Торговля
Маша Цепелева

«Самокат» выйдет на рынок США под новым брендом Статьи редакции

Над проектом сервиса экспресс-доставки будет работать американская команда.

  • Выход на рынок США планируется через несколько месяцев или год, рассказал The Bell близкий к компании источник и подтвердил собеседник из числа сотрудников экосистемы.
  • Название для бренда пока не определено. Команду будут набирать на месте. Использовать будут идеи и частично технологии «Самоката».
  • Сумма на экспансию, число и география дарксторов пока не определены — это будет зависеть от масштабов запуска, который сейчас обсуждают акционеры. Представители компании сначала отказались от комментариев, но после выхода материала сооснователь «Самоката» Вячеслав Бочаров подтвердил выход в США и добавил, что сервис стартует в Нью-Йорке летом.
  • Бренд «Самокат» основали в 2018 году бывшие топ-менеджеры «Почты России» и «Магнита» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. В 2020 году 75,6% компании выкупило совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group «О2О холдинг».
  • «Самокат» занимается доставкой продуктов, косметики и товаров для дома и работает в 15 городах. Количество заказов по итогам 2020 года выросло в 18 раз до 18 млн.
  • В апреле «Яндекс.Лавка» объявила, что в 2021 году начнёт работать в Париже под международным брендом Yango Deli, позднее сервис планируют запустить в Лондоне.

#самокат #новость

5007 просмотров
37 37 комментариев
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Andrey Kulakov

97

"«Самокат» выйдет на рынок США под новым брендом — The Bell" 

Отличный заголовок вышел, я считаю

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Вася Пражкин

Andrey
28

@Маша Цепелева Заголовок вводит в заблуждение многих.

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Антон Штадлер

Вася
16

Сама новость вводит в заблуждение) Может выйдет, а может не выйдет. Может через год, а может через 2

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Сергей Милосердов

Andrey
24

Блин, я даже по вашему комменту не сразу понял, о чем вы. И правда, подумал, что Самокат будет в США The Bell.

Ответить

Valentin Dombrovsky

Andrey
14

Ну. 
Обычно ж источник в начале пишут: «The Bell: Самокат выйдет...» 

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_nevo

Andrey
5

Забыли правила оформления прямой речи

Ответить

Vadim Preobrazhensky

Andrey
1

Полностью согласен🤣🔥

Ответить

Pasha Kislova

11

Неужели не "Samokat", a Kuckscooter?

Ответить

Raimond Vladimirov

Pasha
8

"Selfroller" 

Ответить

Sergey

6

А с какого штата начнется экспансия?

Уже представляю афроамериканцев и латиносов, разъезжающих на велосипедах по минималке за ~10$ в час и в снег и слякоть. Фантастика. На цепь сажать и кнутом их подгонять будут? Или узбеков завезут, которые тут за 250р в час летать, готовы как кометы )

Что-то мне кажется, такой стартап возможен только в РФ за счет дешевизны курьеров и донатов от сбербанка

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Andrew Lobachev

Sergey
8

По вашему мнению, подобные сервисы придумали русские и в США их нет?)

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Sht_Anton

Sergey
5

в неповторимом оригинале, с которого скопирован Самокат, goPuff - 20 000 курьеров
у Instacart, с которого скопирован Сбермаркет - от 350 000 до 400 000
Не смотрел цифры DoorDash, но вряд ли сервис, выполняющий 100 млн заказов/месяц (для сравнения, у ЯндексЕды и ДеливериКлаб вместе взятых в год меньше) ограничивается парой сотней full-time employees

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Максим Воронин

Sergey
1

Зачем афро и латиносы? Пакистанцев что ли мало?

Ответить

Dmitry Savoev

Sergey
0

Работают уже такие сервисы. No fridge тот же. 

Ответить

Sergey

Dmitry
1

Так там абсолютно другая экономика, даже сравнивать смысла нет.  Я имею в виду как они будут выходить, сохранят ли так сказать самобытность своего сервиса )

Ответить

Дмитрий Евсеев

Sergey
0

Если бы кого-то в сша собрались завозить, то узбеки бы оказались далеко в конце очереди

Ответить

Mikhail Starov

8

А что именно выйдет-то? Если команда другая и бренд другой, то что выходит? Деньги? 

Ответить

Дмитрий Евсеев

Mikhail
0

Деньги выходят в трубу

Ответить

Sergey Ontime

7

Янго Дели звучит как Индеец Индиец.

Ответить

Михаил Синицын

–3

Отличная новость, всем рекомендую.
15 минут и Самокат уже тут 👀

Ответить

Роман Аванесов

Михаил
6

Пламя и метан, и самокат уже там

Ответить

Alexander Maltsev

4

Через год уже весь рынок США будет поделен окончательно) Выходить надо было вчера.

Ответить

Чит Чат

2

Выйдет в США: бренд не определен, команды нет, денег нет

Ответить

Михаэль Эликан

1

Раньше пользовался Яндекс лавкой, доставляли мне за 15 минут, потом стали косячить с доставкой 30-60 минут ждал и ввели платную доставку, перешел на Самокат который доставляет мне рекорд был 7 минут, но в среднем за 10-15. Пока доставка бесплатно, но думаю не долго осталось ждать

Ответить

Михаэль Эликан

Михаэль
1

Еще из минусов, у них нет оценки заказа. Что то не понравилось пиши в поддержку. А бывает что курьер как собаке пакет бросит за дверью ни зарасти ни до свидания.

Ответить

Комментарий удален

Европейский завод

Philips
3

@Denis Shiryaev реально, уже надоело каждый раз такое говно отправлять в спам.
Пофиксите, каждый раз все реже хочется заходить и читать новости/комменты.
Спасибо.

Ответить

Artemy

0

Предлагаю просто Sam

Ответить

Mike Kosulin

Artemy
3

Serious?

Ответить

Ivan Berdasov

–4

Самокат - такая параша

Ответить

Ivan Berdasov

Ivan
–3

Что даркстор, что курьеры - не алë чучмеки. Кладут в заказ сыр который вздулся так, что чутть не лопнул. Страшно представить условия хранения.

Ответить

Ivan Berdasov

Ivan
–3

Причем, это со второго раза. Первый раз вообще не мой заказ пытались мне вручить. А курьер матерился и просил сказать поддержке что все вовремя доставил. Конченная контора мейл.ру

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Костя Петренко

Ivan
6

А я пользуюсь несколько раз в неделю и ещё ни разу ничего такого не происходило:/

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Dmitry

Костя
0

Подтверждаю, Новосибирск, центр. Пару раз в неделю заказываем продукты. Даже авокадо - спелые. 

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Костя Петренко

Dmitry
0

Я тоже с Новосибирска)

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Mark Borisov

0

А что там с конкуренцией? 

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Богдан Георгиев

0

Представитель «Самоката» рассказал Forbes, что разработкой и поддержкой сервиса займется команда из России. Что очень Удивительно. Он же уточнил, что речь идет о новом бизнесе, а не о переносе «Самоката» в США. Тоже интересный момент

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Иван Шеметов

Scott
0

@Инспектор 

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