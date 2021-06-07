Решение от финансовой организации покупатель получает за две минуты, его принимает искусственный интеллект.

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Wildberries начал предоставлять товары в кредит или рассрочку через брокерскую компанию Direct Credit, несколько банков и микрофинансовых организаций, рассказали vc.ru в компании.

Главные условия для оформления кредита на Wildberries:

Иметь гражданство РФ и постоянную прописку.

Иметь постоянный доход.

Быть старше 18 лет.

В кредит можно купить любые товары на Wildberries, в рассрочку — некоторые из категории «Бытовая техника и электроника». Компания будет расширять список товаров для рассрочки. В компании ожидают, что с помощью нового финтех-сервиса будут покупать в основном бытовую технику и электронику.

Минимальная сумма покупки — 5000 рублей, максимальная — 300 тысяч рублей, займ может быть оформлен на 6-24 месяца.

Кредитные условия будут индивидуальными для каждого покупателя, скоринг будут проводить кредитные организации.

Оформить займ можно на сайте wildberries.ru и в мобильном приложении. Для этого в корзине в поле «Способ оплаты» надо выбрать «В кредит» или «В рассрочку». После покупатель должен будет заполнить анкету, через две минуты будет ответ. Уведомление придёт по SMS.