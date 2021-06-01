Торговля
Nazigul Jusupova

AliExpress в России начнёт экспортировать российские товары в Европу Статьи редакции

Доставкой займётся «Почта России».

Пользователи AliExpress Global из Испании, Франции, Италии и других стран уже могут купить детские товары и игрушки российских брендов Maskbro, Bossa Nova и Lucky Child, сообщили vc.ru в компании.

По данным «AliExpress Россия», категория детских товаров — одна из самых популярных по количеству заказов на AliExpress в странах Европы.

Продажи на платформе будут по классической трансграничной В2С-модели. Доставкой заказов займётся «Почта России». «Это позволит российским продавцам подтверждать нулевую ставку НДС при экспорте по каналам электронной торговли по форме таможенной декларации», — отметили в компании.

На пилотном этапе все расходы по логистике «AliExpress Россия» обещает взять на себя. Сумму расходов компания не раскрывает.

Подать заявку на экспорт пока нельзя, так как команда будет отбирать продавцов самостоятельно. Сроки пилотного проекта не уточнили. В будущем компания планирует предложить удобный способ регистрации, чтобы любой локальный продавец платформы смог продавать на AliExpress Global.

#aliexpress #новость

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5 комментариев
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Alex Black

3

Переводить русские названия на европейские языки тоже походу будут автоматом 🤔

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Небольшой жёлтый робот

Alex
5
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Канищев Максим

4

А что будут продавать? Китайские товары под российскими брендами?

Ответить

Эдуард Гладышев

Канищев
0

Примерный перечень можно прикинуть по каталогу 100 лучших товаров России
https://100best.ru/content/katalog-tovarov-i-proizvoditeley-konkursa-100-luchshih-tovarov-rossii

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Евгений Ларин

4

Для понимания Дядюшка Лю 500 грамм (а вроде и даже до 2,5 кг) отправляет за 100 рублей макс.
Но, если узбекский предприниматель готов профинансировать почему бы и нет?
Правда долго такой аттракцион щедрости не продлится
А реальные тарифы на пересылку которая занимает 30-40 дней по цене UPS из США за 3 дня европейцы не поймут.
Тут встает вопрос, а какого хера такие тарифы

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