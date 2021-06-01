Доставкой займётся «Почта России».

Пользователи AliExpress Global из Испании, Франции, Италии и других стран уже могут купить детские товары и игрушки российских брендов Maskbro, Bossa Nova и Lucky Child, сообщили vc.ru в компании.

По данным «AliExpress Россия», категория детских товаров — одна из самых популярных по количеству заказов на AliExpress в странах Европы.

Продажи на платформе будут по классической трансграничной В2С-модели. Доставкой заказов займётся «Почта России». «Это позволит российским продавцам подтверждать нулевую ставку НДС при экспорте по каналам электронной торговли по форме таможенной декларации», — отметили в компании.

На пилотном этапе все расходы по логистике «AliExpress Россия» обещает взять на себя. Сумму расходов компания не раскрывает.

Подать заявку на экспорт пока нельзя, так как команда будет отбирать продавцов самостоятельно. Сроки пилотного проекта не уточнили. В будущем компания планирует предложить удобный способ регистрации, чтобы любой локальный продавец платформы смог продавать на AliExpress Global.