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Торговля
Маша Цепелева

Wildberries запустил покупку товаров в кредит и рассрочку Статьи редакции

Решение от финансовой организации покупатель получает за две минуты, его принимает искусственный интеллект.

42 42 комментария
5291 просмотров

Wildberries начал предоставлять товары в кредит или рассрочку через брокерскую компанию Direct Credit, несколько банков и микрофинансовых организаций, рассказали vc.ru в компании.

Главные условия для оформления кредита на Wildberries:

  • Иметь гражданство РФ и постоянную прописку.
  • Иметь постоянный доход.
  • Быть старше 18 лет.

В кредит можно купить любые товары на Wildberries, в рассрочку — некоторые из категории «Бытовая техника и электроника». Компания будет расширять список товаров для рассрочки. В компании ожидают, что с помощью нового финтех-сервиса будут покупать в основном бытовую технику и электронику.

Минимальная сумма покупки — 5000 рублей, максимальная — 300 тысяч рублей, займ может быть оформлен на 6-24 месяца.

Кредитные условия будут индивидуальными для каждого покупателя, скоринг будут проводить кредитные организации.

Оформить займ можно на сайте wildberries.ru и в мобильном приложении. Для этого в корзине в поле «Способ оплаты» надо выбрать «В кредит» или «В рассрочку». После покупатель должен будет заполнить анкету, через две минуты будет ответ. Уведомление придёт по SMS.

  • В феврале глава Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит». В компании поясняли, что интеграция банка позволит улучшить скорость и удобство взаиморасчётов с площадкой.

#новость #wildberries

42 42 комментария
10
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НeMockow

27

Ну, хоть труханы теперь можно закупить в рассрочку!

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Сергей Милосердов

НeMockow
9

На OZON давно уже можно

Ответить

Сергей Давлятов

Сергей
0

Мы тоже) 
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Ответить

Avramov Max

Сергей
0

Да, но условия немного другие. Сумма от 3 500 руб до 300 000 руб. И срок всего 6 месяцев.

Ответить

Tim Keys

НeMockow
0

На 5000 тыс? для внуков и правнуков?)

Ответить

Alexey QuQu

Tim
11

Ты видел сколько сейчас одежда стоит?

Ответить

Always make contracts

16

Вчера себе полотенце с носками на год в рассрочку взял, супер доволен. 

Ответить

Ed M

Always
21

Ещё не пробовал, но пришло быстро - 5 звёзд.

Ответить

Red Boy

2

Уже можно еду покупать в кредит, а вы не знали?
Так половина России живёт, если не больше...

Ответить

Анар FS

Red
4

Зачем брать в кредит, если можно за магазином в мусорке просрочку взять?

Ответить

Андрей Деревянко

Red
1

Нет, половина России не берет еду в кредит

Ответить

Red Boy

Андрей
1

А кредитки на что?

Ответить

Андрей Деревянко

Red
1

Я плачу ТОЛЬКО кредиткой, а в конце месяца погашаю долг, чтобы не вылазить из беспроцентного периода. Может, формально это значит, что я ем в кредит, но по факту, когда говорят про покупку продуктов в кредит имеют ввиду другое)

Ответить

Red Boy

Андрей
1

А многие платят за это проценты, не в Москве

Ответить

Андрей Деревянко

Red
1

Многие != половина страны. В моём круге общения, достаточно большом, таких людей нет

Ответить

Red Boy

Андрей
–1

Посмотрите какие цены на продукты в регионах и зарплаты, я рад, что у ваших знакомых все хорошо

Ответить

Дмитрий Евсеев

Андрей
1

Это не формально, а фактически. По словарному определению слова "кредит".
Ну и это значит, что ты даже на еду не можешь денег заработать.

Ответить

Michael Nick

Андрей
0

А смысл, когда вы с таким же успехом можете покупать без кредитки, но при этом не гонять свои деньги через банк, увеличивая его ликвидность? Или все ради бонусов, которые в итоге просто увеличивают стоимость товаров, так как в итоге их оплачивают потребители?

Ответить

Андрей Деревянко

Michael
0

От того, что я не буду пользоваться бонусами товары дешевле станут?

Ответить

Иван Шеметов

Red
1

Не знал

Ответить

elenazazaz

Red
0

Не знал

Ответить

Илья Мишин

Red
0

Прям половина России? Еду в кредит? Ай ай ай

Ответить

Сергей Низовцев

Red
0

С такими темпами роста цен на продукты - процентные ставки ещё и окупиться могут.

Ответить

Антон Волков

1

Норм тебя кто квартиру, машину , телефон в кредит набрал. Теперь одежду в кредит. Скоро наверное еду брать начнут 

Ответить

Виталий Журавлев

Антон
3

Когда туалетную бумагу начнут брать в кредит, вот это уже п...ц

Ответить

Игорь Протасов

Антон
1

Так уже есть попытки выдавать кредит на еду

Ответить

Анар FS

Антон
0

в загнивающем западе давно уже берут в кредит, расплачиваясь кредитной картой.

Ответить

AVAKS Comp

1

После того, как Озон устроил конференцию, сразу начали действовать))

Ответить

mexan

–1

Хорошая идея. Молодцы.

Ответить

Dennis Gooddeni

1

Повсеместная закредитованность населения, до добра не доведёт ☝️

Ответить

Эдуард Гладышев

Dennis
1

Скорее бы 

Ответить

Дмитрий Евсеев

Dennis
0

Смотря кого

Ответить

Dennis Gooddeni

1

Представьте сколько они личных данных ещё соберут ...

Ответить

Анар FS

Dennis
1

А сколько будет - мы кредит не оформляли, но на нас висит долг у приставов.

Ответить

Андрей Деревянко

Dennis
0

Эти данные уже везде есть, было бы что собирать

Ответить

elenazazaz

1
Ответить

FormSale.ru

1

А кто оплачивает дисконт при рассрочке? Продавец или WB? Ozon, например, берет % дисконта с продавца при продаже в рассрочку. И сам продавец решает включать ли возможность продажи в рассрочку. На самом деле очень полезная опция продвижения для тех, у кого дорогостоящий товар. 

Ответить

Игорь Протасов

1

А с возратом как? 

Ответить

elenazazaz

0

ес

Ответить

Комментарий удален

Alex Shapovalov

0

В банковском бизнесе это называется начало конца.знаменитая бизнес модель Морган чейз. Путь в никуда.  В рассчете на высокую инфляцию и падение курса

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Nikolay Kenig

0

Чпоколки можно в кредит? 🤣🤣🤣

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Владимир Красовский

0

На Озоне - это не рассрочка. Рассрочка - когда цена продукта в течении выплат не отличается от покупки сразу..  Это они назвали "рассрочкой"...

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