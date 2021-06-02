«Самокат» выйдет на рынок США под новым брендом Статьи редакции
Над проектом сервиса экспресс-доставки будет работать американская команда.
- Выход на рынок США планируется через несколько месяцев или год, рассказал The Bell близкий к компании источник и подтвердил собеседник из числа сотрудников экосистемы.
- Название для бренда пока не определено. Команду будут набирать на месте. Использовать будут идеи и частично технологии «Самоката».
- Сумма на экспансию, число и география дарксторов пока не определены — это будет зависеть от масштабов запуска, который сейчас обсуждают акционеры. Представители компании сначала отказались от комментариев, но после выхода материала сооснователь «Самоката» Вячеслав Бочаров подтвердил выход в США и добавил, что сервис стартует в Нью-Йорке летом.
- Бренд «Самокат» основали в 2018 году бывшие топ-менеджеры «Почты России» и «Магнита» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. В 2020 году 75,6% компании выкупило совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group «О2О холдинг».
- «Самокат» занимается доставкой продуктов, косметики и товаров для дома и работает в 15 городах. Количество заказов по итогам 2020 года выросло в 18 раз до 18 млн.
- В апреле «Яндекс.Лавка» объявила, что в 2021 году начнёт работать в Париже под международным брендом Yango Deli, позднее сервис планируют запустить в Лондоне.
"«Самокат» выйдет на рынок США под новым брендом — The Bell"
Отличный заголовок вышел, я считаю
@Маша Цепелева Заголовок вводит в заблуждение многих.
Сама новость вводит в заблуждение) Может выйдет, а может не выйдет. Может через год, а может через 2
Блин, я даже по вашему комменту не сразу понял, о чем вы. И правда, подумал, что Самокат будет в США The Bell.
Ну.
Обычно ж источник в начале пишут: «The Bell: Самокат выйдет...»
Неужели не "Samokat", a Kuckscooter?
А с какого штата начнется экспансия?
Уже представляю афроамериканцев и латиносов, разъезжающих на велосипедах по минималке за ~10$ в час и в снег и слякоть. Фантастика. На цепь сажать и кнутом их подгонять будут? Или узбеков завезут, которые тут за 250р в час летать, готовы как кометы )
Что-то мне кажется, такой стартап возможен только в РФ за счет дешевизны курьеров и донатов от сбербанка
По вашему мнению, подобные сервисы придумали русские и в США их нет?)
в неповторимом оригинале, с которого скопирован Самокат, goPuff - 20 000 курьеров
у Instacart, с которого скопирован Сбермаркет - от 350 000 до 400 000
Не смотрел цифры DoorDash, но вряд ли сервис, выполняющий 100 млн заказов/месяц (для сравнения, у ЯндексЕды и ДеливериКлаб вместе взятых в год меньше) ограничивается парой сотней full-time employees
Работают уже такие сервисы. No fridge тот же.
Если бы кого-то в сша собрались завозить, то узбеки бы оказались далеко в конце очереди
А что именно выйдет-то? Если команда другая и бренд другой, то что выходит? Деньги?
Отличная новость, всем рекомендую.
15 минут и Самокат уже тут 👀
Через год уже весь рынок США будет поделен окончательно) Выходить надо было вчера.
Раньше пользовался Яндекс лавкой, доставляли мне за 15 минут, потом стали косячить с доставкой 30-60 минут ждал и ввели платную доставку, перешел на Самокат который доставляет мне рекорд был 7 минут, но в среднем за 10-15. Пока доставка бесплатно, но думаю не долго осталось ждать
Еще из минусов, у них нет оценки заказа. Что то не понравилось пиши в поддержку. А бывает что курьер как собаке пакет бросит за дверью ни зарасти ни до свидания.
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Европейский завод
@Denis Shiryaev реально, уже надоело каждый раз такое говно отправлять в спам.
Пофиксите, каждый раз все реже хочется заходить и читать новости/комменты.
Спасибо.
Предлагаю просто Sam
Самокат - такая параша
Что даркстор, что курьеры - не алë чучмеки. Кладут в заказ сыр который вздулся так, что чутть не лопнул. Страшно представить условия хранения.
Причем, это со второго раза. Первый раз вообще не мой заказ пытались мне вручить. А курьер матерился и просил сказать поддержке что все вовремя доставил. Конченная контора мейл.ру
А я пользуюсь несколько раз в неделю и ещё ни разу ничего такого не происходило:/
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Представитель «Самоката» рассказал Forbes, что разработкой и поддержкой сервиса займется команда из России. Что очень Удивительно. Он же уточнил, что речь идет о новом бизнесе, а не о переносе «Самоката» в США. Тоже интересный момент
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