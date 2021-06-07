Wildberries запустил покупку товаров в кредит и рассрочку Статьи редакции
Решение от финансовой организации покупатель получает за две минуты, его принимает искусственный интеллект.
Wildberries начал предоставлять товары в кредит или рассрочку через брокерскую компанию Direct Credit, несколько банков и микрофинансовых организаций, рассказали vc.ru в компании.
Главные условия для оформления кредита на Wildberries:
- Иметь гражданство РФ и постоянную прописку.
- Иметь постоянный доход.
- Быть старше 18 лет.
В кредит можно купить любые товары на Wildberries, в рассрочку — некоторые из категории «Бытовая техника и электроника». Компания будет расширять список товаров для рассрочки. В компании ожидают, что с помощью нового финтех-сервиса будут покупать в основном бытовую технику и электронику.
Минимальная сумма покупки — 5000 рублей, максимальная — 300 тысяч рублей, займ может быть оформлен на 6-24 месяца.
Кредитные условия будут индивидуальными для каждого покупателя, скоринг будут проводить кредитные организации.
Оформить займ можно на сайте wildberries.ru и в мобильном приложении. Для этого в корзине в поле «Способ оплаты» надо выбрать «В кредит» или «В рассрочку». После покупатель должен будет заполнить анкету, через две минуты будет ответ. Уведомление придёт по SMS.
- В феврале глава Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит». В компании поясняли, что интеграция банка позволит улучшить скорость и удобство взаиморасчётов с площадкой.
Ну, хоть труханы теперь можно закупить в рассрочку!
На OZON давно уже можно
Да, но условия немного другие. Сумма от 3 500 руб до 300 000 руб. И срок всего 6 месяцев.
Вчера себе полотенце с носками на год в рассрочку взял, супер доволен.
Уже можно еду покупать в кредит, а вы не знали?
Так половина России живёт, если не больше...
Нет, половина России не берет еду в кредит
Я плачу ТОЛЬКО кредиткой, а в конце месяца погашаю долг, чтобы не вылазить из беспроцентного периода. Может, формально это значит, что я ем в кредит, но по факту, когда говорят про покупку продуктов в кредит имеют ввиду другое)
Многие != половина страны. В моём круге общения, достаточно большом, таких людей нет
Это не формально, а фактически. По словарному определению слова "кредит".
Ну и это значит, что ты даже на еду не можешь денег заработать.
А смысл, когда вы с таким же успехом можете покупать без кредитки, но при этом не гонять свои деньги через банк, увеличивая его ликвидность? Или все ради бонусов, которые в итоге просто увеличивают стоимость товаров, так как в итоге их оплачивают потребители?
От того, что я не буду пользоваться бонусами товары дешевле станут?
С такими темпами роста цен на продукты - процентные ставки ещё и окупиться могут.
Норм тебя кто квартиру, машину , телефон в кредит набрал. Теперь одежду в кредит. Скоро наверное еду брать начнут
Повсеместная закредитованность населения, до добра не доведёт ☝️
Представьте сколько они личных данных ещё соберут ...
А кто оплачивает дисконт при рассрочке? Продавец или WB? Ozon, например, берет % дисконта с продавца при продаже в рассрочку. И сам продавец решает включать ли возможность продажи в рассрочку. На самом деле очень полезная опция продвижения для тех, у кого дорогостоящий товар.
Комментарий удален
В банковском бизнесе это называется начало конца.знаменитая бизнес модель Морган чейз. Путь в никуда. В рассчете на высокую инфляцию и падение курса
На Озоне - это не рассрочка. Рассрочка - когда цена продукта в течении выплат не отличается от покупки сразу.. Это они назвали "рассрочкой"...
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