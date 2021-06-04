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Торговля
Лиана Липанова

Удмуртия оказалась крупнейшей на eBay по экспорту из регионов, а её глава рассказал про «деревнеобразующих» продавцов Статьи редакции

Говорит, что предпринимателей «выводят за руку на маркетплейсы» и просит обнулить НДС для экспортных посылок.

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4 июня на ПМЭФ гендиректор на глобальных развивающихся рынках eBay Илья Кретов рассказал, что Удмуртия занимает третье место в России по экспортным продажам на площадке после Москвы и Санкт-Петербурга.

Многие игроки сейчас идут в обучение, популяризацию экспорта и поддержку экспортёра. Например, Александр Бречалов сейчас тоже обсуждает проект. Это первый регион, не считая Москву и Петербург, по активности на eBay. Команде Александра Бречалова большой респект.

Коллеги занимаются там и экспортной акселерацией, и поддержкой в фотографировании, описании товаров — такая школа экспортёра.

Илья Кретов
гендиректор на глобальных развивающихся рынках eBay

Бречалов объяснил это тем, что Удмуртия «так далеко от зоны комфорта», что вынуждена сконцентрироваться на поддержке малого бизнеса, экспорте и маркетплейсах. Он добавил, что власти республики «за руку выводят» предпринимателей на маркетплейсы.

Александр Бречалов @brechalov
Во время пандемии Удмуртия заняла 3-е место в России по продажам на @eBay. И сегодня генеральный директор eBay в России Илья Кретов отметил работу наших предприятий) https://t.co/0irZQ7JRrV

Глава республики также обратился к помощнику президента Максиму Орешкину и главе «Почты России» Максиму Акимову и попросил «рассмотреть возможность» обнуления ставки НДС на доставку посылок за пределы России.

Для бизнеса в России и особенно в Удмуртии электронная коммерция — это огромные возможности. Нас в 2020 году малый бизнес в каком-то смысле вытащил, чтобы мы совсем не упали по доходам.

Александр Бречалов
глава Удмуртской республики

Для наглядности он вручил Орешкину пример экспортного товара из Удмуртии — банный набор под брендом «Дубберай» от предприятия из Красногорского района Удмуртии.

По словам Бречалова, власти помогли предпринимателю с упаковкой и продвижением, и теперь такие наборы экспортируются в 10 стран мира. Теперь «Дубберай» — «деревнеобразующее предприятие», заявил глава республики.

Кретов уточнил для vc.ru, что по данным за третий квартал 2020 года, из Удмуртии на eBay было продано более 177 тысяч товаров от почти 350 местных продавцов.

На Wildberries работает в несколько раз больше предпринимателей из региона — их 1817, рассказала представительница компании. По итогам первых пяти месяцев 2021 года их экспортный оборот на площадке вырос на 194% год к году. Чаще всего местные продавцы экспортируют одежду (45%), нижнее бельё (11%), аксессуары (9%) и другие товары.

Удмуртское правительство утверждает, что в 2020 году на маркетплейсах появилось на 60% больше продавцов из республики, чем в 2019 году. А ИА «Удмуртия» писало, что объём экспорта товаров малого и среднего бизнеса региона за 2020 год составил $80 млн (на 10% больше, чем годом ранее), учитывались товары 492 предпринимателей.

Бречалов рассказал vc.ru, что помимо банных наборов из региона экспортируют и другие товары — например, компания Okfil поставляет в Испанию, Великобританию, США, Германию и Хорватию оконные фильтры, а «Глазовские валенки» активно покупают в США и Канаде.

Кроме того, в июле 2020 года предприниматели региона при поддержке властей запустили маркетплейс Udm.market, ориентированный на экспорт. «Даже Сарапульская кондитерская фабрика умудряется продавать свои сладости в ОАЭ и страны Европы», — добавил Бречалов. На международных маркетплейсах за 2,5 года предприниматели республики продали товаров на $1 млн, добавил он.

#новость #маркетплейсы #экспорт

8 8 комментариев
7
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Mark Aster

2

Я сначала прочитал "древнеобразующие" продавцы. 

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Павел Власов

2

👌Другие Регионы должны взять на вооружение. Опыт позитивный. 

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Сергей Подгорный

Павел
0

Как-то не скрепно это. Переводы денег из-за рубежа, инагенты...

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Konstantin Suntsov

2

В Удмуртии льготный УСН 1%  для «переехавшего бизнеса». 

Зарегистрировать бизнес в Удмуртии
С 01.01.2020 года на территории Удмуртской Республики введена налоговая льгота для организаций и…
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Raimond Vladimirov

1

Удмуртия - бизнес рай России!

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Сергей Подгорный

–1

Воу воу! Запретить!

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Oleg Sokolukhin

0

Это все связано с налоговыми льготами для ИПшников, для доходов удмурты дают 2% от оборота, если глянуть на Мурманск, то там вообще какой-то ошеломительный рост с 1% с доходов. Вот все и прописались в льготных регионах.

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Лев Щенин

0

Удмуртия ждёт к себе переезда стартаперов из Москвы и Питера !
Так победим !

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