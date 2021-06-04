Многие игроки сейчас идут в обучение, популяризацию экспорта и поддержку экспортёра. Например, Александр Бречалов сейчас тоже обсуждает проект. Это первый регион, не считая Москву и Петербург, по активности на eBay. Команде Александра Бречалова большой респект.

Коллеги занимаются там и экспортной акселерацией, и поддержкой в фотографировании, описании товаров — такая школа экспортёра.