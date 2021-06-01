«Почта России» получила лицензию на онлайн-торговлю лекарствами Статьи редакции
Оператор планирует лишь доставлять товары с партнёрских маркетплейсов и интернет-аптек, но самих партнёров не называет.
- Для развития нового направления организация инвестировала 3 млн рублей в создание отдельной зоны для хранения препаратов в логистическом центре во Внукове, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. Также «Почта России» планирует расширить штат и закупить термоконтейнеры курьерам.
- Также оператор откроет аптечные пункты на базе своих отделений. По данным «Ведомостей», сейчас работает 11 таких точек в Москве, Самарской и Ульяновской областях, Башкирии и Чувашии. Их число предполагается увеличивать, но на сколько, представитель компании не сказал.
- В мае 2020 года «Коммерсантъ» писал, что «Почта России» планирует поэтапно выйти на рынок доставки лекарств. Госкомпания начала доставлять лекарства от дистрибьюторов в аптеки и планировала заняться их доставкой россиянам. Организация не назвала партнёров, указывая, что это «профильные маркетплейсы».
- Выручку, полученную от этого направления, представитель «Почты России» раскрывать «Ведомостям» не стал. Опрошенные изданием крупные аптеки и производители лекарств не в курсе, удалось ли компании наладить с кем-то партнёрство.
- Онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами в России разрешили в апреле 2020 года. Она доступна аптечным сетям, за исключением ИП, в которые, в частности, входят не менее 10 точек.
441 просмотров
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u043e\u0447\u0442\u0430\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043b\u0435\u043a\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430"], "comments": 8, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 253010, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 01 Jun 2021 10:03:27 +0300", "is_special": false }
0
8 комментариев
Написать комментарий...
2
Ну прям круто
И винцо привезут и анальгиньчику
Ответить
5
Когда легалтзуют марихуану, встречайте: СберТравка ЯндексКосяк и доставка почтой России
Ответить
2
Лекарства от Почты России - Ждите, помощь уже в пути)
Ответить
1
Аккурат к поминкам доставят
Ответить
2
А я говорил, что сначала они заберут монополию на доставку алкоголя, а потом на лекарства.
Ответить
0
Лицензию на оказание норм услуг когда получат? А не вот это вот все
Ответить
Блоги компаний
Evrone News #03: новый open-source продукт и клиентские кейсы
hh.ru запустил CPA-платформу affilate.hh.ru для сотрудничества с веб-мастерами
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Комментарии
Передумал покупать телефон на…
Мошенники сняли с кредитки…
«Тинькофф» подал иск к…
Мошенники сняли с кредитки…
ЦБ установил лимит для…
«Альфа-банк» оценил кампанию с…
Check-up компании Газпром…
Nauzhin.ru — как создать меню…
«Тинькофф» подал иск к…
Неконструктивная критика…
Мошенническая схема, которую я…
«Даже если у тебя есть миллион…
«Тинькофф» подал иск к…
«Даже если у тебя есть миллион…
Неконструктивная критика…