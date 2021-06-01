Правительство разрешило онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами через маркетплейсы — «Ъ» Статьи редакции
До этого продавать лекарства можно было только интернет-магазинам со специальной лицензией.
- Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал постановление, оно ожидает опубликования на сайте правительства, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке.
- Постановление также снимает ограничение на продажу безрецептурных лекарств сетями, у которых меньше десяти точек или нет собственного сайта для заказа и оплаты товаров.
- Это позволит небольшим фармритейлерам увеличить свою клиентскую базу, причём прежде всего за счёт нелекарственного ассортимента — например, парафармацевтики и косметики, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.
- Весной 2020 года Госдума разрешила онлайн-торговлю безрецептурных лекарств, а правительство определило правила их продажи: у аптеки должно быть от 10 точек и курьеры. В декабре 2020 года Минздрав предложил разрешить онлайн-торговлю лекарствами сетям, у которых меньше десяти аптек, а также торговлю через агрегаторы.
- В апреле сервис по заказу лекарств добавил «AliExpress Россия» — но без доставки. В том же месяце X5 Group заявила, что начнёт в декабре продавать лекарства через свой маркетплейс «Перекрёсток Впрок».
Скоро и алкашку разрешат и понеслась🤦♂️
А что плохого произойдет?
Алкаши как тарились в лучшем случае в к&б, а как правило у знакомого самогонщика, так и продолжат это делать, зато нормальным людям станет чуть проще жить.
Особенно с учётом маркировки и ЕГАИС - когда можно посмотреть судьбу индивидуальной бутылки.
Нормальные люди за бухлом сами ходят, а всякие ленивые животные будут 20 литров пиваса заказывать на вечер.
Что в этом плохого? Во всем мире лекарства и алкашка хиты доставки.
Пускай лучше дома квасят, чем у крыльца магазина начинают
Я вас умоляю. Любители поквасить на крыльце как правило пьют самую дешевую синьку и уж точно не будут доплачивать за доставку алкашки да еще и ждать, пока ее привезут.
Алкашку и сейчас онлайн продают. winestyle и прочие.
Но без доставки
Я брал алкашку онлайн ещё лет 6-7 назад. Вы думаете, сейчас её не продают так не продают?
Значит скоро появится Яндекс.Аптека с доставкой
Проще на маркете категорию добавить.
Там уже продаются рецептурные препараты с доставкой в аптеку, поэтому, она уже есть.
«Это позволит небольшим фармритейлерам увеличить свою клиентскую базу...» - Сбераптека и Озон их сожрут. Просто станет больше БАДов на маркетплейсах. А ещё, вспомните: в Госдуме, относительно недавно, пытались было запретить iHerb😉 И ещё интересный факт: сын владелицы «Эвалар» депутат Госдумы.
Сколько аптек вымрет?
Давайте подумаем о возможных названиях будущих лидеров:
* Сбермедделивери
* Яндекс.аптека
* Тинькофф.здоровье (ну представим, что Олег Юрьевич исчерпал возможности роста на финансовом рынке и решил насолить яндекс.аптека)
Или это будет новый никому не известный стартап с талантливым менеджером - сыном депутата?
p.s. я чёт такой непозитивный стал. Наверное, много на виси времени провожу.
Наверное, много на виси времени провожу.
Напротив, много времени вне виси. У нас тут сплошные позитив и веселье, госдума не дает повода для негатива.
В Тиньков.Здоровье кстати вполне верится, с учетом известных событий. Много кто вкладывался в медицину в силу жизненной необходимости или просто наличия определенного опыта.
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Что разрешили по интернету безрецептурное - ок. Смущает что маркетплейсы - там же никто по сути не проверяет лицензии - на одежде той же уже были видосики что "рисуют" все это...
Жду когда автомобили активно начнут продавать через онлайн. Дилер - лишнее звено.
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