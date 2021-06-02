«Азбука вкуса» будет доставлять экспресс-заказы только через «Яндекс.Еду» и откажется от других служб доставки еды Статьи редакции
Отключение других служб не было обязательным условием, пояснили в «Яндексе».
- Заказ на экспресс-доставку за 20-40 минут из супермаркетов и точек «AB Daily» можно будет сделать только через приложение «Яндекс.Еда». Доставку за 120 минут и «ко времени» — через сайт или приложение сети. Заказы будут собирать сотрудники «Азбуки вкуса», сообщили vc.ru в компании.
- Ритейлер откажется даже от собственной службы «АВ Экспресс-меню» и от услуг «Сбермаркета», Delivery Club и SaveTime. Ритейлер продолжит сотрудничество с сервисами доставки из дарксторов: Ozon Express, «Яндекс.Лавка», «Самокат». В «Яндекс.Еде» уточнили, что отключение других служб не было условием партнёрства.
- «Мы решили сконцентрироваться на сотрудничестве с одним партнером, чтобы не распыляться и совместно повышать уровень сервиса для наших клиентов. Мы ориентировались как на экономические показатели — "Яндекс.Еда" уже сейчас даёт нам больше всего заказов, так и на позиционирование сервиса и бренда», — прокомментировали в компании.
«Отличное» решение!
Три последних моих заказа привезли дай бог половину, при том что в заказе максимально обыденные продукты, доступные в АВ хоть в час ночи.
Как результат два раза остался без ужина.
Принципиально больше не заказываю АВ в Яндексе. Пешком лучше схожу.
Хорошо хоть оставили доставку из магазина за 120 минут. Я часто пользовался доставкой через Экспресс меню, привозили на такси. От заказов через Яндекс.Еду тоже воздержусь)
В АВ хорошая готовая еда без изысков, с хорошим соотношением цена=качество,альтернатив я не нашел, либо отвратная готовая как в яндекс еде , либо уже дороже доставка из ресторанов, что не очень удобно.
Жаль что АВ решили отказаться от своей экспресс доставки, живу на их еде уже более 2х лет,полет отличный.
Доставка яндекс еды не нравится, куча косяков постоянных от курьеров и впаривание пр оплаченных ресторанов, отсутствие реальных отзывов, за которыми приходится лезть в яндекс карты и искать их.
Всегда было интересно, кто заказывает продукты или кулинарию из азбуки, если в Яндекс еда, есть такое изобилие реально вкусной и хорошей еды и продуктов. 😁
Я, например) Можете пальцем потыкать. Хорошей и реально вкусной еды сейчас полно и я выбираю конкретно то, что мне хочется в момент заказа) И довольно часто выбор приходится на АВ.
Вкусной еды там в принципе нет 😁 там все как из столовки )
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