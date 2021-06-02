Торговля
Маша Цепелева

«Самокат» выйдет на рынок США под новым брендом — The Bell Статьи редакции

Над проектом сервиса экспресс-доставки будет работать американская команда.

  • Выход на рынок США планируется через несколько месяцев или год, рассказал The Bell близкий к компании источник и подтвердил собеседник из числа сотрудников экосистемы.
  • Название для бренда пока не определено. Команду будут набирать на месте. Использовать будут идеи и частично технологии «Самоката».
  • Сумма на экспансию, число и география дарксторов пока не определены — это будет зависеть от масштабов запуска, который сейчас обсуждают акционеры. Представители «Самоката» отказались от комментариев.
  • Бренд «Самокат» основали в 2018 году бывшие топ-менеджеры «Почты России» и «Магнита» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. В 2020 году 75,6% компании выкупило совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group «О2О холдинг».
  • «Самокат» занимается доставкой продуктов, косметики и товаров для дома и работает в 15 городах. Количество заказов по итогам 2020 года выросло в 18 раз до 18 млн.
  • В апреле «Яндекс.Лавка» объявила, что в 2021 году начнёт работать в Париже под международным брендом Yango Deli, позднее сервис планируют запустить в Лондоне.

#самокат #новость

1955 просмотров
21 21 комментарий
13
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Andrey Kulakov

37

"«Самокат» выйдет на рынок США под новым брендом — The Bell" 

Отличный заголовок вышел, я считаю

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Вася Пражкин

Andrey
3

@Маша Цепелева Заголовок вводит в заблуждение многих.

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Антон Штадлер

Вася
1

Сама новость вводит в заблуждение) Может выйдет, а может не выйдет. Может через год, а может через 2

Ответить

Valentin Dombrovsky

Andrey
3

Ну. 
Обычно ж источник в начале пишут: «The Bell: Самокат выйдет...» 

Ответить

Сергей Милосердов

Andrey
3

Блин, я даже по вашему комменту не сразу понял, о чем вы. И правда, подумал, что Самокат будет в США The Bell.

Ответить

Vadim Preobrazhensky

Andrey
1

Полностью согласен🤣🔥

Ответить

_nevo

Andrey
0

Забыли правила оформления прямой речи

Ответить

Pasha Kislova

4

Неужели не "Samokat", a Kuckscooter?

Ответить

Raimond Vladimirov

Pasha
2

"Selfroller" 

Ответить

Михаил Синицын

–3

Отличная новость, всем рекомендую.
15 минут и Самокат уже тут 👀

Ответить

Роман Аванесов

Михаил
0

Пламя и метан, и самокат уже там

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Mikhail Starov

1

А что именно выйдет-то? Если команда другая и бренд другой, то что выходит? Деньги? 

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Счастливый Орзэмэс

Philips
0

@Denis Shiryaev реально, уже надоело каждый раз такое говно отправлять в спам.
Пофиксите, каждый раз все реже хочется заходить и читать новости/комменты.
Спасибо.

Ответить

Sergey

0

А с какого штата начнется экспансия?

Уже представляю афроамериканцев и латиносов, разъезжающих на велосипедах по минималке за ~10$ в час и в снег и слякоть. Фантастика. На цепь сажать и кнутом их подгонять будут? Или узбеков завезут, которые тут за 250р в час летать, готовы как кометы )

Что-то мне кажется, такой стартап возможен только в РФ за счет дешевизны курьеров и донатов от сбербанка

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Dmitry Savoev

Sergey
0

Работают уже такие сервисы. No fridge тот же. 

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Sergey

Dmitry
0

Так там абсолютно другая экономика, даже сравнивать смысла нет.  Я имею в виду как они будут выходить, сохранят ли так сказать самобытность своего сервиса )

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Andrew Lobachev

Sergey
0

По вашему мнению, подобные сервисы придумали русские и в США их нет?)

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Sergey Ontime

0

Янго Дели звучит как Индеец Индиец.

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Ivan Berdasov

0

Самокат - такая параша

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Ivan Berdasov

Ivan
0

Что даркстор, что курьеры - не алë чучмеки. Кладут в заказ сыр который вздулся так, что чутть не лопнул. Страшно представить условия хранения.

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Ivan Berdasov

Ivan
0

Причем, это со второго раза. Первый раз вообще не мой заказ пытались мне вручить. А курьер матерился и просил сказать поддержке что все вовремя доставил. Конченная контора мейл.ру

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