввозить. На всякий, даже понюхал (вкусил аромат) корма, вроде похоже на оригинал старых времён.
Охх, не хотелось бы возвращаться на " Роял Канин"
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