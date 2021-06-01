Торговля
Евгения Евсеева

Правительство разрешило онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами через маркетплейсы — «Ъ» Статьи редакции

До этого продавать лекарства можно было только интернет-магазинам со специальной лицензией.

  • Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал постановление, оно ожидает опубликования на сайте правительства, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке.
  • Постановление также снимает ограничение на продажу безрецептурных лекарств сетями, у которых меньше десяти точек или нет собственного сайта для заказа и оплаты товаров.
  • Это позволит небольшим фармритейлерам увеличить свою клиентскую базу, причём прежде всего за счёт нелекарственного ассортимента — например, парафармацевтики и косметики, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.
  • Весной 2020 года Госдума разрешила онлайн-торговлю безрецептурных лекарств, а правительство определило правила их продажи: у аптеки должно быть от 10 точек и курьеры. В декабре 2020 года Минздрав предложил разрешить онлайн-торговлю лекарствами сетям, у которых меньше десяти аптек, а также торговлю через агрегаторы.
  • В апреле сервис по заказу лекарств добавил «AliExpress Россия» — но без доставки. В том же месяце X5 Group заявила, что начнёт в декабре продавать лекарства через свой маркетплейс «Перекрёсток Впрок».

#новость #аптеки #лекарства

1556 просмотров
33 33 комментария
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33 комментария
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Денис Бурков

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Скоро и алкашку разрешат и понеслась🤦‍♂️

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Денис Демидов

Денис
9

А что плохого произойдет?
Алкаши как тарились в лучшем случае в к&б, а как правило у знакомого самогонщика, так и продолжат это делать, зато нормальным людям станет чуть проще жить.

Ответить

Denis Kiselev

Денис
0

Особенно с учётом маркировки и ЕГАИС - когда можно посмотреть судьбу индивидуальной бутылки.

Ответить

Влад Берг

Denis
0

Если Вася Пупкин ежедневно покупает пузырь (два) будут вызывать бригаду помогаторов?

Ответить

Сергей Подгорный

Денис
–1

Нормальные люди за бухлом сами ходят, а всякие ленивые животные будут 20 литров пиваса заказывать на вечер.

Ответить

Харухи

Денис
–1

То, что это станет доступнее, что плохо.

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Антон Штадлер

Денис
2

Что в этом плохого? Во всем мире лекарства и алкашка хиты доставки.
Пускай лучше дома квасят, чем у крыльца магазина начинают

Ответить

Трансгендолёт

Антон
2

Я вас умоляю. Любители поквасить на крыльце как правило пьют самую дешевую синьку и уж точно не будут доплачивать за доставку алкашки да еще и ждать, пока ее привезут.

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Максим Григорьев

Денис
1

Озон уже в процессе получения лицензии на алкушку

Ответить

Andrei Apanasik

Денис
1

Алкашку и сейчас онлайн продают. winestyle и прочие.

Ответить

Антон Штадлер

Andrei
0

Но без доставки

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Ivan Zenkov

Антон
0

Спросить бы почему.

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Andrew Muralov

Andrei
0

Лудинг с доставкой продаёт с оплатой на месте. 

Ответить

Gaius Plinius

Денис
0

Я брал алкашку онлайн ещё лет 6-7 назад. Вы думаете, сейчас её не продают так не продают?

Ответить

Murat Oshroev

Денис
0

Так уже. Почта России. Заказывайте )

Ответить

Ренат Курбанов

0

Значит скоро появится Яндекс.Аптека с доставкой

Ответить

Денис Демидов

Ренат
4

Проще на маркете категорию добавить.

Ответить

Илья Посаженников

Денис
0

Там уже продаются рецептурные препараты с доставкой в аптеку, поэтому, она уже есть.

Ответить

Дарья Садыкова

1

«Это позволит небольшим фармритейлерам увеличить свою клиентскую базу...» - Сбераптека и Озон их сожрут. Просто станет больше БАДов на маркетплейсах. А ещё, вспомните: в Госдуме, относительно недавно, пытались было запретить iHerb😉 И ещё интересный факт: сын владелицы «Эвалар» депутат Госдумы.

Ответить

Alexey Ivanov

1

Сколько аптек вымрет?

Ответить

mirge

Alexey
0

Все

Ответить

One Geek

0

Давайте подумаем о возможных названиях будущих лидеров:
* Сбермедделивери

* Яндекс.аптека

* Тинькофф.здоровье (ну представим, что Олег Юрьевич исчерпал возможности роста на финансовом рынке и решил насолить яндекс.аптека)

Или это будет новый никому не известный стартап с талантливым менеджером - сыном депутата?

p.s. я чёт такой непозитивный стал. Наверное, много на виси времени провожу.

Ответить

Вася Пражкин

One
0

 Наверное, много на виси времени провожу.

Напротив, много времени вне виси. У нас тут сплошные позитив и веселье, госдума не дает повода для негатива.

Ответить

One Geek

Вася
0

Да я в рунете только тут. Больше с русской современной культурой нигде не соприкасаюсь, так как живу за пределами родины.

Ответить

Вася Пражкин

One
1

Родина - там где хорошо, а не где родился )

Ответить

One Geek

Вася
1

Брат 2©

Ответить

Dmitry Kiselev

One
0

В Тиньков.Здоровье кстати вполне верится, с учетом известных событий. Много кто вкладывался в медицину в силу жизненной необходимости или просто наличия определенного опыта. 

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One Geek

Dmitry
0

Тут даже не только здоровье, а потенциал роста. Раз Олег думал продавать банк, скорее всего он уже рассматривал варианты куда пойти после. Не думаю, что Олег Юрьевич хочет сидеть с мартини у бассейна. По крайней мере, мне так хочется верить.

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Комментарий удален

Oleg Solovev

0

Ну все.. ждем MedTech старперов, на очереди AlchoTech

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Am besten Videos

0

Это сколько ж ему занесли? 

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Bet Papa

0

Потеряно

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ilia

0

Что разрешили по интернету безрецептурное - ок. Смущает что маркетплейсы - там же никто по сути не проверяет лицензии - на одежде той же уже были видосики что "рисуют" все это...

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Рома Панасов

0

Жду когда автомобили активно начнут продавать через онлайн. Дилер - лишнее звено.

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