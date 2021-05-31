Торговля
Маша Цепелева

Бизнес попросил Минэкономразвития отменить запрет на импортные корма для животных из-за риска роста цен и банкротств Статьи редакции

Из-за ограничений на ввоз импортных кормов специализированная розница исчезнет, а преимущества у российских производителей не появится.

  • Союз предприятий зообизнеса отправил письмо в Минэкономразвития с просьбой снять ограничения Россельхознадзора за ввоз в страну импортных кормов для животных, сообщает РБК.
  • С 2021 года Россельхознадзор изменил правила поставок: теперь, если в составе зарубежного корма найдут незарегистрированные генно-модифицированные компоненты (ГМО), то прекратят ввоз продукции всех производителей этой страны.
  • В марте был ограничен импорт из США, в апреле — из Испании, в мае — из Германии и Литвы. ГМО нашли в кормах для продуктивных животных, их выращивают для изготовления продуктов. Российские законы не разделяют понятия кормов для продуктивных животных и домашних питомцев.
  • 15% кормов на российском рынке — импортные. Из них 85% производят две международные компании Mars (Royal Canin, Pedigree, Whiskas, Sheba и другие) и Nestle (Pro Plan, Purina One, Friskies, Felix и другие).
  • В России нет производства кормов для животных наивысшего качества со свежим мясом, «холистик» с большим количеством натуральных ингредиентов, диетических и лечебных кормов. Их привозят из-за границы и продают в специализированных магазинах или ветлечебницах.
  • Председатель союза предприятий зообизнеса Кирилл Дмитриев считает, что запрет на импортные корма не даст преимуществ российским производителям, потому что речь о нишевых кормах с высокой себестоимостью. Также ограничения создают риск для здоровья домашних животных, могут привести к росту цен на другие корма и частичному банкротству ветклиник.
  • В Минэкономразвития и Россельхознадзоре не ответили на вопросы журналистов об ограничениях.
  • По данным Союза предприятий зообизнеса, в России — около 40 млн домашних кошек и 23 млн собак, а российский рынок кормов для животных оценивают в 200 млрд рублей.

#новость #ветеринария

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13 13 комментариев
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Konstantin Mayer

7
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Дмитрий Кораблёв

4

В чем проблема ГМО?

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Вадим Кондратьев

Дмитрий
2

В одноклассниках сказали что рак будет вот и запретили

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lakoros

Вадим
0

"незарегистрированные генно-модифицированные компоненты." Можно ли их зарегистрировать?

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Екатерина Гвоздева

4

Какая забота!😡 Мой пёс остался без лечебного корма. Нас кормят полезной пальмой, а домашних питомцев оставили без кормов. Заботливые!

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Lenochka Magomedova

3

Если это касается только корма для скота, я ещё могу понять. Но если это касается и домашних животных, то они там охренели совсем?
У кошек и собачек могут быть заболевания печени и почек, чувствительный желудок, при которых им обязательны лечебные корма со специальным составом, которые в РФ - не производятся! Иначе они просто будут медленно умирать на обычных кормах.
И кто будет отвечать за тысячи животных умирающих у хозяев на руках??? Или может у нас в стране, уже до контрабанды и продажи кормов для кошек и собак из под пальто, у метро, доведут? 🤦🏻‍♀️
Представляете новости: "Сегодня задержали крупного контрабандиста, при нем было 100 пакетиков корма для котят! Страна может спать спокойно..."
Лишь бы защитить законом шайку бездарей, не способных наладить собственное нормальное производство и боящихся потерять из-за этого свою прибыль.

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Мурад Муртазалиев

Lenochka
0

кто будет отвечать за тысячи животных умирающих у хозяев на руках???

Вы же понимаете, что никто. Там не все жизненно важные лекарства можно ввозить, недавно видел передачу, как какую-то мамашку задержали на почте, она пыталась из-за границы это лекарство получить.

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Mariya Belokopytova

2

Ну, например, крутой российский корм Честная еда, но… он стоит в 2 раза дороже нашего премиум корма из Канады…. Потому что в России производить качественно = дорого

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Медленный Валера

1

 Председатель союза предприятий зообизнеса

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Raimond Vladimirov

0

Секрет энергии кота Бориса

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Грузовой Никита

0

Тк, покупаю коту "Акана" в обычном зоомагазине у дома. Вроде всякие дорогущие "хорошие" корма в свободном доступе. Да и ценник за пару лет вырос буквально на 200₽. Относительно их изначальной стоимости - разница невелика
Upd: невнимательно прочитал. Пойду закуплюсь десятком другим на всякий случай. Пока этот корм ещё тут есть

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Emissar

Грузовой
0

акану с оридженом еще прошлым летом ввозить перестали, мне тогда в зоомагазине посоветовали 5кг взять мешок, взял, теперь вот заканчивается уже и нигде в продаже нету

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Грузовой Никита

Emissar
0

Амм, а я вот буквально неделю назад покупал. И были ещё в продаже. Даже не знал, что его уже перестали ввозить. На всякий, даже понюхал (вкусил аромат) корма, вроде похоже на оригинал старых времён.
Охх, не хотелось бы возвращаться на " Роял Канин"

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