Это будут обезличенные данные, например, о составе корзины.

«Мы видим тенденцию, она глобальная, — многие компании выбирают закрытый тип экосистем: то есть хочешь у нас работать, отдай все свои данные и цифры. Мы настроены быть открытой платформой и делиться аналитикой о клиентах с продавцами», — рассказал операционной директор Ozon Даниил Фёдоров на форуме маркетплейса COM.E ON.

В июне 2021 года маркетплейс соберёт тестовую экспертную группу из продавцов, а в третьем квартале планирует представить услугу для всех. В пресс-службе Ozon уточнили vc.ru, что речь не идёт о передаче каких-либо персональных чувствительных данных вроде имён или номеров телефонов.

«Концепция продукта пока формируется, но мы уже знаем, что продавцам полезно и важно знать срезы по новым или лояльным клиентам, составу их корзины с точки зрения категорий. При этом данные будут агрегированными и полностью обезличенными», — уточнили в компании. Основная задача аналитики — помочь продавцам понять клиентов, чтобы правильно планировать развитие и масштабирование бизнеса.

Среди других планов — возможный запуск модели click & collect (заказать и забрать товар у продавца) и обновление программы Ozon.Premium.

На форуме также выступил гендиректор Ozon Александр Шульгин. Он рассказал, что компания рассчитывает увеличить оборот до 2,5 трлн рублей к 2025 году: «Это уже довольно много, рост в 12 раз от нынешнего показателя». Он добавил, что в планах Ozon построить 1 млн м² фулфилмент-центров, увеличить число продавцов до 500 тысяч и число товаров до более 100 млн.