Торговля
Nazigul Jusupova

«Почта России» получила лицензию на онлайн-торговлю лекарствами Статьи редакции

Оператор планирует лишь доставлять товары с партнёрских маркетплейсов и интернет-аптек, но самих партнёров не называет.

  • Для развития нового направления организация инвестировала 3 млн рублей в создание отдельной зоны для хранения препаратов в логистическом центре во Внукове, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. Также «Почта России» планирует расширить штат и закупить термоконтейнеры курьерам.
  • Также оператор откроет аптечные пункты на базе своих отделений. По данным «Ведомостей», сейчас работает 11 таких точек в Москве, Самарской и Ульяновской областях, Башкирии и Чувашии. Их число предполагается увеличивать, но на сколько, представитель компании не сказал.
  • В мае 2020 года «Коммерсантъ» писал, что «Почта России» планирует поэтапно выйти на рынок доставки лекарств. Госкомпания начала доставлять лекарства от дистрибьюторов в аптеки и планировала заняться их доставкой россиянам. Организация не назвала партнёров, указывая, что это «профильные маркетплейсы».
  • Выручку, полученную от этого направления, представитель «Почты России» раскрывать «Ведомостям» не стал. Опрошенные изданием крупные аптеки и производители лекарств не в курсе, удалось ли компании наладить с кем-то партнёрство.
  • Онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами в России разрешили в апреле 2020 года. Она доступна аптечным сетям, за исключением ИП, в которые, в частности, входят не менее 10 точек.

#лекарства #почтароссии #новость

441 просмотров
8 8 комментариев
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8 комментариев
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Gleb Tyutikov

4

Доставят лекарства, когда они уже не нужны будут.

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Pekelnyy Mikhail

2

Ну прям круто
И винцо привезут и анальгиньчику

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Vladislav S

Pekelnyy
5

Когда легалтзуют марихуану, встречайте: СберТравка ЯндексКосяк и доставка почтой России

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Vladislav S

2

Лекарства от Почты России - Ждите, помощь уже в пути) 

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Небольшой жёлтый робот

Vladislav
1

Аккурат к поминкам доставят

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Vladislav S

Небольшой
0

только за смертью посылать) 

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Владимир Дорофеев

2

А я говорил, что сначала они заберут монополию на доставку алкоголя, а потом на лекарства. 

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Небольшой жёлтый робот

0

Лицензию на оказание  норм услуг когда получат? А не вот это вот все

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