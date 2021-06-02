«Самокат» выйдет на рынок США под новым брендом — The Bell Статьи редакции
Над проектом сервиса экспресс-доставки будет работать американская команда.
- Выход на рынок США планируется через несколько месяцев или год, рассказал The Bell близкий к компании источник и подтвердил собеседник из числа сотрудников экосистемы.
- Название для бренда пока не определено. Команду будут набирать на месте. Использовать будут идеи и частично технологии «Самоката».
- Сумма на экспансию, число и география дарксторов пока не определены — это будет зависеть от масштабов запуска, который сейчас обсуждают акционеры. Представители «Самоката» отказались от комментариев.
- Бренд «Самокат» основали в 2018 году бывшие топ-менеджеры «Почты России» и «Магнита» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. В 2020 году 75,6% компании выкупило совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group «О2О холдинг».
- «Самокат» занимается доставкой продуктов, косметики и товаров для дома и работает в 15 городах. Количество заказов по итогам 2020 года выросло в 18 раз до 18 млн.
- В апреле «Яндекс.Лавка» объявила, что в 2021 году начнёт работать в Париже под международным брендом Yango Deli, позднее сервис планируют запустить в Лондоне.
"«Самокат» выйдет на рынок США под новым брендом — The Bell"
Отличный заголовок вышел, я считаю
@Маша Цепелева Заголовок вводит в заблуждение многих.
Сама новость вводит в заблуждение) Может выйдет, а может не выйдет. Может через год, а может через 2
Ну.
Обычно ж источник в начале пишут: «The Bell: Самокат выйдет...»
Блин, я даже по вашему комменту не сразу понял, о чем вы. И правда, подумал, что Самокат будет в США The Bell.
Неужели не "Samokat", a Kuckscooter?
Отличная новость, всем рекомендую.
15 минут и Самокат уже тут 👀
А что именно выйдет-то? Если команда другая и бренд другой, то что выходит? Деньги?
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Счастливый Орзэмэс
@Denis Shiryaev реально, уже надоело каждый раз такое говно отправлять в спам.
Пофиксите, каждый раз все реже хочется заходить и читать новости/комменты.
Спасибо.
А с какого штата начнется экспансия?
Уже представляю афроамериканцев и латиносов, разъезжающих на велосипедах по минималке за ~10$ в час и в снег и слякоть. Фантастика. На цепь сажать и кнутом их подгонять будут? Или узбеков завезут, которые тут за 250р в час летать, готовы как кометы )
Что-то мне кажется, такой стартап возможен только в РФ за счет дешевизны курьеров и донатов от сбербанка
Работают уже такие сервисы. No fridge тот же.
По вашему мнению, подобные сервисы придумали русские и в США их нет?)
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Самокат - такая параша
Что даркстор, что курьеры - не алë чучмеки. Кладут в заказ сыр который вздулся так, что чутть не лопнул. Страшно представить условия хранения.
Причем, это со второго раза. Первый раз вообще не мой заказ пытались мне вручить. А курьер матерился и просил сказать поддержке что все вовремя доставил. Конченная контора мейл.ру
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